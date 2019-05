“Sõnadega “Tere tulemast!” alustame meie kohtumist. See ei ole ainult tervitus, vaid ka austuseavaldus kõigile, kes meid külastavad. Just positiivseid emotsioone on iga päev raske tekitada. Aga meie asutuse töötajad püüavad sellega suurepäraselt hakkama saada iga päev, igas olukorras,” seisab Mustamäel toimetava Marta kodu leheküljel.

Edasi tutvustatakse ennast, et paik on eakate hooldekodu, mis loodi selleks, et saada tõeliseks koduks, kus elu on täisväärtuslik ja positiivsete emotsioonidega. “Ei ole palju heade tingimustega ja mainega sarnaseid kohti. Meie asutuse eesmärk on olla üks parimatest Tallinnas,” jätkatakse leheküljel. Lähemalt rääkis kodust, teenustest ning plaanidest juhataja Elisabeth Nahk.

Tema sõnul asutati OÜ Marta kodu mais 2017 ning esimesed kliendid saabusid sama aasta juulis. Kodu ruumid on Mustamäel Kadaka tee 5 asuvas hoones.

Keda hooldusele oodatakse ning milliseid teenuseid pakutakse? “Meie asukad on paljuski mäluprobleemidega hoolealused. Ehk dementsed inimesed ning Alzheimeri ja Parkinsoni tõbe põdevad inimesed,” rääkis Nahk. Neile pakutakse ööpäevaringset järelevalvet. Tööl on kogenud hooldusõed ning muu personal.

Marta kodul on oma köök ning süüa saab kolmel korral päevas. “Toit on alati värske ning lihtne. Meil küpsetatakse väga palju. Iga päev on söögitoas kindlasti pirukad, keeksid, muffinid jne,” ütles Elisabeth Nahk.

Huvijuhiga päev toredaks

Kui juhataja räägib hügieenist, siis rõhutab ta: pesemine on hooldajate poolt kahel korral päevas. Olemas on ka võimalused pesta lamajaid hoolealuseid. Loomulikult on duširuumid ning vanntoad. “Noored juuksurid käivad siin hoolalustel juukseid lõikamas. Nad teevad seda tasuta ning on väga tublid,” kiitis Nahk.

25. märtsist on kodus tööl ka huvijuht. 19. aprillil on suur reede ning sellel puhul on peetud juba mitmeid plaane. “Lastekoor Vikerkaar annab kontserdi. Kindlasti värvime koos mune. Maikuus avatakse ka isa ja poja Roerichite loomingu kunstinäitus,” lubas Elisabeth Nahk.

Ta lisas, et ka hooldajad tegelevad väga aktiivselt hoolealustega. Nad loevad, võimlevad ning laulavad koos hoolealustega. “See aitamine ja hooldamine on meie majas väga vajalik,” lisas juhataja. Jälgitakse ka seda, et arstide poolt välja kirjutatud ravimeid ikka hoolelused kindlalt ka sisse võtavad.

Hinnad on Marta kodus järgmised: ööpäev hooldusteenust maksab 30 eurot ning kuus teeb see 900–930 eurot. “Hooldusteenused on Eestis väga erinevate hindadega.

Odavamates hooldekodudes Eestis maksab kuu 500 eurot, kallimates aga kuni 1500 eurot,” lisas Nahk. Marta kodus on aga hinnad praegu paigas ning lisateenuste eest raha juurde ei küsita. “Tavaliselt on vaja ööpäevas vahetada mähkmeid kaks kuni kolm korda. Kui seda on vaja teha rohkem, siis on teenus ööpäevase 30 euro sees,” rõhutas Nahk. Lisarveid ei esitata ka näiteks purunenud mähete või muude abivahendite eest.

Aitavad omakseid

Hooldekodusid on Tallinnas, Harjumaal ja mujal Eestis omajagu. Kahjuks on abivajajate arv Marta kodu juhataja sõnul suurenemas ning dementsete inimeste vanus on aina noorem. Nii on Mustamäe hooldusel 65-aastane naine.

Kuidas saab aga hooldust vajavaid omakseid kodus ja ja hooldekodus aidata? “Omaksed peavad aitama ning tundma ka enda lähedaste käekäigu vastu huvi. Hooldekodud ei ole haiglad, et käid siin korraks külas ning lähed kohe ära,” õpetas Nahk. Ta toob näiteks juhtumi, kui omaksed käivad hooldekodus ning märkavad, et sugulasel on pea kammimata. “Võtke siis kamm ning tehke ta korda,” ütles juhataja.

Tema sõnul saab küsida juhised omaste hooldamiseks telefonitsi, need on üleval Marta kodu leheküljel ning ka Facebookis. “Põhieesmärk on see, et hoolealused elaks kauem ja elul oleks väärtust. Mitte ta ei muutuks lihtsalt olendiks,” ütles Nahk.

Ta lisas, et omastele tutvustakse alati enne hoolealuse saabumist Marta kodu ruume, teenuseid ning personali. Külastada saa kodu iga päev kella 19-ni.

Marta kodu toimetab keset Mustamäed peatselt juba kaks aastat. Lähiajal peetakse laienemisplaane ning kavatsetakse avada veel teinegi kodu. “Kuhu täpselt, seda veel ei tea. Sest kõik ruumid ei sobi hooldekoduks. Seal tuleb teha mitmeid ümberpaigutusi. Näiteks peavad olema laiade ustega tualetid, pesemisruumid, laiad koridorid ja lift,” loetles Nahk tingimusi.

Vaata lisa: www.martakodu.ee Kontakt: Marta kodu osakonna juhataja Jekaterina Viilup: 56 788 355