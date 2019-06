Homme, 29. juunil teeb uksed lahti Padise keskuses ajaloolises karjalautade hoonestuses asuv suvekohvik Padise Kastell. Söögikoha on ette valmistanud ja seda arendavad Heleen Välba ning Triin Kaoküla.

Heleen Välba ja Triin Kaoküla on põlised Padise elanikud. Aastatega on nad pealinnas ning mujal maailmas õppinud nii söögi- kui joogikunsti ning ürituste korraldamist. “Nüüd on aeg teostada enda suur unistus ja tulla tagasi juurte juurde, pakkudes külalislahket teenindust, sidudes enda kirg, toidu, joogi ning armastuse Padise vastu,” kinnitavad nad.

Ettevõtjate eesmärk on pakkuda Padise Kastellis gastronoomia elamust ajaloolises, veidi müstilises paigas. Tegemist on ju kohaliku mõisasüdame vana karjakompleksiga.

Heleen Välba töötab igapäevaselt Eesti Baarmenite Assotsiatsiooni Koolituskeskuse juhina. “Olen osalenud mitmetel kokteilivõistlustel ning soovin tuua kokteilikunsti põnevust ka Padise Karjakastelli suvekohvikusse. Hoolitsen selle eest, et joogimenüüs oleks alati tähtsal kohal ka alkoholivabad kokteilid. Olen õppinud ärikorraldust ja kaubandusökonoomikat,” tutvustab naine ennast.

Triin Kaoküla nimetab ennast toiduvõluriks. Esimese kokanduspisiku sai ta kindlasti kaasa kodust. “Seejärel töötasin üle kümne aasta restoranides teenindajana. Olen catering ettevõtte 4SistersKitchen Catering üks loojatest. Täna olen Triinude Toiduministeeriumi üks perenaistest,” tutvustab ta ennast. Naine on enda sõnul suur taaskasutuse armastaja. Seetõttu ongi kastelli interjöör niivõrd omanäoline, sest paljudel esemetel on olnud ka varem peremehi.

Metsaannid taldrikule

Mida uus söögi- ja meelelahutuskoht pakub?

Triin Kaoküla ütleb, et köök on ta kuningriik ning tema pärusmaa. Abiks on ka tema õde, kes valmistab kooke ja küpsetisi. “Menüü on suuresti inspireeritud sellest, mida kohalik loodus meile pakub. Metsade ja mere vahetust lähedusest saabub meie menüüsse hooajaline tooraine. Suure korilasena austan väga seda toorainet, mida meie metsadel pakkuda on,” ütleb Triin Kaoküla. Need on siis seened, marjad ja näiteks põdrakanep, millest annab keeta siirupit.

Maaelu rõõmuks on läheduses palju väiketootjaid, kes pakuvad mahedat ja kvaliteetset toodangut. “Meeleldi teeme koostööd kogukonna väikeettevõtetega ja lisame menüüsse otse tootjalt tarbijale tulevaid produkte,” lisab Välba.

Hooajalisusest lähtuvalt tulevad tema sõnul igal nädalal lisaks põhimenüüle valikusse mõned eripakkumises olevad hõrgutised ja ka nädala kokteil. Samuti mokteil ehk alkoholivaba kokteil.

Kohti on suvekohvikus umbes 40 külalisele. Samuti on Padise Kastellil hooviala, kus saab toitu ja sisehoovi nautida veel ligi 25 külastajat. “Suuremate sündmuste tarbeks võtame kasutusele meie tõeliselt väärika sammastega ruumi, kus saab pidada nii seminare, pulmi, kontserte kui mistahes sündmusi enam kui sada külalist,” räägib Kaoküla. Ettevõtjatel on endi sõnul väga vedanud, sest nad said ruumid kasutusse juba remonditud kujul. See avatakse homme, 29. juunil.

Augustini ja ehk kauemgi

Kui palju on kahel hakkajal naisel lähikonnas konkurente? “Hetkel on Padisel tegutsev kohvik Kaseperes. Mõis toitlustab enda külastajaid ja ka turismitalud pakuvad kehakinnitust. Meie suvekohviku kontseptsioon on aga omanäoline – pigem peame end isegi restoraniks, seda peenutsemata,” kinnitavad nad.

Kaoküla lisab, et hinnaklass on keskmine. Nad ei pürgi söögikohaga pealinna hindade kõrgusesse. Ent kvaliteetsel toorainel paraku on oma hind ja kvaliteedis nad järeleandmisi ei tee. “Firmaroogadeks võib pidada koorest räimesuppi, mis on taasavastatud vana uues kuues. Samuti võib magustoitudest välja tuua maasikasupi koduse mooni-sidruni jäätisega, mis on võitnud nii mõnegi südame ning nüüd soovime haarata sellega veelgi laiemat publikut. Kokteilimenüüst leiab nii klassikalisi kokteile, kui Heleeni omaloomingut,” ütleb naine.

Praegu on nad võtnud plaani hoida uksed lahti augusti keskpaigani. “Aga eks tegelikkuse määrab nõudlus. Aasta läbi oleme avatud privaatsete sündmuste läbiviimiseks. Meeleldi pakume võimalust sünnipäevade, koosolekute või teiste sündmuste tähistamiseks. Meilt on võimalus tellida ka toitlustusteenust,” lisab Heleen Välba. Kastelliga samas hoones, ent teises tiivas tegutsev käsitööpood ja infopunkt jäävad külalistele avatuks.