Majandus- ja taristuminister Taavi Aas teeb lähinädalatel valitsuskabinetile ettepaneku soetada Elronile neli uut rongi, et inimesed saaksid ka tulevikus mugavalt ja keskkonnasäästlikult reisida, sealhulgas oleks tagatud senisest enam kohti jalgratastele.

“Rongiliikluse keskkonnasäästlikkus ja kiiremad ühendusajad meelitavad järk-järgult rohkem inimesi rongiga igapäevaselt liiklema. Uute rongide ost võimaldab kiirete ekspressväljumiste lisamist nii Tartu, Narva kui ka Viljandi suundadele, samas paraneksid aeglasemate tavarongide kasutamise võimalused,” ütles Aas.

Plaan on soetada hübriidrongid, mille energia- ja hoolduskulud on madalamad kui praegustel diiselrongidel. “Soovime, et uute rongide hankimisel peab Elron silmas, et lisaks suuremale arvule istumiskohtadele oleks ruumi nii lapsevanematel vankrite jaoks, et liikumispuudega inimesed saaks mugavalt rongi kasutada ja et ka jalgratastele oleks rohkem hoiukohti,” märkis Aas.

Uued rongid on lisaks majanduslikule säästule ka märgatavalt mugavamad, keskkonnasõbralikumad ning vaiksemad.

Eestis on rongiga reisijate arv viimase viie aastaga kasvanud enam kui kolmandiku võrra. Reisijate nõudluse kasvuga on suuremate linnade vaheline rongiliiklus enam kui kahekordistunud.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium

Elroni diiselrong Saku jaamas. FOTO: Allar Viivik