Majandus- ja taristuminister Taavi Aas käis 13. augustil Paldiskis Lääne-Harju valla, Harjumaa Omavalitsuste Liidu, Paldiski Ettevõtjate Liidu ja Alexela kutsel.

“See oli väga töine päev,“ võttis päeva kokku Paldiski Ettevõtjate Liidu tegevjuht Ester Tuiksoo. „Paldiski tugevus on investorite koostöö, millest saavad kasu nii ettevõtjad kui kohalikud elanikud.“

Minister alustas ringsõitu Lõunasadamast, kus plaane tutvustas Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm. Tallinna Sadamal on kavas teha mitmeid suuri investeeringuid, mis vastavad teiste Paldiski suurinvestorite huvidele ja ootustele. Lõunasadam on hästitoimiv multifunktsionaalne sadam.

Valdo Kalmu sõnul teeb sadamajuhtidele muret see, et ei ole head raudteeühendust, praegused raudtee võimsused on peaaegu ammendatud. Vaja oleks alustada Tallinna ringraudtee ehitusega. Koostööd kohaliku omavalitsusega hindab Valdo Kalm väga heaks.

Edasi vaadati Alexela terminali. Ka siinsed investorid on rahul koostööga kohaliku omavalitsusega. Küll aga võtab LNG terminali ehitamine siin kordades rohkem aega kui Hankos.

Minister külastas ka Bestneti, Tiki-treileri tehast ja Zincpoti. Heiti Hääl Alexelast rõhutas uhkusega, et Paldiskis areneb masinatööstus hästi. Mis omakorda tähendab, et piirkond areneb ja luuakse uusi töökohti. Paldiskist on saamas Läänemere tööstuskeskus.

„Paldiskisse investeerivad ettevõtted näevad siin suurt arengupotentsiaali, sest koostöö vallaga toimib, koostöö investorite vahel toimib ja investorid panustavad ka kohaliku elu arendamisse,“ arvas Hääl.

Paldiskis on ettevõtjad loonud sünergia, kus omavaheline koostöö toetab piirkonna ettevõtlust. Investeeringute tegemiseks oodatakse riigilt Harjumaale kaasaegse infrastruktuuri loomist. Riigilt oodatakse abi Eestit läbiva transiidiahela kulutaseme alandamise osas, Tallinna lõunapoolse ümbersõiduraudtee väljaehitamise osas. Tuleks ette võtta Kadaka-Leetse tee rekonstrueerimine.

Kohtumine Paldiski Ettevõtjate Liidus päädis elava aruteluga Tallinna ringraudtee teemadel. Taavi Aas oli valdkonnaga tuttav ja temalt tuli ka ettepanek, et Paldiski visiidil on kuulatud ühte poolt, aga vaja oleks teha kohtumine, kus osapooli on rohkem. Minister lubas teemaga edasi tegeleda.

Harjumaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht Joel Jesse, kes oli esitanud väga põhjaliku ülevaate puutepunktidest, kus riik saab tegusam partner olla, nõustus, et praegu tuleb tegutseda. Kui Rail Baltica on valmis, siis ei huvita Paldiski raudteetransport enam kedagi.

Järgnevalt kohtus minister Paldiskis Lääne-Harju valla juhtidega. Mitmed 13. augustil arutusel olnud teemad jätkuvad 28. augustil Pakri tuletorni jalamil toimuval investeerimiskonverentsil.

(HE)