Kolmapäeva õhtul Aasta Keskkonnasõbraliku Ettevõtte auhinnagalal pälvis PAKRI Teadus- ja Tööstuspark tunnustuse keskkonnasõbraliku tootmisprotsessi ja rohetehnoloogia arendamise eest Eestis, seljatades suurettevõtted Eesti Energia ja Kunda Nordic Tsement.

„Tööstuspargi asutajana ja juhina on see mulle kõige hingelähedasem ja südantsoojendav tunnustus tehtud pingutuste eest,“ ütles 11 aastat tagasi PAKRI Teadus- ja Tööstusparki arendama hakanud Enn Laansoo, Jr.

„Tunnustamist on ikka vaja, seejuures on oluline vaadata, kellega konkureerisime – suured ettevõtted, kellel on oluliselt rohkem vahendeid, et maale tuua moodsad ja efektiivsed tootmisprotsessid ning nende kõrval PAKRI – erakapitaliga arendatav ettevõte, kus visioon, kogemused ja meeskonna tahe on aastatega toonud meid tänasesse päeva,“ rääkis Laansoo ja lisas, et igal Eesti inimesel on praegu võimalus tööstuspargi arengust ja edust investorina osa saada.

Hiljuti töötas PAKRI oma tootmisklientide jaoks välja rohemärgise, nüüd lisatakse sellele keskkonnamärgis. „Me vajame edasise arengu ja keskkonnaga seotud väljakutsete realiseerimiseks tootmisettevõtteid ja läbi selle suudame oma klientide kulusid ja keskkonna jalajälge vähendada,“ kinnitas Laansoo, Jr.

„Energiaalane autonoomsus, rohelise energia osakaalu pidev suurendamine, klientide energiakulu vähendamine, efektiivne tootmine – kõik see tõi PAKRIle keskkonnasõbraliku ettevõtte tunnustuse. Panustame jäärapäiselt oma tööstuspargis keskkonnasäästu ja vastutustundlikkusse, mis on järjest kasvav trend ning mida meile kolivad tootmisettevõtted ka hinnata oskavad,“ lisas Laansoo, Jr.