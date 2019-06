Gümnaasiumiharidust pakuvad Harjumaal väljaspool Tallinnat 16 kooli. Kui eelmisel aastal oli nende lõpetajate seas kuld- ja hõbemedaliste 42, siis tänavu lausa 73. Maakonna parimaid õppureid tunnustati 11. juunil Eesti Tervishoiu Muuseumis.

Vastvalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele tunnustatakse kuldmedaliga gümnaasiumilõpetajat, kelle kõikide õppeainete kooliastmehinne on “väga hea”. Hõbemedali saab see, kelle kuni kahes õppeaines on kooliastmehinne vähemalt “hea” ja ülejäänud õppeainetes “väga hea”.

Selle aasta Harjumaa 73 parimast 41 saavad kuldmedali, 32 hõbemedali. Medalistide tunnustamisüritus Eesti Tervishoiu Muuseumis algas luuletustega, mille luges ette Keila kooli õpilane Tähte Paalaroos.

Harjumaa Omavalitsuste Liidu esimees Andre Sepp ütles medalistidele, et nad on tuleviku tegijad. Samas rõhutas ta koostöö vajadust. “Üksi ei ole võimalik midagi saavutada,” rõhutas Sepp.

Medaliste ootasid kingikotid väikeste akupankadega, et nende akud ikka laetud oleksid.

Kõik pole veel kindel

Koolidest konkurentsitult edukaim on Saku gümnaasium 16 medaliga. Harju Elu uuris, kuidas kool ikkagi 13 kulda ja 3 hõbedat sai. “Aga selles lennus on 62 õpilast. Seda ei ole nagu palju,” arvas Saku gümnaasiumi geograafia õpetaja Kersti Vissov, kes oli eesti keele õpetaja Reelika-Merylin Raidmäe kõrval üks kahest lennu juhendajast.

Praegu 65-aastane Vissov alustas Sakus õpetajatööd 1991. aastal. “Mina olen see klassijuhataja, kes võtab õpilased 5. klassis ja viib nad lõpuni välja. See on minu meetod. Ma saan neid niimoodi kasvatada,” rääkis ta.

Harju Elu küsis Saku neidudelt, et mis tunne on kuldmedalit saada? “Väga lahe. Ma alguses ei oodanud seda, aga siis ma mõtlesin, et äkki ma ikka pingutan. Selline raske töö on ära tasunud,” ütles Marielle Tuum. Õpinguid jätkab ta Taanis disaini erialal.

“Olen aus – ei ole veel kindel, et kuld tuleb, kuna kunstiajaloo eksam on reedel ja see on ka väga tähtis. Kui viite ei tule, siis kulda tegelikult ei saa,” üllatas Marlene Kaljumäe. Järgnevalt kavatseb ta Tartusse arstiks õppima minna.

“Ma juba seitsmendas klassis otsustasin, et ma saan kulla. Sellest hetkest saadik on see üpris kindel ka olnud. Kõik on kogu aeg olnud viied,” naeris Emili Järv. Tema soov on õpinguid jätkata Tallinna tehnikaülikoolis majanduse ja rahvusvaheliste suhete alal.

“Tegelikult on ka minul reedel eksam, geograafia. Ma võin veel selle kulla kaotada, aga ma ei kavatse seda teha. Ma õpin selleks kõvasti,” oli Evelyn Pil sarnaselt sõbrannale pisut mures. Edaspidi kavatseb ta õppida rakenduskeemiat ja toidutehnoloogiat tehnikaülikoolis.

Ka hõbe on medal

Loo keskkooli 24 lõpetajast on ainsaks medalistiks Armin Uutar hõbedaga. Mis siis komistuskiviks kujunes. “Selleks oli 11. klassis tehtud uurimistöö. Seal olid väikesed nüansid, mis seda hinnet palju mõjutasid,” selgitas noormees.

“Juhendaja ei osanud meid õigesti juhendada, seetõttu tekkisid väikesed komplikatsioonid. Ta ei viinud meie uurimistöö kirjalikku osa vastavusse kooli nõuetega ja meie ise ei teadnud, kuidas selles olukorras käituda,” kritiseeris Uutar.

Uutari sooviks on jätkata Tallinna tehnikaülikoolis ärinduse alal. Kas hinge jäi kripeldama ka, et keskkoolist tuli küll hõbe, aga ei tulnud kulda? “Kui aus olla, siis alguses oli küll, aga enam ei tunne seda. Ei ole erilist vahet seal,” arvas noormees.

Harjumaa 73 medalisti

Jüri gümnaasium

Andra Velve – kuld

Carmen Lepik – kuld

Dagmar Danoa Piir – kuld

Desiree Himuškin – kuld

Liisa Torsus – kuld

Meriliis Saar – kuld

Rika Remmel – kuld

Robert Vain – kuld

Mari-Liis Tamm – hõbe

Tommy Toim – hõbe

(klassijuhatajad: Marje Tahk, Anne Erbsen, Kristel Kook-Aljas)

Kallavere keskkool

Helina Ohtla – hõbe

(klassijuhataja: Aleksandra Kadinets)

Kehra gümnaasium

–

Keila kool

Angelina Nahabenko – kuld

Carolin Liis Tamm – kuld

Elisabeth Atamanski – kuld

Mari Liis Keevallik – kuld

Merlin Matson – kuld

Valeria Fjodorova – kuld

Hendrik Parik – hõbe

Martin Seppman – hõbe

Pärle Paalaroos – hõbe

Richard Robin Paukson – hõbe

(klassijuhatajad: Urve Paltser, Ülle Vänto, Raili Haugas)

Keila ühisgümnaasium

Anastasia Filonova – kuld

(klassijuhataja: Nadezda Vavilova)

Kiili gümnaasium

Andre Kaljulaid – hõbe

Carmen Pirn – hõbe

Kadi Kaljurand – hõbe

Karl Kuhlberg – hõbe

(klassijuhataja: Tiina Teder)

Kose gümnaasium

Karl Kivistik – hõbe

Risto Merdenson – hõbe

(klassijuhataja: Epp Tähe)

Kuusalu keskkool

Annaliisa Ande Adler – kuld

Karin Randmaa – kuld

Katre Kuusk – hõbe

Raigo Seppago – hõbe

(klassijuhataja: Kai Peterson)

Loksa gümnaasium

Anna Zaharjaš – kuld

Regina Novikova – kuld

Anastasia Vandysh – hõbe

Maria Nikitina – hõbe

(klassijuhataja: Reet Pärtel)

Loo keskkool

Armin Uutar – hõbe

(klassijuhataja: Piret Kalmus)

Maardu gümnaasium

Valerija Šinkarjova – kuld

Vjatšeslav Rukavišnikov – kuld

Nikita Bauman – hõbe

(klassijuhataja: Natalja Matvejeva)

Paldiski ühisgümnaasium

Eleanora Bublikova – kuld

Greete Maasikas – kuld

Maria Luiza Karhu – kuld

Vladislav Stepanenko – kuld

Elise Lomp – hõbe

(klassijuhataja: Eve Muru)

Saku gümnaasium

Anna Suzdalev – kuld

Emili Järv – kuld

Evelyn Pil – kuld

Gloria Prants – kuld

Greete Kelli Aava – kuld

Grete Jõgisoo – kuld

Iris Eller – kuld

Karl Johannes Kaskla – kuld

Mariel Peetson – kuld

Marielle Tuum – kuld

Marlene Kaljumäe – kuld

Olav Kristjan Kasterpalu – kuld

Raiko Malsroos – kuld

Grete Daut – hõbe

Helen Kauts – hõbe

Karl Nurme – hõbe

(lennujuhendajad: Reelika-Merylin Raidmäe, Kersti Vissov)

Saue gümnaasium

Karin-Margareth Epner – kuld

Anette Laamann – hõbe

Argo Aasjõe – hõbe

Iris Anari – hõbe

(klassijuhataja: Alli Salusaar)

Tabasalu ühisgümnaasium

Arina Laanemets – hõbe

Rasmus Kalep – hõbe

(klassijuhataja: Karin Väli)

Viimsi gümnaasium

Andriin Tori – kuld

Peeter Aleksander Paju – kuld

Janar Velleste – hõbe

Kertu Saul – hõbe

Marianne Liisa Ojang – hõbe

Meeli-Mari Napp – hõbe

(lennujuhendajad: Lemme Randma, Liisu Jallai)