Varasemalt Vaida külas tegutsenud käsitööõlle tootja Tanker Brewery OÜ sisustas Jüri alevikus Saksa tehnoloogiaga uue tootmishoone, kus soomlasest pruulmeistri käe all valmib 11 000 liitrit õlut nädalas.

7. mai pärastlõunal kogunes Jüri alevikus Kesk tee 10A tootmishoonesse mitukümmend huvilist, kelle hulgas oli nii ajakirjanikke, fotograafe, Rae vallavalitsuse esindajaid, aga ka Europarlamendi liige Urmas Paet.

Lint „lõigati läbi” nii, et Tanker Brewery OÜ tegevjuht Jaanis Tammela jooksis läbi ukse ette tõstetud pappkastide virna. Järgnevalt avanes külalistele vaade tootmishoonesse, kus päevakangelasteks olid õlle kääritusanumad, villimisliin, ning kotid linnaste, humala ja pärmiga.

Garaažist Euroopa turule

„Kuidas me siia sattusime ja miks me siin oleme? Tanker on alustanud oma asjadega väikeses garaažis 2014. aastal,” ütles Tammela sissejuhatuseks külalistele.

Ettevõte laienes esialgu Vaida alevikus. Kahe aasta eest alustati laienduse planeerimisega Jüri alevikus, kus ruumid renditi firmalt Global Estates. Pruulikoda telliti Saksa firmalt Kaspar Schulz Brauereimaschinenfabrik.

„Eks me olime pikka aega Saku peale kadedad, et neil on õlletehas ja meil ei ole,” naljatles Rae vallavanem Mart Võrklaev. „Nüüd on meil oma tubli ettevõte, kes müüb nii siin kohapeal kui ka vallutab maailma.”

Tankeri linnased, humal ja pärm tuuakse peamiselt Soomest, Suurbritanniast või Belgiast. „Vesi tuleb Aaviku külast puurkaevust kahesaja meetri sügavuselt,” selgitas Tammela Harju Elule.

Kaubamärgiks kujunenud pudeliõlle pealt läheb Tanker aga üle purgiõlle peale, sest 0,3-liitrise õlle klaaspudel kaalub 260 grammi, plekkpurk kõigest 20 grammi.

400 väikeinvestorit

Tootmist juhitakse Jüri tehases puutetundliku ekraaniga arvuti kaudu, mille tablood võib tegevjuht soovi korral vaadata ka oma nutitelefoni ekraanilt.

„Meie koguinvesteering on 1,2 miljonit eurot,” selgitas Tammela. Rahast 60 protsenti saadi eelmise aasta lõpus Funderbeami platformi kaudu ühisrahastuse investoritelt, keda on kokku ligemale 400. Ülejäänud 40 protsenti moodustab PRIA abi.

Tankeri põhivalikus on pruulmeister Tatu Hiitola sõnul praegu üheksa õlut. „Võime toota 11 000 liitrit nädalas, aga võime toodangut ka kahekordistada,” lubas ta.

Toodangust pool tarbitakse Eestis, teine pool eksporditakse paarikümnesse riiki, mille seas on peamiselt Euroopa Liidu maad, aga ka Šveits, Norra ja isegi Hong-Kong.

Et eksport veelgi paremini edeneks, töötab Tankeris aasta algusest brändijuht Mari Kesler, kelle tööülesannete hulka kuulub nii ettevõtte tutvustamine, õlle valmistamine kui selle müümine.

“Ei ole tööd, mida ma ei tee,” ütles Kesler maakonnalehele.

Intervjuu

Urmas Paet, Europarlamendi saadik

Kui palju te nädalas õlut ikkagi joote?

Talvel peaaegu üldse mitte. Minu jaoks on ta ikkagi seotud natuke ka sellega, mis temperatuurid õues valitsevad. Nii et mitte väga palju, aga noh, kui on soojad ilmad, siis ma arvan, et mõni pudel või purk nädalas.

Mis on lemmikmark?

Pigem ikka sellised traditsioonilised Eesti heledad õlled, aga nüüd ma olen siin proovinud siit ja sealt ka neid IPA tüüpi õllesid. Mul oli üks huvitav kogemus kaks nädalat tagasi, kui Karmo Tüür kutsus mind üheks õhtuks müüjaks oma Tartus asuvasse õllepoodi, kus tal on üle 300 erineva õllesordi.

See oli mulle väga hariv õhtu, kui ma nägin, et tegelikult on terve sein täis ainuüksi Eestis toodetud käsitööõllesid, IPA õllesid. Eestis on see ikkagi nüüd viimastel aastatel väga tublisti arenenud valdkond, mis muidugi tähendab seda, et konkurents on kõva ja kõik õllemeistrid peavad kogu aeg tublisti pingutama, et konkurentsis püsida.

Aga olgem nüüd otsekohesed – kas te olete siin armastusest õlle vastu või pigem soovist saada Europarlamendi valimistel õllejoojate hääli?

Ei, siin ma olen sellepärast, et ühtepidi see ei ole asi, millega ma iga päev tegeleks. Ühte moodsat õlletehast näha on mulle huvitav. Ja teiseks, ka laiemalt, mida ma siin enne nimetasin, minu meelest on väga tähtis just praegusel ajaetapil, et Eestis on selliseid julgeid ettevõtjaid, kes julgevad investeerida, kes on läbi löönud Eesti turul ja, noh, mis on järjest rohkem ja veelgi olulisem, ka rahvusvaheliselt, kuna

Eesti majanduses ekspordi osakaal on üle 70 protsendi ja Tanker on juba praegu eksportimas 20 riiki. Nii et see on peamine. Kõiki asju võib seostada ka valimiskampaaniaga, aga minu jaoks on kogu see tegevus tegelikult kestnud aastaid, lihtsalt valimised on vahemõõdukoht. Minu jaoks ei ole midagi, et ma pean valimistele pöörama tähelepanu üks või kaks kuud enne valimisi. See on, kuidas ma nüüd ütlen, igapäevase poliitilise tegevuse normaalne osa.