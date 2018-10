Mis on metsaühistu?

Kõige lihtsamalt öeldes on see metsaomanike endi loodud organisatsioon. Metsaomanik ise on nii metsaühistu omanik kui ka klient. Lisaks oma metsa majandamiseks teenuste tarbimisele, on metsaomanikul soovi korral võimalik ühistu asjade otsustamisel kaasa rääkida. Metsaühistu eesmärk ei ole mitte ärikasumit teenida, vaid seista metsaomanike huvide eest.

Suur valik teenusepakkujaid

Eestis on hinnanguliselt kuni 40 erinevat erametsaomanikele suunatud organisatsiooni, liitu, ühingut ja seltsi. Metsaühistu® võrgustikku kuulub täna kaheksa piirkondlikku metsaühistut, kelle liikmeskonda kuulub juba rohkem kui 5000 erametsaomanikku. See on umbes 40% kõikidest ühistutega liitunud metsaomanikest.

Metsaühistu® leiad Läänemaalt, Põhja-Eestist, Rakverest, Virumaalt, Vooremaalt, Võrumaalt, Valgamaalt ja Põlvamaalt. Need ühistud tegutsevad ühtse teenuste standardi alusel, et metsaomanikele tagada ühtlane ja kvaliteetne teenus üle kogu Eesti.

Metsaomanikud eelistavad täisteenuse pakkujaid

Põlvamaa Metsaühistu juhatuse liikme Erki Vinni hinnangul on metsaomanike huvi metsaühistutega liitumise vastu tõstnud eelkõige ühistute endi hea töö. Järjest rohkem ühistuid suudavad pakkuda metsaomanikele nii-öelda täisteenust ehk lisaks üldlevinud nõustamisele ja toetuste taotlemisele korraldavad ühistud ühiselt ka kõiki vajalikke metsatöid – metsa uuendamisest kuni raie ja puidumüügi korraldamiseni.

Palju väikseid on kokku suur

Lõviosa meie 100 000 metsaomanikust moodustavad väikemetsaomanikud, kelle metsaomand on keskmiselt 8-10 hektarit. Ka Metsaühistu® üle 5000 liikme on valdavalt väikemetsaomanikud. Palju väikeseid on aga kokku suur – meie liikmete metsamaa kogupindala on tänaseks ületanud 120 000 hektari piiri. See on umbes pool Saaremaa pindalast.

Ühiselt tegutsedes suurendame tulusid

Ühistuline toimimine võimaldab väikemetsaomanikel läbi ühistegevuse vähendada oma kulutusi ja suurendada oma tulusid. Ühise turustamise ja hankimise abil tekitatakse mastaabiefekt, mis muudab ka väikeomaniku konkurentsivõimelisemaks ja suurendab tema tulusid.

Metsa eest hoolitsevad kohalikud spetsialistid

Suur osa Eesti väikemetsaomanikest elavad oma metsaomandist kaugemal. Metsaühistu® üle-eestiline katvus võimaldab pöörduda lähima metsaspetsialisti poole, kes aitab koordineerida kaugemal paikneva metsaomandi töid. Nii on metsaomaniku metsal silm peal hoitud.

Liitu Sinagi Metsaühistuga®

Metsaühistu® spetsialistid annavad nõu ning koos leitakse sobivam lahendus Sinu metsatööde teostamiseks.

Liitumiseks mine veebilehele metsauhistu.ee ja võta ühendust lähima metsaühistuga.