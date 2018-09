Milleks on mõeldud vallale kuuluva ettevõtte kodulehekülg ja kuidas seda kasutada võib? Olgu siin üks juhtum, kirjutatud Harku vallale kuuluva ettevõtte Strantum põhjal.

Kiri Harku vallaelanike Facebooki lehelt: “Tabasalu Spordikompleksi rentiva ujumisklubi treeningute tasu minu pere jaoks enam kui kahekordistub sügisest (ujula omanik kehtestab trennides osalejatele 2–3 eurose osalemistasu iga treeningtunni kohta).

Kaks korda nädalas ujumisoskusi lihviva ja oma vaba aega mõistlikult kasutava lapse kuuarve ei ole edaspidi enam alla 50 euro ka tegevustoetuse taotlemise järel.

Kui minu lapsed jätkavad sama trennigraafikuga nagu eelmisel hooajal, siis 52 euri asemel tuleb mul sügisest tasuda 120–135 euri kuus (tegevustoetusega). Kui soovin tegevustoetust suunata laste mõne muu huvikooli või trenni jaoks, siis ujumise kuuarve kahe lapse puhul võib ületada 160–175 euri.

Laste trennid muutuvad igal alal üha rohkem luksuskaubaks.

Kas selline vallale kuuluva objekti kasutamise hinnapoliitika on vastavuses Harku valla huvihariduse kättesaadavuse põhimõtetega?”

Kuna Tabasalu spordikompleks on Harku vallale kuuluva ettevõtte Strantum hallata ja küsimus tõsine – see oli näha ka reageeringutest mureliku lapsevanema kirjale – siis otsustas ka Harju Elu ajakirjanik teha päringu Strantumi juhatajale Meelis Härmsile (Isamaa). Seda enam, et ajalehele teadaolevalt murelik lapsevanem Harku vallavalitsusest ammendavat vastust oma küsimusele ei saanud.

Minnes Strantumi kodulehele rubriiki “kontaktid”, leidiski ajakirjanik sealt Meelis Härmsi nime. Esimesena – juhataja peabki ju oma asutuses esimene olema. Paraku seisis nime taga firma üldaadress, strantum@strantum.ee. Milleks läkitada kiri mõnele ettevõtte ametnikule – igal inimesel, ka kõige kõrgemal ülemusel on tänapäeval isiklik meiliaadress. Pealegi tundus Meelis Härmsi nimi olevat aktiivne link (oli erinevalt teistest nimedest sinist värvi) – ja ajakirjanik klikkiski sellele.

Tänud hääletajatele

Pilt, mis Härmsi nime taga avanes, oli enam kui üllatav. Meili või kontakti asemel ilutses valimiseklaam: sinisel taustal Meelis Härmsi foto koos IRLi märgi ja kirjaga – “Aitäh kõigile 132 hääletajale!” Loomulikult tahab iga inimene tähelepanu, eriti hääletaja. Muidu pudeneb järgmisteks valimisteks veel mõni ära.

Aga kas on valla ettevõtte koduleht ikka õige koht poliitiliseks tänuks ehk enesereklaamiks?

Et aga ettevõtte juhi ühtegi isiklikku kontakti reklaamplakatil polnud, liikus ajakirjanik arvutiekraanil allapoole.

Ja üllatus aina kasvas: nähtavale ilmus terve isiklike fotode galerii: Meelis Härms kena naisega (loodetavasti ikka omaenda abikaasaga) kuskil vastuvõtul, siis koos lauatennisevõistkonnaga poseerimas, tennist mängimas, lastega vallatlemas, kõigil naerunäod peas. Milleks vallaelanikule selline pilt, kui tal on mure omaenda laste pärast, küsiks vist iga sellele lehele sattunu. Küsis ka ajakirjanik. Ja otsis kontakti edasi. Selle asemel aga Strantumi juht tennist mängimas, lumelauaga sõitmas, Roomas Colosseumi taustal ja vallavanem Erik Sandlaga ühes jalgpallimeeskonnas poseerimas. See on tore, et vallarahva tervise eest hoolitsema kutsutud Strantumil nii sportlik juht on, aga kas ta pole ametnikuna kutsutud ikka ka teiste sportimisvajaduste, eriti laste sportimisvõimaluste eest hoolitsema?

Ja viimane foto Harku valla ettevõtte kodulehelt: juhataja Meelis Härms kuskil Vahemere äärses väikelinna tänavanurgal itaaliapärast pirukat söömas. Ja kogu selle pildigalerii all väike, peaaegu nähtamatu, sinise taustaga samas toonis kiri kontaktaadress meelis@strantum.ee.

Just see, mida ajakirjanik päringu tegemiseks põhjalikult otsis.

PILDID KODULEHELT:

Miks siis ikkagi nii?

Pärast seda halbade üllatuste rohket teekonda kontaktini oli selge: tuleb esmalt murda barjäär ettevõtte juhini – kindlasti on põhjust (olgu selleks siis kütte või veehinna ehmatav tõus) teistelgi vallaelanikel, mitte ainult sellel lapsevanema päringut uurival ajakirjanikul ettevõtte juhile kirjutada.

Ajakirjanik kirjutas valla volikogu esimehele Kalle Pallingule – kelle kontakti leidmine valla kodulehelt, kalle@reform.ee, mingit raskust ei valmistanud –, pärides, kas valla ettevõtte juhil on ikka eetiline siduda ettevõtte koduleht omaenda isiku reklaamiga. Vastus on siin: “Küsisin Meelis Härmsi käest selgituse. Vastus allpool. Arvan, et see on ammendav,” kirjutas Kalle Palling Harju Elule.

Ja siis Härmsi seletus: “Oleme jooksvalt kogunud strantum.ee kodulehele artikleid erinevatest väljaannetest, kus on juttu Strantumist või meie peamistest tegevusvaldkondadest (peamiselt veemajandus). Kodulehe haldaja arvas, et paremaks esiletõstmiseks võiks kasutada linkimist. Kooskõlastasin selle, et artiklitest, mille autor ma ise olen, suunaks minu nime peal klikkimine mind tutvustavale lehele. Meil on olnud küll juttu sellest, et kontaktide lehel võiks iga töötajat kui inimest tutvustada, mitte piirduda kuiva tööalase infoga. Minu linkimine sinna oli tegija poolt enneaegne, seda oleks ikka pidanud kõik koos lahendama. Peale eilset kirjavahetust palusin segaduse vältimiseks selle lingi kustutada, aga töötajate tutvustamisega kavatseme siiski edasi minna. Tegelikult on ju hea, kui nime ja ametinimetuse taga paistab inimene.”

KOMMENTAAR: Ülo Russak, ajakirjanik

Pea aasta tagasi kirjutas Harju Elu sellest, kuidas Harku valla toonane vallavanem Kaupo Rätsepp (Isamaa), kasutades ametiseisundit, muutis omavoliliselt Harjumaa Omavalitsuste Liidu põhikirja (“Kaupo Rätsepp kahetses dokumendi võltsimist”, Harju Elu 29. sept 2017). Rätsepp on tänaseks valla juhtimisest taandunud ja võiks arvata, et tema erakonnakaaslased on mehe patukahetsemisest midagi õppinud. Paraku see vist nii ei ole. Moraali lugeda valla ettevõtte kodulehekülje kasutamisest poliitiliseks enesereklaamiks siin pole mõtet, sest tundub, et asi läheb veel hullemaks. Uskudes Strantumi juhti, ilmuvad ka teiste ametimeeste kontaktide asemel pildid reklaamiga. Ja loomulikult peab selle keegi kinni maksma, ainult mis rahadest ja kes. Eks loomulikult ka seesama lapsevanem, kelle lastele basseini kasutamise tasu oluliselt tõusis.