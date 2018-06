Harjumaal tõuseb suitsu nii ida- kui lääneosas. Kui tõsine on olukord? Harju Elu küsimustele vastas Põhja päästekeskuse kommunikatsioonijuht Jane Gridassov.

Millise tasemega tuleoht on Harju metsades ning kas see on juuni keskpaiga kohta tavatu?

Kui vaadata riikliku ilmateenistuse kaarti, siis seal on näha Harjumaa punast värvi. See omakorda tähendab, et meie metsades valitseb eriti suur tuleoht. Kindlasti on see olukord natukene tavatu. Nii pikka kuiva perioodi ei ole ammu olnud.

Ühtlasi kehtib praegu veel üle Eesti suure tuleohuga aeg, mis tähendab, et metsas grillimine, suitsetamine ja lõkke tegemine on keelatud.

Praegu põleb Vikipalus kuni 200 hektarit metsa. Kus on maakonnas veel olnud suurpõlenguid?

Suuruselt teine oli keskpolügooni põleng mai lõpus, kus siis põles ligi 164 hektarit. Ainuüksi juunis ehk 12. kuupäeva seisuga on häirekeskus saanud üle 60 teate põlengutest Harju metsades ja maastikel

Anija vallas Vikipalus kustutustööd käivad ning põlengu pindala oli suurimas ulatuses 200 hektarit. Tuli ei ohusta õnneks ühtegi hoonet. Kindlasti mõjutavad päästetöid ilmastikuolud. Tugev tuul raskendab päästjate tööd ning vihm seevastu aga soodustab. Nii aitas ka vähene vihm öösel kaasa leviku piiramisele. Siiski oleks vaja palju rohkem sademeid selleks, et olukorda looduses stabiliseerida.

Mis on praegu looduses liikujale lubatud ja keelatud?

31. maist hakkas üle Eesti kehtima suure tuleohuga aeg, mis siis keelab metsas suitsetamise, grillimise ja lõkete tegemise. Informatsiooni saamiseks tasub kindlasti jälgida ka riikliku ilmateenistuse (EMHI) tuleohukaarti. Seal on võimalik värvide järgi näha, milline on olukord riigis.

Inimestel palume looduses liikudes hoida silmad lahti ning vähimagi kahtluse korral tuleks helistada Häirekeskusele numbril 112 ning teatada võimalikust tulekahjust.