Tallinnas, Laki tänava kaupluses Naeruvabrik saavad lusti nii väikesed kui ka suured. Vaadata, katsuda ja osta saab peaaegu kõike, mis oma aia või avalikul linna mänguväljakul toimetamiseks paslikud.

„Meie esinduses ja e-poes on suur valik liumägesid, kiikesid ja muid mänguväljaku tarvikuid, mille abil oma mänguväljakut täiustada, uuendada või täiesti uus ehitada. Kogu tootevalik on meil kohapeal olemas. Liumäed, kiiged, pesakiiged, ronimistarvikud jm mänguväljaku tooted leiad ka kodulehelt. Kohapeal saad ostu eest tasuda nii kaardimaksega kui ka sularahas,” kirjutab tutvustav tekst kodulehel www.naeruvabrik.ee.Esindust on lihtne leida, sest see asub Laki 26 ehk suures Raamatutrükikoja hoones.

Millega täpselt Naeruvabrik tegeleb ning mida pakutakse? Sellest rääkis Harju Elule juhataja Veiko Vesiallik. „Meil on pakkuda mänguväljakute komplektid ja kõik vajalikud tarvikud. Tarvikud on liumäed, pesakiiged, tavalised kiiged, kinnitused, ehitustarvikud, ronimise ja turnimise abivahendid, kivid,” loetleb Vesiallik. Laki tänava esinduses saab tutvuda näidistega ja kohapeal on ka oluliselt suurem valik kui e-poes.

Lisaks ise järeletulemisele on kaupa (sealhulgas ka liumäed) võimalik soodsalt ja mugavalt ka kulleriga koju tellida.

Samas on Vesialliku sõnul esinduse külastamine juba omaette elamus. „Siit saab ideid, kuidas lahendada kodu või ka lasteadade mänguväljakuid,” ütles mees.

Kümme aastat mänguvahendeid

Naeruvabriku algusest saab tänavu juba kümme aastat. Mänguväljakud ja muu selle juurde kuuluv tuli neli aastat tagasi. Täpsemalt hakati siis müüma mänguvahendeid, -väljakuid ja muud selle juurde kuuluvat. „Varem panime vahendeid paika ja andsime lahendusi. Aga valikut eraklientidele ja eraaedadesse toona polnud. Siis hakkasime müüma liumägesid, kiikesid ja kinnitustarvikuid,” ütles Vesiallik.

Mida on nelja aastaga juurde tulnud või sootuks uut välja mõeldud? „Valik on pidevalt suurenenud. Igal aastal tuleb tarvikuid ja valmiskomplekte juurde. Kui siin esinduses soovitud vahendit pole, siis saab seda kataloogist tellida,” kinnitas mees.

Samuti rääkis Vesiallik, et kõik mõtted ja ka erilahendused saab alati esinduses temaga läbi arutada. See kehtib eraaedade, koolide, lasteaedade ja asulate avalike mänguväljakute kohta. “Kohapealses valikus on olemas näiteks avalike väljakute tooteid. Aga nendest suurem valik on saadaval personaalse tellimuse alusel,” selgitas juhataja.

Aeda ning korterisse

Mida peaks eraaeda mängunurga tellija vahendeid tellides teadma, kui koduõues on ruumi vähe? „Alustada võiks näiteks liivakastist, sest see võtab vähe ruumi. Muuhulgas saab võimalusel lisada kiiged. Väga populaarsed on näiteks pesakiiged, mida saab paigutada kas puu külge või riputada rõdule” selgitas Vesiallik. Pesakiiged on mõeldud nii lastele kui ka täiskasvanutele. Enamike pesakiikede kandevõime on tema sõnul kuni 150 kilo.

Väga huvitavad on mehe sõnul ka liumäed. Neid pakub Naeruvabrik kolme tüüpi ehk paigalduskõrgustega 90 sentimeetrit, 120 sentimeetrit ja 150 sentimeetrit. “Populaarsem neist on 2,5–3 meetrit pikk ja platvormi kõrgusega 150 sentimeetrit. Värvivalikust on meil praegu pakkuda seitset erinevat tooni,” seletas Vesiallik.

Mänguväljakute komplekte toodab Naeruvabrikosaliselt ise. Teine osa tuuakse Eestisse sisse, ehk siis tarvikud saadakse Euroopa tehastest.

Kui pikk on ülesseatud mänguvahendite ja –väljakute garantiiaeg? „Kaks aastat. Ülespanek on meie poolt nii aeda, õue kui ka korterisse. Loomulikult võib tarvikud ise üles seada. Aga asjatundjad saab tellida üle Eesti,” ütles Veiko Vesiallik.

