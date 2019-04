Veidi rohkem kui kuu aja pärast – laupäeval, 18. mail – toimub järjekorras üheteistkümnes üle-eestiline muuseumiöö, mis sel korral kannab pealkirja “Öös on mustreid”. Teiste hulgas on avatud Pärdi keskus Laulasmaal, esmakordselt motospordi muuseum Turbas ning saab ka bussidega sõita.

Tänaseks on avalikud öö eriprogrammid: muuseumides toimub kümneid eriekskursioone, mustriteemalisi töötubasid, kontserte, etendusi, mälumänge ja muud. Kokku võtab tänase seisuga muuseumiööst osa üle 200 muuseumi, lisaks muuseumidele teevad oma uksed viieks tunniks tasuta lahti mitmed näitusepaigad, arhiivid, kirikud, mõisad ning isegi looduskeskused – üht või teistpidi kultuuri, teadmiste, ajaloo ning mäluga tegelevad paigad ja organisatsioonid. Eelmisel aastal tehti muuseumiööl üle terve Eesti rohkem kui 125 000 muuseumikülastust, mis tähistas ka öö külastusrekordit.

Muuseumiöö ühe korraldaja Vivian Siirmani sõnul on muuseumid ühed parimad paigad, kust otsida mustrite osas inspiratsiooni, sest muuseumikogudes leidub nii palju unikaalseid ja huvitavaid esemeid: “Muuseumiöö on võimalus omapäi või mitmekesi kodust välja tulla ja muuseumide põnevast valikust oma muster kombineerida. Kutsume muuseumiöölisi otsima ja märkama mustreid elus meie ümber – kultuuris, ühiskonnas, looduses – ja küsima milliste mustrite osad ise oleme. Miks me käitume teatud olukordades kindlal moel ehk millised on meie käitumismustrid, olgu siis indiviidi või grupina? Milliseid mustreid kasutavad tööstused ja masinad? Üle terve Eesti ootavad öö külalisi erilised ekskursioonid, kontserdid, töötoad ja võimalus enda jaoks lõputult uut avastada. Muuseumiöö on otsekui üks suur suur muuseumipidu ja igaüks on oodatud.”

Muuseumiöö programmiga on sel korral taas liitunud uusi põnevaid paiku. Esmakordselt on muuseumiöö publikule avatud MOMU Mootorispordi muuseum Turbas, oma uues, ainulaadse arhitektuuriga hoones ootab öölisi Arvo Pärdi Keskus ja publikut ootab ka Patarei vangla. Pärast paariaastast pausi on Mustamäel muuseumiööl taas avatud Tallinna Tehnikaülikooli muuseum, kus toimub robotite demonstratsioonesinemine. Publiku suureks rõõmuks on programmis igaaastased suurlemmikud nagu Eesti Bussiajaloo Selts, kes korraldab oma ajalooliste bussidega tasuta ringsõite Tallinna Bussijaamast, Eesti Tervishoiu Muuseum, kus saab tutvuda inimkehal ja kehas leiduvate mustritega ning Eesti Ajaloomuuseum Tallinnas Maarjamäe lossis ootab külastajaid Eesti esimene sündmusnäitus Vali parem minevik, kus saab rännata ajas tagasi 1992. aastasse. Eesti Jalgrattamuuseumis Järvamaal on avatud näitus “Mustrid jalgratastel – ketiratas kui kunst” ning aerofotogaaf Andres Tarto näitab vahvaid mustripilte Eestimaast 1000 jala kõrguselt vaadatuna.

Korraldajad panevad huvilistele südamele, et tehes plaane väiksemate muuseumite külastamiseks heidaksid huvilised pilgu peale öö programmile, sest nii pisemates kui ka populaarsemates muuseumites on muuseumiööks või eriekskursioonideks vaja end sageli ette kirja panna.

Programmis osalevad muuseumid ja teised organisatsioonid avavad muuseumiööl oma uksed kell 18-23 ning sel ajal on sissepääs tasuta. Kõige parema ülevaate sellest, mis igas programmis osalevas muuseumis täpselt toimub, leiab aadressilt https://programm.muuseumioo.ee.

Muuseumiööd korraldavad igal aastal koos Eesti muuseumid ja Eesti Muuseumiühing ning ICOM Eesti. Esimesel korral oli muuseumiöö juhtlauseks “Öös on asju”, 2010. aastal.

Täpsemat infot muuseumiöö kohta saab öö kodulehelt www.muuseumiöö.ee ja Facebookist.

Triin Männik,

muuseumiöö kommunikatsioonijuht.