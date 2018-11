Aasta tegijate konkursi korraldajate ühise otsusena tunnistati tänavuse aasta säravaks kodanikuühenduseks MTÜ Pakri Käsitöö ja Koduloo Koda Lääne-Harju vallas.

Seitse aastat on Paldiski taverni Peetri Toll pööningukorrusel tegutsenud MTÜ Pakri Käsitöö ja Koduloo Koda. Selle ajaga on MTÜ toimetanud ja korraldanud palju erinevaid üritusi. Nii ütleb eestvedaja ning korraldaja Elena Maljutina, et aastatel 2011-2013 korraldati koolivaheaegadel linnalaagreid. Kolm aastat tagasi ilmus linna ja laiemalt Pakri poolsaare turismikaart. Mullu aga ilmus Paldiskis elavate kirjanike kogumik. Samuti korraldati Tallinna vanalinna päevadel viiuldaja Stepan Mezentsevi kaks kontserti.

Suurim tuntus on aga saabunud näitustega. “Paldiski vanadel fotodel” ja vahakujude näitus “Muinasjutu maailm”. Juba viiendat aastat tulevad koolilapsed üle Eesti tutvuma Paldiski linnaga. “Nad mängivad ajaloo-orienteerumismängu “Avasta Paldiski, mida korraldame koostöös Amandus Adamsoni ateeljemuuseumiga,” loetleb Maljutina.

Lisaks on korraldatud palju kultuuriüritusi – teatriõhtuid, muusikalisi etendusi ning kohtutud huvitavate inimestega. “Meie ametlik nimetus MTÜ Pakri Käsitöö ja Koduloo Koda ei ole väga tuntud. Rohkem seostatakse tegevust restoraniga Tavern Peetri Toll, kus enamus üritusi toimubki,” lisab naine.

MTÜs on praegu kuus liiget. Et nende jõust jääb väheks, siis kaasatakse projektidesse ka vabatahtlikud. “Kogume kõike, mis on seotud Paldiski ajalooga. Need on raamatud ja fotod, postkaardid ja videod,” räägib Elena Maljutina. “Peame oluliseks säilitada ja ka näidata linna ajalooga seotud materjale ja eksponaate. Samuti tegeleme linna ja laiemalt Pakri poolsaare turundamisega.”

Tegevus on kandnud vilja ning MTÜ on tänaseks kasvanud juba linna koduloomuuseumiks. Praegu on tavernis väljas näitus “Ajaloolised külmrelvad kogu maailmast“. Tutvuda saab ka ka unikaalse Eesti laulikuga, mis digiteeritud. Suurel ekraanil jooksevad Paldiski vanad fotod. “Tulevikus tahame valmistada ette uut näitust linna ajaloost,” lubab Maljutina.

Mitmeid üritusi toimub Peetri Tollis ka eeloleval nädalavahetusel. Pühapäeval, 25.novembril, on ekskursioonipäev külmrelvade näitusel. Ringkäigud algavad keskpäeval. Samal päeval kell 15 esitleb aga ajakirjanik Pavel Makarov enda uut intervjuuderaamatut. 2. detsembril kell 18 annab Vene noorsooteater etenduse “Strahi”. Aasta tegijate tiitlid antakse üle 29.novembril kell 16 Kose kultuurikeskuses.

Vaata lisa: www.peetritoll.ee ja www.facebook.com/Tavern PeetriToll.

ARVAMUS

Külli Tammur

Lääne-Harju vallavolikogu juht

Tänavustele Harjumaa aasta tegijate konkursile laekus Lääne-Harju vallast rekordarv ettepanekuid tublide inimeste, seltside ja ettevõtmiste tunnustamiseks – see teeb suurt heameelt ning näitab, et lisaks aktiivsete tegutsejate kõrval on meil ka häid inimesi, kes ebaeestlaslikult märkavad ja tahavad esile tõsta toimekat naabrit. 2018. aasta särava kodanikuühenduse tiitel tuli meie koduvalda, teenitult pikka aega tegutsenud MTÜle Pakri Käsitöö ja Koduloo Koda ja selle üle oleme kõik uhked. Oleme tänulikud, et Jelena Maljutina eestvedamisel on Paldiski, Lääne-Harju valla elanike ja külaliste elu rikkam, sisukam ja silmaringi avardavam ning kodukandi ajalugu tuuakse väärikalt esile ning säilitatakse. MTÜ Pakri Käsitöö ja Koduloo Koda on eeskujuks kõigile kodanikeühendustele, kuidas üheskoos teiste piirkonna ettevõtjate ja seltsingutega tegutsedes on võimalik tõmmata tervikuna enam tähelepanu kogu piirkonnale ning seeläbi veelgi edendada ning elavdada kohalikku elu. Palju õnne ja lennukaid ideid ka edaspidiseks!