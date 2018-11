SYNLAB tegutseb neljal kontinendil, ligi 40 riigis ja on sellega Euroopa suurim laboriteenuse osutaja. SYNLAB gruppi kuulub üle 500 labori ning seal töötab enam kui 20 000 inimest. Lisaks inimmeditsiinile teeb ettevõte ka veterinaarmeditsiini, keskkonna ning ravimite analüüse.

Et saada teada, millega meditsiinilabor tegeleb ja kuidas saadakse proovidest teada, millised haigused meid vaevavad, külastas Harju Elu Tallinnas Veerennis asuvat SYNLABi kesklaborit. Teejuhid olid vanemlaborant Virge Jürjenson ning mikrobioloogia laborant Reimo Lehtmets.

Virge Jürjenson räägib labori seinal seisva suure kaardi ees, et ettevõttel on laboreid üle maailma. Laboreid ei ole küll veel Hiinas, Venemaal ja Ameerika Ühendriikides, kuid juba tegutsetakse Kesk- ja Lõuna-Ameerikas ning Aafrikas. Tihedam on laborite võrgustik Euroopas. “Eesti turul tegutseme juba üle 20 aasta ehk 1995. aastast. Praeguse nimega veidi üle nelja aasta,” selgitab Jürjenson.

Tallinnas Veerenni tänava tervisemajas asub Põhjamaade kesklabor. Sinna tuuakse kokku proovimaterjalid Eestist ja Soomest, aastas tehakse neist umbes 7 miljonit analüüsi. “Enamus proovidest ehk vähemalt 90 protsenti tuleb perearstidelt. Ülejäänud kümme protsenti on erapatsiendid. Nende proovide osakaal suureneb aga pidevalt, sest inimeste huvi oma tervise vastu kasvab,” lisab vanemlaborant.

Autodega üle Eesti

Proovid tuuakse Veerenni tänavale üle Eesti ja Soomest. Neid on päevas umbes 13 000–14 000, millest ligi pooled Eestist. Kõik proovid sorteeritakse ja suunatakse vastavalt tellitud analüüsile õigesse osakonda. “Suur osa vereanalüüse lähevad automaatliinile. Enamus töö teebki automaatika, käsitsitööd on väga vähe,” ütleb Jürjenson. Lõviosa proovidest on tähistatud ribakoodiga, nimelisi proove on vähe.

Veidi üle kolmveerandi proovidest moodustavad vereproovid. Ülejäänud on koeproovid, roe, röga, günekoloogilised proovid ja muud. Vereproove säilitatakse kolm päeva. Pärast seda viivad jäätmekäitlejad kõik proovid hävitamisele.

Verevõtu katsutid laboris. Foto Ardo Kaljuvee

Kas laborandid analüüsivad ka vere alkoholi- ja narkosisaldust? “Tegeleme vaid tervisenäitajatega. Perearstid ei telli meilt alkoholi- või narkoproove,” vastab Jürjenson. Küll saab laboris anda geeniproove, et saada geenidoonoriks.

Labor paikneb kahel korrusel. 6. korrusele on oodatud kliendid, kes soovivad analüüse tellida, proove anda või arstiga konsulteerida. Sellele korrusele jõudes avaneb liftist väljudes vaade kliinilisele laborile. Samalt korruselt leiab veel patoloogialabori. Korrus allpool on mikro- ja molekulaarbioloogia labori pärusmaa.

Jälgige ikka hügieeni

“Teeme molekulaarbioloogia ehk DNA ja RNA põhiseid analüüse (nt suguhaiguste testid) ja tuvastame bakteriaalseid haigusi ning määrame sobivaid antibiootikume nende raviks. Bakteriaalsete haiguste tuvastamiseks kasvatame proovimaterjalist bakterid just neile sobivatel tingimustel – sööde, temperatuur,” selgitab mikro- ja molekulaarbioloogia osakonna tööd tutvustanud laborant Reimo Lehtmets.

Milliseid väheesinevaid haigusi on proovidest leitud? Maailm on juba aastakümneid lahti ning reisitakse kõikvõimalikesse eksootilistesse sihtkohtadesse. “Seoses reisimistega oleme saanud haruldasi leide pigem parasitoloogia uuringutest,” ütleb Lehtmets.

Et kaugetelt reisidelt ei toodaks kaasa eksootilisi haigusi, soovitab ta jälgida ennekõike hügieeni. “Käte pesemine on tähtis. Tähelepanelik tuleb olla ka toidu ning joogivee osas. Palju sõltub üldisest tervisest ja immuunsusest. Terve inimene on haigustekitajatele vastupidavam. Enne eksootilisse piirkonda reisimist tuleks jälgida sihtmaade hoiatusi haiguspuhangute kohta ja soovitusi vaktsineerimise osas. Tänu vaktsiinidele on saadud piir näiteks rõugetele ja lastehalvatusele,” ütleb Lehtmets.

TEAVE: Üle 200 võimaluse analüüsiks

• SYNLABi analüüside loetelus on üle 200 kohapeal teostatava kliinilises rutiinpraktikas vajaminevaid analüüsi. Kuid erinevate partnerlaborite abil on klientidele kättesaadavad praktiliselt kõik ka vägagi spetsiifilised ja harva tellitavad laboriuuringud kõikidest tänapäeval teadaolevatest laborimeditsiini valdkondadest, kokku tuhandeid erinevaid analüüse.

• Töötajaid on üle Eesti paiknevates ca 15 laboris ja verevõtupunktis ligi 220: laboriarstid ja -spetsialistid, bioanalüütikud (laborandid), verevõtuõed, logistika, klienditugi, abi- ja tugipersonal. Üks verevõtupunkt tegutseb ka Viimsis.

• Lisaks laborianalüüsidele toetatakse oma kliente ka suure hulga infomaterjalide, klienditeeninduse ning pere- ja eriarste ning õdesid tiheda koolitusprogrammiga. SYNLABi koolituskeskus korraldab nii regulaarseid kui ka vajadusel kliendi soovidest lähtuvaid kliendikoolitusi.

• Vaata lisa: https://synlab.ee/ettevottest/.