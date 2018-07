Arukülas toimetas esmaspäevast tänaseni õpilasmalev. Koolilapsed koristasid kultuurikeskust ja raamatukogu, aitasid Konsumis kaupa paigutada ning tõrjusid umbrohtu. Nädalase tööga said paljud malevlased ka esimese taskuraha.

Teisipäeva hommikul on kultuurikeskuses noori palju. Põhjus lihtne, sest käes on kultuuriseltsi korraldatud suvemaleva teine päev. Seltsi- ja malevajuht Garina Toomingas ning kasvataja Ingrid Teino seletavad, mida keegi majas, raamatukogus ja mujal tegema hakkab. Kes alustab aknapesuga, kes läheb haljastustöödele või turukioski seinalt kuulutusi maha võtma.

Malev toimub Arukülas teist suve. “Projekti kirjutas kultuuriselts. Rahastavad ja aitavad Eesti noorsookeskus ning ESF programmi raames. Palka maksab vallavalitsus,” ütleb Toomingas. Töönädalaga on võimalik teenida veidi alla 50 euro. “Riigi poolt on ju kehtestatud miinimumtasu ehk 2.97,” lisab Toomingas.

Ta räägib, et lapsed ja noored tahavad igal juhul suvel tööd teha ning raha teenida. Kui tänavune malev välja kuulutati, täitusid 16 vaba kohta kiirelt. Juunis korraldati väiksematele töö- ja puhkelaager. Seal said tegutseda poolsada last. Esimene laager toimus aastal 2011. “Väiksed puhastasid näiteks teeservasid, uunikive ja äärekive,” räägib Toomingas.

Kiiremad said tööle

Vahepeal on saanud teatavaks ka uue päeva töökohad. 13-aastane Maigi Teino räägib, et esmaspäeval koristas ta koos sõbrannaga kultuurikeskust. “Pesime aknaid, seinu ja põrandaid. Kleepekaid ning plakateid korjasime ka seintelt ära,” ütleb Teino. Ta on malevas esimest suve. Õde ütles kevadel, et Arukülas pakutakse juulis tööd. Kiire registeerimine viis ta nende hulka, kes malevasse said. “Meil on neljatunnised päevad. Pärast vaatab igaüks ise, kuidas päeva edasi veedab,” lisab Teino. Töötegemist ja rahateenimist peab ta igal juhul vajalikuks.

Marin Möllits pesemas kultuuriseltsi ruumide aknaid.

Maigiga ühevanune Mayro Mett sõidab Arukülla Raasikult. Igal hommikul rongile ning pärastlõunal taas rongiga Raasikule. “Mullu olin ka malevas. Kui nägin kuulutust, et see toimub ka tänavu, siis tulin kohe,” seletab Mett.

Milliseid töid Mayrole ja tema kaaslastele pakutakse? “Esmaspäeval olin kaaslasega ettevõttes Krylvi OÜ. Nad tahtsid noori heakorratöödele abiks,” ütleb noormees.

Klaas ja asfalt puhtaks

Marin Möllits ja Ingely Penn jäävad kultuurikeskusesse. Esimese korruse aknad võetakse lahti ning algab nende pesu. Maigi koos sõbrannaga läheb aga raamatukogusse, et seal abiks olla. “Meil on 13 akent. Kahjuks ei käi osa nendest lahti ja noored saavad neid pesta vaid seestpoolt,” ütleb Eda Neeme.

Et on pärnade õitsemise aeg, siis vajaksid klaasid ka väljastpoolt pesu. “Õietolm jääb vihmaga klaaside külge,” lisab Neeme.

Lisaks akende pesemisele on tüdrukud abiks ka riiulite puhastamisel. Sealsamas kõrval, Krylvi OÜ juures puhastavad Gert ja Kaarel labidatega hoovi. Kasvav rohi tuleb neil lihtsalt välja kaevata.

OTTi ja turuplatsi kioskil on aastatega kogunenud palju kuulutusi ning knopkasid. Malevlased puhastasid seinad.

Malevlasi jätkub ka Coopi kohalikku Konsumi kauplusse, kus noored panevad kaupa välja ning puhastavad riiuleid. Samal päeval käib ka OTTi platsil asuva müügikioski puhastamine. Tüdrukud kraabivad kuulutusi maha. Knopkad ja naelad tuleb laudseinast välja tõmmata.

Aruküla maleva viimane tööpäev on täna, 6. juunil. “Ööbimist meil ei olnud. Seltsielu ka pole. Pärastlõunal on siin kultuurikeskuses väike ühine söömaeg,” ütleb Garina Toomingas. Ta lisab, et ööbimisega õpilasmalev tegutseb mõisas. Seal aga kohalikke lapsi ja noori pole. Malevlased on pärit pealinnast.