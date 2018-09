Tallinnas asuv Ra Sun OÜ valmistab pehmet mööblit nii büroodele, restoranidele kui ka baaridele. Kuid soovi korral saab diivani või tugitooli ka endale eramusse või korterisse tellida. Ja seda enda visandite ning ideede põhjal.

Ettevõte Ra Sun OÜ on tegutsenud ühe eestvedaja Allan Prooso kinnitusel üheksa aastat. Mööbli restaureemisega on mees koos venna Raivoga toimetanud kokku umbes 15 aastat. “Esimene töö oli ühe väga huvitava Rootsi diivanikomplekti taastamine. Järgnes kirjutuslaud ja juba hakkaski tulema paralleelselt restaureerimise ja mööbli remondiga tellimusi hoopis pehmele mööblile,” lisab Allan Prooso.

Praegusest toodangust moodustabki lõviosa eritellimus pehmele mööblile avalikku ruumi. Need on restoranid, kohvikud, bürood jne. Pisut vähem valmistatakse mööblit kodudesse. Sootuks väikese osa tootmismahust moodustavad omamudelid ja restaureerimine.

Prooso mäletab hästi ettevõtte esimest suuremat tellimust. See oli mööblikomplekt ööklubisse Prive.

“Väga ambitsioonikas projekt – hiigelsuur asümmeetriline looklev diivan, mille polstrisse oli uputatud tihedalt LED lampe. Arvestasime nii ajas kui rahas küll täiesti mööda ehk alahindasime töö mahtu ja maksumust. Aga saime hakkama. Ja kogusime tohutul hulgal tarkust, kogemust ja seda kohe esimese projektiga,” meenutab Allan Prooso.

Paku visand ja oota disainerit

Kuidas saab näiteks endale tellida koju või restorani mööblit? “Eritellimusmööbel erakliendile tähendabki tavaliselt seda, et klient tuleb meile ja püüab kas seletuse või visandite abil selgitada, mida ta ideaalis oma kodus näha sooviks. Saadud info põhjal valmistame kliendile joonised ja ajame mööblieseme disaini lõplikult paika. Suur abi on muidugi interneti põhjatu pildivaramu, kust soove ilmestavaid näiteid leida,” seletab Prooso.

Ta soovitab kasutada alati (kui vähegi võimalik) sisearhitekti või disaineri teenuseid. “Teeme seda ise ka igal võimalusel, vaatamata oma suhteliselt pikale kogemusele. Professionaalist kõrvaltvaataja pilk näeb ja leiab alati midagi, mille peale ise ei tule. Rääkimata proportsiooni- ja kompositsioonitajust, värvide kombineerimise oskusest jne,” selgitab Prooso.

Ta lisab, et ilmselt peab igaüks ennast nendes küsimustes üsna pädevateks. “Aga professionaal oma harituse, oskuste ja kogemustega teeb enamasti ikkagi parema tulemuse,” rõhutab mees.

Kaubamaja lasteosakonna sisekujundus ning mööbel.

Enamus Ra Sun OÜ klientidest on Eesti inimesed ja ettevõtted, aga mööblit on tehtud ka Soome, Norra ja Rootsi. “Rootsi ja Soome ettevõtetega käib meil järjest tihedam koostöö,” kirjeldab ta.

Vajalikke kangaid toovad nad ise maale. Valikus on tuntumad Euroopa kvaliteetbrändid nii disainmööblile kui kohvikute, büroo ja muu avaliku ruumi mööblile, millel on nõutav erakordselt hea kulumiskindlus. “Metallosad ja mehhanismid tulevad ikka kaubandusest, diivanite ja tugitoolide jalad valmistame tihti ka eritellimusena,” kirjeldab Prooso.

Odavaga ei konkureeri

Kas hoone sisemuse kuju ja suurust on ka mööbli järgi kujundatud? “Ruumi on mööbli järgi kujundatud küll. Mõni diivan võib olla vabalt nii tugeva karakteriga, et sunnib ruumi enda järgi sobima kujundama. Kohe meenub meie diivanid Piano või Noon,” ütleb Allan Prooso. “Kui inimesele meeldib näiteks meie Ra diivan, aga leiab mõõtmisel, et see on paar sentimeetrit liiga pikk või on iste liiga sügav vms, saame seda kõike valmistamisel arvesse võtta. Ja valmiv diivan vastab ideaalselt antud tingimustele,” lisab mees.

Ettevõttest saab tellida ka näiteks baaripukke ning järisid. Mis teeb need heaks, mugavaks ja populaarseteks?

Diivan Diva.

“Baaripukk oma olemuselt ei saagi olla märkimisväärselt mugav. Talutavaks istmeks teeb baaripuki seljatugi. Reeglina muudab see aga toote välimust ja mitte positiivses suunas,” arvab ettevõtte juht. Kompromissiks on siinkohal väga madal seljatugi. Inimene toetab istudes ainult alaselga, sellest tegelikult piisab.

Järid on Prooso sõnul taas popid. “Hinnas on hetkel kergelt mõjuv funktsionaalne mööbel, järi on selle suurepärane näide,” lisab Prooso.

Hea mööbel pole teadagi odavate killast. Prooso kinnitab, et nende ettevõte ei konkureeri odavmööbli pakkujatega. “Oleme oma hinna-kvaliteedi suhtelt Eesti turul väga heas positsioonis. Meile annab eelise meie ettevõtte suhteline väiksus ja mobiilsus. Kuna igat mööblitükki, mis meilt tellitakse, valmistab kokku maksimaalselt kolm inimest , on meie kvaliteedikontroll äärmiselt tõhus. Saame mööbli mõõtudes arvestada absoluutselt iga kliendi soovi. Seda mitte ainult eritellimuse, vaid ka valmismudelite tootmises,” räägib ta.

Vaata lisa: www.rasun.ee