Facebooki rühmas Kiili valla elanikud anti teada, et 22. mail esinevad Luige Kandikeskuses Koralliklubi tervisenõustajad Evelin Kuhi (42) ja Katri Kaasik (43) loenguga “Rahulolev soolestik“”. Huvilistele lubati rääkida seedimisest, seedimatusest, soolestiku puhtusest, toitainete omastamisest, parasiitidest jne.

Kokkulepitud ajal peale tervisenõustajate ja Harju Elu ajakirjaniku kedagi kohale ei ilmunud. Kuhi ja Kaasik ei lasknud end publiku puudumisest häirida. Kahte anumasse valasid nad vett ja pistsid lisaks midagi, mis esmapilgul meenutas teepakikesi.

Selgus, et pakikestes on koralliliiv. “See on mineraalidega rikastatud vesi, bioloogiliselt omastatav vesi, elus vesi ehk siis miinuslaenguga vesi, pH 8,4. Struktureeritud aluseline vesi, mis tervist tooma hakkab,” väitis Kaasik.

“See vesi on maitse poolest pehmem ja ta ongi hea vesi. Ma olen seda mõnda aega joonud ja võin öelda seda, et seal on 69 mineraali sees,” täpsustas Kuhi.

Püha nelikainsus

Ajakirjaniku küsimusele, et mis need 69 mineraali siis on, suutsid tervisenõustajad nimetada kõigest nelja.

“Need on kaalium, kaltsium, magneesium, naatrium. Kui me sünnime, on need meil olemas. Kui me vananema hakkame, siis keha kulutab neid ja kui me neid varusid juurde kuskilt mujalt ei saa, siis otsa nad saavad,” rääkis Kaasik.

“Meie ümber on saastatud keskkond. Need mineraalid – kaltsium, magneesium, naatrium ja kaalium – ongi selleks, et keha saaks toime tulla selle söögiga, mida me sööme, veega, mida me joome, õhuga, mida me hingame,” rääkis Kuhi.

Koralliliiva pakikesed joogivees.

“Inimene sünnib potentsiaaliga circa 120 aastat,” teatas Kaasik. Kas siis korallivee joomine võimaldab elada nii kaua? “Ilmselt on muid asju veel, aga esimene asi on vesi. See on kõige-kõige alus.“

Tervisenõustajad täpsustasid, et igas pakikeses, mille hind jääb 60 eurosendi kanti, on gramm Okinawa saarte ümbert korjatud sango koralli liiva. Kuhi joob sellist vett kaks ja pool, Kaasik lausa kolm liitrit päevas.

“Okinawal on keskmine eluiga sada aastat. Hakati uurima, kuidas nad nii kaua elavad ja siis seesama korall avastatigi,” ütles Kaasik.

Kaasik väitis, et haigused, nagu infarkt ja insult, tulevad veepuudusest, vähk aga organismi liigsest happelisusest, mida korallivesi aitab neutraliseerida ehk siis aluseliseks muuta.

Teine aju

Kuhi ja Kaasiku jutust selgus siiski, et üksnes koralliliivaga ülipikka eluiga kätte ei saa. Tuleb minema ajada soolestikuparasiidid. “Ega meil muidu ei öelda, et soolestik me teine aju on,” rõhutas Kaasik.

Kaasiku sõnul tuleb kuu aja jooksul iga päev võtta sisse kolm kapslit, kuhu on kokku segatud 13 kibedat taime. Mis taimed need on, tervisenõustaja jällegi ei teadnud. Sellegipoolest küsitakse 180 sellise kapsli eest 33 eurot.

“Neid siis sisse süües me oma kehakeskkonna muudame kibedaks. See ongi see, mis parasiitidele ei meeldi. Kui nüüd samal ajal ei anna magusat kehale, sest parasiit armastab magusat, näiteks pärmitooteid, siis parasiidid lahkuvad,” väitis Kaasik.

Neutronicu kleeps mobiiltelefonil.

“Mis on eriti äge. Koralliklubil on selline toode nagu neutronic. See lõikab ära elektronmagnetkiirguse inimese ja seadme vahel. See on saanud kaks Nobeli preemiat,” väitis Kuhi.

Imevidin neutronic osutus kleepsuks hinnaga 9 eurot tükk. Üks säärane mõõtmetega 3×3 sentimeetrit hakkas silma naise mobiiltelefonil. “Kleepsuga telefon ei lähe kuumaks, kui on pikemad jutud. Arvutil ja telekal on kleeps pikliku kujuga,” teadis Kuhi.

Kleepsu leiutajaga õnnestus Kaasikul eelmisel aastal Budapestis Koralliklubi seminaril kokku saada: “Ta näebki välja nagu leiutaja.”

Kaasiku sõnul aitab kleeps ka raskemetallide kogunemise vastu maksa ja mujale organismi.

Ei kahtle milleski

“Koralliklubi on alguse saanud Venemaalt ja ta tegutseb 54 riigis üle maailma. Eestis on ta tegutsenud 12 aastat ja maailmas 20 aastat,” selgitas Kuhi laiemat tausta. Selle Eesti osakonda juhatab Marina Ljagatsova.

Aktivistid on veendunud oma õpetuse õigsuses. “Ei kripelda, ei kahtle milleski,” teatas Kaasik. “See tuleb kõik oma kogemuse pealt,” lisas Kuhi.

Naiste hariduse kohta küsides selgus, et Jüris elav Katri Kaasik on ameti poolest politsei- ja piirivalveorkestri klarnetimängija. Kiili elanik Evelin Kuhi töötab massöörina. Arsti diplomit pole kummalgi.

Kuhit ja Kaasikut on meditsiini alal harinud Pärnu juuksur Ave Järvesaar, samuti on nad ideid ammutanud skandaalse soodadoktori Riina Raudsiku mõtteteradest. Välismaiseks autoriteediks on Olga Butakova, keda Kaasik nimetas Venemaa Raudsikuks.

Enesekindlusest isehakanud tervisenõustajatel puudu ei tule. “Et ei ole vaja tühja-tähja pärast arsti juurde joosta. Me saame ise väga palju enda jaoks ära teha,” arvas Kaasik.

Viimase kahe aasta jooksul ongi Kaasik pidanud ühtekokku 102 “terviseloengut” – rahvamajades, kultuurikeskustes, koolides, raamatukogudes. Neist viimaseid on assisteerinud Kuhi.