Õpilasmalev pakub ka sellel suvel tegevust Tallinnas ja Harjumaal laiemalt. See on mõeldud noortele vanuses 13-19, kes töötavad 4-6 tundi päevas. Malevlase tasu on vähemalt 3,21 eurot tunnis ning tööd saavad enamuses omavalitsustes

Kui Tallinna noored võivad arvestada umbes tuhande malevakohaga, siis Harjumaal väljaspool Tallinnat komplekteeritakse teist sama palju.

Peamiselt pakutakse heakorratöid, mida tuleb teha noorsootöötajatest rühmajuhtide käe all.

Tallinnalt abikäsi Loksale

2003. aastal loodud SA Õpilasmalev korraldab eeskätt Tallinna õpilasmaleva tööd. Selle juhataja Ott Väli sõnul loob sihtasutus käesoleva aasta suveks umbes 50 paarinädalast malevarühma, millest esimene alustab 17. juunil, viimane lõpetab 19. augustil.

Rühmadesse kirjapanek algab 2. mail ja kestab seni, kuni rühmad on täis. Rühmadest pooled toimetavad Tallinnas (ööbimiseta rühmad) ja teine pool väljaspool Tallinnat (ööbimisega rühmad). “Kokku saavad meie kaudu malevakoha ligi 1000 koolinoort,” selgitab Väli. Tallinna noortest 4-5 rühma töötavad Harjumaal.

Tallinna koolinoorte tarbeks on rühmajuhte 80, kellest natuke üle poole on eelnevate aastate kogemustega. Uued rühmajuhid, kes on valdavalt tudengid, pannakse tööle koos kogenumate kolleegidega.

“Tallinnas asuvate rühmade kaks suuremat tööandjat on Tallinna linnaosavalitsused, kes pakuvad noortele heakorratöid linna haljasaladel, ning tanklaketid Circle K ja Olerex, kes pakuvad abitöid teenindusjaamades. Osade ettevõtetega veel läbirääkimised käivad,” teatab Väli.

“Samuti käivad hetkel läbirääkimised väljaspoole Tallinnat tulevate malevarühmade tööandjatega. Kindlalt võime aga öelda, et sel aastal teeb SA Õpilasmalev koostööd Loksa linnavalitsuse ja noortekeskusega ning korraldame rühma sealsetele noortele,” lubab Väli väikelinnale õla alla lükata.

“Meil on plaanis, aga see on seotud üle-Eestilise rahastusega, mis peaks tulema Eesti noorsootöö keskuselt. Ott Väljaga on kokkulepped olemas, et nii kui voor avaneb, siis ka osaleme koos SA Õpilasmalevaga,” selgitab Loksa abilinnapea Hilleri Treisalt. SA Õpilasmaleva Loksa rühm töötab 8.-21.juulini. Selles on 15 linna noort.

Tung Viimsis ja Raes

Sellel aastal 20 sünnipäeva tähistavasse Viimsi õpilasmalevasse algas registreerimine 19. märtsil, millest anti teada nii valla veebilehe kui Facebooki kaudu. Esimest vahetust lubati 13.-27. juuniks, teist 5.-16. augustini.

“Arvestasime, et kokku saame Viimsi õpilasmalevasse võtta 140-145 noort. Kohad täitusid kahe tööpäevaga ja lisaks saatsid noored ja lapsevanemad igaks juhuks veel ankeete ja meil tekkis n-ö ootelist. Peale registreerimist toimuvad aprillis töövestlused gruppides kuni viis noort korraga. Vestlusele võtavad noored kaasa motivatsioonikirjad. Lisaks toimuvad mais enne maleva algust koolitused,” selgitab Viimsi haridus- ja noorsotöö spetsialist Kadi Bruus.

13-14 aastastel on malevas võimalus teha peamiselt heakorratöid, mida korraldab Viimsi valla ehitus- ja kommunaalosakond. Rühmajuhtideks on Viimsi noortekeskuse noorsootöötajad. Töökogemust pakuvad noortele ka Viimsi lasteaiad, Viimsi huvikeskus, Viimsi raamatukogu, Rannarahva muuseum ja Viimsi koolid.

Vanematel noortel on võimalus saada töökogemus Viimsi ettevõtetes nagu SPA Tours, Freenature, ABC Supermarkets, Selver, Sportland, Apollo, Koduekstra, My Fitness, Starset, Viimsi hambakliinik, DoomDev, Saiakohvik, Vesti Trade.

Rae vallas registreeritakse malevlasi 8.-26. aprillini 160. Esimene vahetus töötab koduvallas 17.-28. juunini, seal on kuni seitse 15-liikmelist rühma. Teine vahetus toimub 8.-19. juulini, kui üks rühm saadetakse Rõuge valda. Kolmas vahetus on 29. juulist 9. augustini ja nii, et kaks-kolm rühma Rae ja Rõuge noori töötavad Peetri alevikus koos.

“Põhiline on heakorratööd ning kergemad remonditööd. Tööd pakuvad nii Rae valla allasutused kui ka Rae vallas tegutsevad ettevõtted,” selgitab Rae vallavalitsuse noorsootöö spetsialist Mari-Liis Küüsmaa.

Maardu ja Keila aktiivsed

Maardu õpilasmalevasse registreerimine lõppes 2. aprillil. Kirja pandi 300 huvilist, kes kas elavad Maardus või õpivad selle üldhariduskoolides. Maardu õpilasmalev tegutseb kolmes vahetuses: 12. juunist 1. juulini, 3.-19. juulini ja 24. juulist 9. augustini. Maardus on rühmajuhtideks noorsootöötajad ja pedagoogid, kes on ka litsentseeritud laagrikasvatajad.

“Õpilasmalev on töökasvatuslik projekt, mis ühildab töötamise ja noorsootöö võimalused ning mille eesmärgiks on noorte konkurentsivõime tõstmine noorte tööalaste oskuste ja teadmiste arendamise kaudu. Malevad loovad noortele võimalused saada kohalikul tasandil esimene töökogemus linna heakorrastamisel, tutvuda tööseadusandluse ja –ohutusega ning saada osa sisukatest ja mitmekesistest vaba aja tegevustest,” selgitab Maardu linnavalitsuse avalike suhete juht Jelena Katsuba.

Keila töömalevasse sai end registreerida 1. aprillini. “Planeeritud oli vastu võtta 60 noort vanuses 13-15, kelle on sissekirjutus Keila linna. Hetkel on registreerunud üle 85 noore,” teatab Keila noortekeskuse juhataja Gethe Kooli.

Keila töömalev toimub 10.-21. juunini. “Otseselt me noori rühmadesse ei jaga. Peale tööpäeva oleme neile planeerinud ka ühistegevusi. Noortel on võimalik tööd teha erinevates Keila linna allasutustes, kuid ka Keila hooldushaiglas ja käsitöösalongi Vaarikas Vahukoorega tublide tegijate juures,” jätkab Kooli.

“Kuna meie töömalev ei toimeta hetkel traditsioonilise õpilasmaleva võtmes, ei ole meil konkreetseid rühmajuhte. Põhiline koormus noorte töö koordineerimisega on keskuse ühe töötaja peal, kuid noortele toeks oleme me kõik kogu kollektiiviga maleva perioodi jooksul. Erinevates asutustes on noortel omad juhendajad, kes neid seal juhendavad,” lõpetab Kooli.

Saue ja Lääne Harju võimalused

Saue noorte töömalevasse saab end registreerida 28. aprillini, milleks on vaja nii CV-d kui motivatsioonikirja. Rakendust leiavad 100 huvilist kolmes rühmas: 13.-20. juunini Pivarootsi õppe-ja puhkekeskuses Läänemaal, 17.-28. juunini Saue vallas ja 21.-30. augustini samuti Saue vallas.

Töö Saue valla sees tähendab pingutamist Saue linnas, Laagris, Riisiperes, Turbas ja Kernus. Malevlasi juhendavad Saue noortekeskuse töötajad, kes omavad laagrikasvataja tunnistust. “Peamised tööülesanded malevas on haljastus-, koristus-, ja heakorratööd,” selgitab Saue noortekeskuse juhataja Kirke Kasari.

Ka Lääne-Harju vald pakub välja mitu võimalust. Paldiski õpilasmalevasse registreerimine leiab aset 6.-17. maini. Kolme vahetusse registreeritakse kokku 45 noort, kelle vahetused toimuvad 17. juunist 26. juulini. “Töö tehakse Paldiski linna territooriumil, tööks on heakorratööd,” selgitab Paldiski huvikeskuse juhataja Viktoria Visbek.

Lääne-Harju valla Klooga kultuuri ja noortekeskuse töö- ja puhkemalevasse saab end registreerida 10. maini. Malev toimub seal 10.-21. juunini 15 malevlasega, tööks on heakorratöö. Visbeki sõnul tehakse malevad ka Padise ja Vasalemma piirkondades, aga täpsem info nende kohta veel puudub.

Jõelähtme, Kiili, Saku, Kuusalu, Anija

Jõelähtme õpilasmalevasse registreeritakse 3.-19. maini 60 noort. Malevavahetused toimuvad neljas erinevas piirkonnas. “Loo ja Kostivere vahetused toimuvad 17.-28. juunini, Neeme ja Kaberneeme vahetused 25.-28. juunini,” selgitab Sirli Steinfeld MTÜ-st Jõelähtme Noored.

Ehkki Jõelähtme õpilasmalevas avatakse lausa viis erinevat suunda – kokandus, sport, meelelahutus, nutitegevus ja ettevõtlus –, tunnistab Steinfeld, et põhitööks on heakorratööd üle valla. “Rühmajuhid on kõik oma valla inimesed, nii endised kui praegused noorsootöötajad.”

Kiili õpilasmalevasse registreeritakse 12.-30. aprillini. 34 noort jagatakse kahe rühma vahel, millest esimene töötab 17.-21. juunini, teine 1.-5. juulini. “Rühmajuhtideks on Kiili valla noortekeskuse noorsootöötajad. Õpilasmalevlased teevad Kiili vallas heakorratöid,” selgitab noortekeskuse juhataja Anet Takking.

Saku õpilasmalevas on kohti 25 noorele, kes saavad end kirja panna 10. maini. Malev ise toimub 12.-23. augustini ühes rühmas. Tehakse lihtsamaid heakorratöid. “Õpilasmaleva juhid on Saku valla noortekeskuse noorsootöötajad,” selgitab noortekeskuse juhataja Liina Nigu.

Kuusalu vallas moodustatakse üks õpilasmalevlaste rühm, mille tegevuseks on planeeritud maasikate korjamine 8.-19. juunini. “Registreerimist ei ole veel avatud. Praegu on noortekeskuses kirja pandud huviliste kontaktandmeid,” teatab Kuusalu valla kommunikatsioonispetsialist Ere Uibo.

Anija õpilasmalevasse algab registreerimine 1. mail. Kokku registreeritakse 20 noort, kes töötavad 12.-18. augustini. “Peamised on heakorratööd vallas,” tunnistab ka Anija valla noortekeskuse juhataja Kristiina Püi. Rühmajuhtideks on siingi noortekeskuse töötajad.

Kas ka Raasiku, Harku ja Kose?

“Kahjuks ei saa ma kindlalt öelda ühtegi kuupäeva ega kindlat tegevust, sest meie malevaga seotud eelarve tuleb projektikonkursilt. See voor pole aga veel avatud,” selgitab Aruküla noortekeskuse juhendaja Maarja-Ly Teino Raasiku valla olukorda.

“Hetkel pole meil veel võimalik esitatud küsimustele vastata, kuna õpilasmalev pole veel välja kuulutatud,” teatab Harku valla noorsootöö koordinaator Elise Lillemägi.

“Kose vallas õpilasmalevat ei korraldata. Vähemalt minu andmetel…,” väidab Kose avatud noortekeskuse direktor Angela Kilk.