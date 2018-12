Tallinna Linnamuuseumi jõuluüritused neljas vanalinnafiliaalis 8. ja 9. detsembril ning 5. jaanuaril tutvustavad ajaloolisi jõulukombeid linnakultuuris mitme erineva nurga alt.

Tallinna Linnamuuseum kaasab tänavu jõuludeks valmistumisel tegelasi, kes on aidanud meie jõulutraditsioone luua, hoida ning jagada. Jõulumägu osaline on mõistagi jõuluvana, aga tema kõrval astuvad varjust välja ka Fotomuuseumi fotovana, Tallinna vene muuseumi koolipapa ja Kiek in de Köki kindlustustemuuseumi tornivaht, kes kannab linnas hoolt jõulurahu eest. Muuseumis kõlab advendiaja muusika ammustest aegadest ja tänapäevast.

JÕULUD FOTOATELJEES Fotomuuseum, Raekoja 4/6

Enne jõule on fotoateljees palju sagimist: kõik soovivad saada endast ja perest jõulufotot, et kaugemaid sugulasi ja sõpru rõõmustada. Fotograaf Peeter teab kõiki fotograafia saladusi ja jutustab meeleldi, kuidas fotosid tehti enne nutifotograafiat. Peeter on kirjutanud ka fotoõpiku ja oskab vastata kõikidele fotoalastele küsimustele. Peeter tegutses enne sõda koos oma vennaga Eestis fotoelu eestvedajana, aga fotoajaloos märkame Peetrit tegutsemas ka seitsmekümnendate aastate kunstfoto vallas. Üllatus-üllatus: praegugi tegutseb Peeter nii fotograafi kui ka kirjutajana. Tule kohtu fotovanaga, lase endast üks pilt teha ja õpi ise tsüanotüüpiat tegema! Pildist saab meisterdada väga erilise jõulukaardi.

JÕULURAHU SUURTÜKITORNIS Kiek in de Köki kindlustustemuuseum, Komandandi tee 2

Vanades kaitsetornides valitseb jõulumeeleolu ja tornivaht Hans Schulte võtab vastu külalisi. Otsimismängus saab tuttavaks ka teiste oluliste linnaelanikega. Kiek in de Kökis ja Lühikese jala väravatornis kõlab muusika ja saab meisterdada, pääseb ka salapärastesse bastionikäikudesse. Neitsitornis on avatud kohvik!

Tornivaht Hans on suur asjatundja relvade, müntide, märkide ja pitsatite küsimustes. Ta on hoolitsenud selle eest, et kõik saaksid endale meisterdada kauni jõulupärja.

Kõigil päevadel kõlab advendiaja muusika ammustest aegadest ja ka tänapäevast.

Kell 12 – vanade keelpillide ansambel Inscientia Beata Kiek in de Kökis

Kell 14 – Peeter Klaas viola da gamba’l Lühikese jala väravatornis

Kell 15 – vanade keelpillide ansambel Inscientia Beata Kiek in de Kökis

KOOLI JÕULUPIDU Tallinna vene muuseum, Pikk 29a

Tallinna vene muuseumis valmistutakse kooli jõulupeoks. Külalisi võtab vastu koolipapa, kes tervitab kõiki külalisi nagu oli koolides vanasti kombeks. Ta pakub teed, pajatab lugusid kaugetest kooliaegadest ja esitab vene klassikute jõululuuletusi. Kas jõululuuletused on peas? Koolipapa võib õpetada ka kurnimängu või doominot ning aitab meisterdada kuusekaunistusi. Kooli uusaastakarnevaliks on varutud litreid ja sulgi, et kõik saaksid endale ühe särava maski meisterdada.

8.12 kell 14 Aleksander Nevski kiriku naiskoori jõululaulukontsert

9.12 kell 12.30 Aleksander Nevski kiriku naiskoori jõululaulukontsert

5.01 kell 13 sopran Maria Veretenina jõululaulude ja pühateoste kontsert

JÕULUKS KOJU! Linnamuuseum, Vene 17

Jõulu eel on linnakodu saginat täis. Kuusk on juba tuppa toodud, pererahvas ootab appi kingipakke ja jõuluehteid meisterdama. Jõulusalmi lugemist saab siin harjutada neljajalgsete pereliikmetega: appi tulevad lugemiskoerad ja nende juhid Eesti Abi- ja Teraapiakoerte ühingust.

Tallinna Linnamuuseumi jõuluvana armastab raamatuid, aga eriti seda, et keegi talle ette loeb. Vabal ajal töötab Jõuluvana raamatukoguhoidjana.

Jõuluvana võib pikalt pajatada sellest, kuidas vanasti asjad käisid. Ta oskab eesti, soome, saksa, rootsi ja inglise keelt ning tahaks väga, et keegi õpetaks talle vene keelt.

Muuseumis saab meisterdada ka ainulaadseid kingikarpe ja -kotikesi. Sulelistele ja karvastele sõpradele teeme söödavaid kingitusi.

Linnamuuseumi jõulumuusika kõlab kanneldelt:

8.12 kell 13 – Vanalinna hariduskolleegiumi kanneldajad Ella Maidre juhendamisel

8.12 kell 15 – Viimsi Muusikakooli ja Tallinna Muusikakooli kandleõpilased Laura Lindpere juhendamisel

9.12 kell 15 – EMTA kandlemängijad Kristi Mühlingu juhendamisel

Jõulukava piletiga saab nelja muuseumi külastada kõigil kolmel päeval, 8.–9. detsembril ja 5. jaanuaril kell 11–16. Täispilet 15 €, sooduspilet 9 €, perepilet 25 €, koolieelikud tasuta

Fotod: Tallinna Linnamuuseum,Yulia Bogacheva, Jane Meresmaa-Roos, Jaan Künnap, Meeli Küttim