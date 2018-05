26. mail ehk linna päeval toimub kontsert “Keila tähed 2”. See on järg 15 aastat tagasi samas kohas peetud kontserdile. Seekord tähistakse Eesti ja Keila linna juubelit.

Mais 2003 toimunud esimest kontserti meenutatakse tänaseni. Toona sujus kõik väga hästi, esinejaid oli palju ning ilm hea. “Tegelikult oli mõte korraldada Keila tähtede kontsert juba aastaid varem – väga paljud tuntud muusikuid on siin sündinud, õppinud, töötanud ja tegutsenud,” ütleb korraldaja ning pedagoog Margus Minn.

Kahtlejaid oli toona piisavalt. Muretseti, et kas lauljatarid, lauljad ja pillimehed ikka tulevad kohale. “Kõik sujus. Kontsert kestis kolm tundi ja lõppes kell kümme õhtul,”räägib Minn.

Seekordne kontsert Keila tähtedega algab kell 16 ja vältab samuti umbes kolm tundi. Ühele lavale koguneb 38 linnaga ühel või teisel moel seotud muusikut. Laule ja muusikapalu on kavas 45.

“Esinejaid on läbi 50 aasta ehk siis igaühele midagi. Lava on Keskväljakul, vana haigla ees, suunaga kultuurikeskuse poole. Täpselt samas kohas oli lava ka 15 aastat tagasi,” räägib Minn.

Vanad ansamblid koos

Esinejate rida on pikk ning esinduslik. Kohale on lubanud tulla Peeter Volkonski, Kärt Tomingas, Kate (Katrin Mandel), Pearu Paulus ja ta vend Aivar, Anna Põldvee ja Loore Martma. Keila kultuurikeskuses tegutsenud ansamblitest tulevad kokku Polyphon ning Jokker. “Polyphon tegi juba proove. Laval on Allan Ladvas, Rein Laaneorg ja Mihkel Kasenõmm. Oleg Sõlg suri kahjuks märtsis 2006, ” ütleb Margus Minn. Jokkerit juhib Sulev Simanson.

Kõige staažikam laulja on 1968. aastal Keila kultuurimajas tegutsemist alustanud Lüürikute solist Mait Maltis. “Ta elab Keila naabruses ehk Saue vallas. Rahvale on Maltis tuntud hittidega “Gloria”, “Lolita”, “Must kohv” jne. Seekord esitab ta kaks Lüürikute lugu ehk “Teel koju” (omalooming) ja ühe Bee Geesi laulu,” teab Minn.

Kava juhivad vahenumbritega Raimo Aas ning Jan Uuspõld. Temal on ka ansambel Luxury Filters. Ansambliga Respekt esinevad Aare Lepiksaar ja õde Kadi. “Tahan ka, et iga artist räägiks enda seostest Keilaga. Näiteks Volkonskit peab enamus ju Tartu meheks. Aga ta elas kaua Keilas Kastani tänaval ning lõpetas siinse I keskkooli,” seletab Margus Minn.

Enda kohta ütleb Minn, et on kogu aeg Keilas elanud. Aga tööl pole siin olnud ja esineb ka väga harva. “Saatebändis on Indrek Tetsmann, Margus Kappel, Ivar Kannelmäe ja mina,” ütleb Minn.

Londonist ja Berliinist

Kontserdilt ei puudu klassikatähedki. Selle kontserdi jaoks sõidab otse Londonist kohale Klassikatähtede võitja Sten Heinoja. Berliinist saabub Keilasse ooperilaulja Liisi Kasenõmm. Kohal on ka saate „Eesti otsib superstaari“ osaleja, viiuldaja ning laulja Kristjan Kannukene. Kindlasti esineb Keilas elav EMTA professor, klarnetist Toomas Vavilov.

Muusikud on lubanud kohale tulla ning paljud nendest teevad juba ka proove. Kuid hea kontsert õnnestub paljuski tänu heale publikule ja ilmale. “Ilm võib keerata mõne vingerpussi ning võib olla külm ja vihmane. Ja kui on liiga palav, siis võib kellelgi halb hakata,” muretseb Minn. Ta kinnitab, et kogu kolmetunnine esinemine on rahvale tasuta. Tõenäoliselt võetakse esinemised ka videosse ning valmib kontsert-DVD.