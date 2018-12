Väga suur protsent eestlaseid teevad oma ostud internetis. Internetimüüjad pakuvad erinevaid maksevõimalusi oma müügi suurendamiseks. Üks neist võimalustest on ka osamaksete tasumine. Parima võimaliku rahastamise saamiseks peaksid tarbijad tähelepanu pöörama mõnele punktile.

Järelmaks on alati võimalik

Põhimõtteliselt on kõik veebis tehtud oste alati võimalik tasuda osamaksetena, olenemata sellest, kas online-kaupmees pakub seda võimalust.

Enamikul juhtudel ei paku müüja otseselt osamakse, vaid finantsteenuse osutaja käes. Seetõttu reeglina saavad kliendid laenu partnerpangast, kes saavad interneti jaemüüjalt ostmise eest tasu.

Lisaks nendele kahele võimalusele kasutatakse interneti jaemüüjate jaoks osamaksetena ka pikima võimaliku intressivaba perioodiga krediitkaarti. Mõnel juhul võetakse laenu ka lühikeseks ajaks mõne firma käest nagu Ferratum või Bondora.

Järelmaksu eesmärgid on järgmised:

• Suurendage veebilehe müüki.

• Suurendage finantsteenuste pakkuja müüki intresside ja tasudega.

• Anda kliendile võimalus maksta oma võlad osamaksetena.

Järelmaksu tingimused

Kui valitud e-poed pakuvad järelmakse, on see tavaliselt teatud tingimustel võimalik.

Tavaliselt on järelmaksu jaoks vaja minimaalset sissetulekut 50- 200 eurot.

Enamike järelmakse tulevad tavaliselt intressiga. Need sõltuvad enamasti teie krediidireitingust või tähtajast ning jäävad vahemikku 8 kuni 16%.

Ei ole haruldane kui reklaamitakse 0% intressi. Veenduge, et lisatasusid ega muid kulusid ei oleks.

Mõned makseplatvormid, näiteks Paypal, võivad nõuda klientidelt tehingute töötlemise eest täiendavaid tasusid.

Krediidikontroll tehakse iga pakkuja poolt erinevalt. Kuigi finantsteenuste osutajad nõuavad tavaliselt sissetuleku ja identifitseerimismenetluste tõestamist, ei ole e-poed otseselt rahaliselt ranged. Kõikidel juhtudel on sihtmärgiks olevate ostude puhul nõutav enamus vanus ja elukoht Eestis.

Sageli ei ole järelmaksu tingimused esmapilgul ilmsed. Seepärast peaksid ostjad alati täpselt teadma, millistel tingimustel järelmaks võetakse enne, kui nad võlgu peaksid võtma.

Kas järelmaks tasub üldse ära?

Selles küsimuses ei ole tarbijad ühte meelt. Kuigi mõned soovitavad järelmaksuga ostmist, kasutavad teised oma huvides kohe asja väljaostmist, sest et mitte maksa intresse, mis kaasnevad järelmaksudega.

Üldiselt võib väita, et tavakaupade ostuks järelmaksu võtmine ei ole tavaliselt kõige mõistlikum idee.

Teisalt võib järelmaks olla mõistlik, kui klient saab toodet või teenust soodsamatel tingimustel. Näiteks broneerides puhkuse reisi. Mida kauem sellega viivitate, seda kõrgem on hind. Kui teil pole praegu vajalikku kapitali, saate ise ennast aidata soodushinnaga. Loomulikult kehtib see ainult siis, kui see majanduslik olukord seda lubab ja klient saab järelmaksu kergesti tagasi maksta.

Kliendid peaksid kasutama järelmaksu ainult siis, kui toote või teenuse ostmisel on vastav lisaväärtus. Alati on soovitatav üle vaadata järelmaksu kava täpsed tingimused ja tagada, et vajaduse korral jätta järelmaks võtmata.

Kui pakutav järelmaks e-poelt on liiga kallis, peaksid kliendid otsima odavamaid alternatiive. Vahel võib olla krediitkaart odavam ning väiksema intressiga kui pakutav järelmaks e-poest. Erinevate rahastamisviiside võrdlus võib sageli klientidele palju raha säästa.