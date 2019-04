Harju Elu küsimustele vastab Vladimir Goman

MTÜ Baltic Astronomy Club liige

MTÜ ostis tunamullu Saue valla servas Munalaskmes asuva 40-aastase veetorni. Rajatisse soovitakse sisustada tähetorn ning tulevikus peaks saama sellest ka astronoomiahuviliste õpipaik.

Mis on tänaseks tehtud?

Praeguseks on torn ühendatud elektrivõrguga ja täielikult on valmis sisemine elektrijuhtmestik. Korruste vahele paigaldati soojusisolatsioon. Praegu lõpetavad ehitajad krohvimistöid.

Järgmisel nädalal ühendatakse hoone veevärgi ja kanalisatsiooniga. Aes Triplexi sepikojas hakati valmistama väga ilusat sepistatud treppi.

Umbes kuu aega tagasi soetasime Saue valla toetusel spetsiaalse astrokaamera, mida kasutatakse astronoomiliste piltide tegemiseks.

Kui suured on olnud kulud?

Observatooriumi ehitamine ja varustamine läheb kokku maksma 80 000 – 90 000 eurot.

Seadmetest tuleb veel soetada spetsiaalne monteering, millele saab paigaldada korraga kaks teleskoopi. Selline seade maksab 21 000 eurot.

Kui palju raha ehituseks kogutud?

Praeguseks on annetustena kogutud 28 000 eurot. Pea 22 000 eurot olen investeerinud isiklikest vahenditest.

Teeme oma kätega nii palju kui võimalik, kuid keerukateks ja vastutusrikasteks töödeks kutsume professionaalsed ehitajad.

Kui kõik läheb plaani järgi, avame observatooriumi uksed augustis. Loodan, et olulist viivitamist ehitustöös ei tule. Meie avamist ootavad tuhanded inimesed.

Arvan, et saame juba augustis inimesed vaatlema kutsuda. Kuniks me pole monteeringut soetanud, saab vaadelda ainult ühe teleskoobiga, kuid isegi sellega saame näha universumi paljusid imelisi objekte.

Suurim põhjus, mis tähetorn Munalaskmesse ehitatatakse, on valgus. See on astronoomide ja taevahuviliste suurim häda ja vaenlane. Mida suurem on asula, seda suurem on ka valgusreostus. Tallinna kesklinnas on näiteks näha vaid suuremad tähed ja Kuu. Tasub aga sõita vaid 30-40 kilomeetrit Tallinnast, kui on näha galaktikad ja muud tumedamad objektid.