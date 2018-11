RR Lektus ASile kuuluv toidukaupade kett Meie avab enda 70. kaupluse Saue vallas Ääsmäel. Augusti lõpus valmis sama keti kauplus Lääne-Harju vallas Vasalemmas.

“Käesolev aasta on meile olnud edukas, sest Ääsmäe pood saab olema meie neljas uus pood,” ütles RRLektus AS juhatuse esimees Rein Reinvee.

Ääsmäe poe ehitust alustati käesoleva aasta augustis. “Ja kui kõik kulgeb plaanipäraselt, plaanime uksed klientidele avada 5. detsembril,” kinnitas Reinvee.

Ehituse peatöövõtja on ettevõtte pikaaegne koostööpartner Vot@Sun. Uues poes on kaubanduspinda 440 ruutmeetrit. Külaplatsi läheduses asuva hoone ees on avar parkimisplats.

Kuidas valiti välja just Pärnu maantee äärne asula? “Ajal, kui elu järjest linnastub, oleme üks erandlik kaubanduskett ja arendame tegevust ka väikeasulates. Ääsmäe piirkonnas elab tuhatkond elanikku. Järjest rohkem on neid, kes eelistavad suurlinna suurte marketite asemel teha oste kodupoest,” ütles Reinvee. Selle peamine põhjus on tema hinnangul väikepoe ostumugavus – seal on vähem rahvast ja trügimist, kiire parkimine koos kiire poeskäiguga ning tuttavad müüjad jne. “Kui tekkis arendaja pakkumine omandada kinnistu Ääsmäel, polnud mõelda vaja kaua. Nägime , et Ääsmäe on hästi arenev väikeasula, kus oli puudu üks kaasaaegne väikepood, lisas juhatuse esimees.

Kaks saavad konkurendi

Ettevõtte juht lisas, et Meie toidukaubad on ennekõike odavkett, kes tegutseb väikestel pindadel. Väikestel poodidel on tema sõnul eripära, mis tuleneb nii piirkonna kui ka poe suurusest. “Väikepoes on ka väiksem sortiment ehk ligi 4000 toodet. Pakkumises on kõikide tootegruppide enimmüüdavad tooted. Kui suures marketis võib erinevaid ketšupeid olla näiteks 20 sorti, siis väikepoes vaid kõige enimmüüdavad ehk viite sorti. Samas on teine oluline eesmärk pakkuda kõiki tooteid soodsa hinnaga,” seletas Reinvee.

Uusi müüjaid otsiti läbi portaalide ja seniste töötajate soovitustel. Ääsmäe poes saab ametisse 4-5 inimest.

Kohaliku kooli huvijuhi Marge Rehepapi sõnul töötab külas ja selle ümbruskonnas kaks kauplust. Need on Harutee ning Salu talupood. Mõlemad ei kuulu ühtegi ketti. “Käin ka ise neis sisseostusid tegemas. Uut ootame ning loodame, et valik on hea,” ütles Rehepapp.

Roobuka ja Vasalemma

Enne Ääsmäe poe avamist saadi Meie uus hoone valmis Vasalemmas. Selle ehitust alustati juuni lõpus ning kauplemine algas juba 29. augustil. Veel varem ehk 5. juulil avati pärast suuremat remonti ning laiendamist Saku vallas asuv Roobuka Meie pood.

Kuhu plaanib RR Lektus Harjumaale veel uusi poode rajada? “Oleme hoidnud seni põhimõtet, et avalikustame oma järgneva poe asukoha kas pärast uue hoone ostu või siis, kui juba ehitusluba käes. Samas oleme seisukohal, et väikepoodidele on Eestis ruumi veel küll ja oleme alati tänulikud, kui keegi teeb sobiva asukoha või kinnistu osas ettepaneku sinna pood rajada,” seletas Reinvee.