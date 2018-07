Parfüümid pole kohe kindlasti ainult õrnema soo pärusmaa. Inimeste lõhnataju on üks meie kõige tugevamatest meeltest ning seda on võimalik ka enda kasuks tööle panna. Õigesti valitud lõhn peegeldab selle kandja iseloomu ning aitab jätta suurepärase esmamulje. Just nendel põhjustel võiks ka igal mehel olla oma parfüüm.

Esimese lõhna ostmine võib tunduda keeruline, sest lõhnamaailm on palju sügavam, kui esmapilgul arvatakse. Abi võib aga saada sellest, kui katsetada mõnda populaarset lõhna, mis on oma usaldusväärsust juba läbi aastate tõestanud.

Acqua Di Gio – Vahemere puhkus parfüümi kujul

Giorgîo Armanî Acqua Di Gio on vaieldamatult paljude meeste lemmik. Lõhna loomiseks sai Giorgio Armani inspiratsiooni Sitsiilia külje all asuvast Pantelleria saarest, kus ta aastaid tagasi puhkamas käis. Tänu ühele saarele jõudiski 1996. aastal turule imeliselt värske lõhn, kus on kombineeritud tsitruse noote puidu, muskuse, jasmiini ja roosi nootidega. Pudelisse on peidetud nii Vahemere suvepäikese soojus kui ka merevee soolasus ja tuule ning vee vabadus.

Elegantsus, mehelikkus ja klassika ühes pudelis

Karl Lagerfeld For Him ja For Her lõhnad on mõeldud vastavalt nii meestele kui ka naistele ja kombineeritult moodustavad need tõeliselt klassikalise lahenduse. For Him püüab pilku juba oma maskuliinse ja tugeva disainiga ning ka parfüümi peale pihustades ei pea pettuma. Esmalt on tunda tipunoote: lavendel ja värske mandariin. Südamenootidena aga õuna ja kannikest ning lõhna lõpetavad ambra ja sandlipuu. Kokkuvõtvalt võib öelda, et tegu on klassikaliselt elegantse, ent sellest hoolimata kindlalt meheliku lõhnaga.

My Land – parfüüm sajandivanuselt brändilt

Trussardi on kaubamärgina tegutsenud alates 1911. aastast, kuid parfüümimaailma sisenesid nad 1980. aastatel. Üks nende populaarsemaid parfüüme My Land jõudis müügiletile aga alles 2012. aastal. Omapärase disainiga pudelist õhkub Itaalia disainile omast elegantsi ja Trussardi nahatoodetega seotud ajalugu.

My Land parfüüm on tõeliselt mehelik valik, kus omavahel on kombineeritud põhjanootidena domineeriv puit ja nahk, nende kõrval tonka uba ja kašmiir ning tipunootidena bergamot ja mandariin. Südamenootideks on valitud lavendel, kannike ja Calona, mis toovad eheda Itaalia tunde sinuni ka siis, kui lõhna kasutatakse teisel pool maakera. Pole ime, et just see lõhn on müügile tuleku hetkest saati tõelist edu nautinud.

Victor & Rolf Spicebomb ei mõista nalja

Victor & Rolf parfüüm Spicebomb mõjub plahvatuslikuna juba esimesest pilgust. Käsigranaadist inspiratsiooni saanud disain ei jäta kahtlustki, et see lõhn juba nalja ei mõista. Parfüümi loomise ajendiks sai naistele mõeldud ja väga populaarseks saanud Flowerbomb, kuid sisulises mõttes on need kaks lõhna täiesti erinevad.

Spicebomb pudelisse on peidetud idamaised ja puidused noodid ning parfüümil on lausa kaks erinevat karakterit. Esimene on kütkestav ja leegitsev – vetiveri, naha, tšilli ja safrani noodid. Teine aga plahvatusohtlik ja jäine – roosa pipra, greibi, bergamoti ja elemi noodid. Tõsine parfüüm mehele, kes teab, mida ta tahab.

Õige meeste parfüüm on lisaks väljakantud stiilile veel üks võimalus jätta endast soovitud mulje.

