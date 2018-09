Nädala pärast, 15. septembril, leiab aset ülemaailmne koristuspäev World Cleanup Day, mil vabatahtlikud 157 riigist astuvad ühiselt maailma ähvardava prügiuputuse vastu, lüües kaasa koristustalgutel. Ülemaailmse talgupäeva korraldamine on Eesti vabariigi kingitus oma juubeliaastal maailmale.

Eesti esileedi, pesident Kersti Kaljulaid on sel päeval Ukrainas, aidates kaasa Dnipro linnas Dnepri jõe kallaste koristamisel. Kes koordineerib aga vabatahtlike tööd üle maailma, korraldab, et kokkukogutud praht oleks pärast minema veetud, vajalikud abivahendid, näiteks prügikotidki, kõigil käepärast?

„Päev algab Uus-Meremaalt ja lõpeb Hawaiil, mil 24 tunni jooksul tegutsevad ühise eesmärgi nimel sajad miljonid inimesed,“ kõneleb ürituse üks eestvedajatest Tatjana Lavrova.

Algas kõik aga siis, kui Eestis toimus esimene talgupäev Teeme Ära. See oli 2008. aastal, mil Eestimaad koristas ligi 50 000 vabatahtlikku. Vääna-Jõesuu elanik Tatjana Lavrova oli ka siis üks selle esimese päeva korraldajatest.

„2012. aastal tegime pilootprojekti, mil Teeme Ära laienes Eestist välja. Siis polnud ühist päeva, vabatahtlikud koristasid erinevatel aegadel. Näiteks Venemaal oli siis väljas 85 000 inimest, kellest Irkutskis koristas 22 400,“ meenutab Tatjana, kes oli siis ja on ka nüüd Venemaa koristuspäeva koordinaatoriks.

„Muidugi pole 85 000 inimest Venemaa kohta teab mis suur arv, aga tagasiside talgupäeva kohta oli igalt poolt üllatavalt positiivne: inimesed kirjutasid, riputasid videoklippe erinevatest kohtadest enne ja pärast talgupäeva internetti,“ meenutab Tatjana. Ja see ei olnud niimoodi ainult Venemaal.

Tänaseks on Teeme Ära kasvanud Eesti suurimaks ja mõjukaimaks rahvusvaheliseks liikumiseks. Teeme Ära SA on üks ÜRO keskkonnaprogrammi akrediteeritud partneritest. 2017. aastal pälvis Teeme Ära Euroopa Parlamendi Euroopa Kodaniku auhinna.

Vabatahtlikud 157 riigis

Järgmisel nädalavahetusel on vabatahtlikud koristamas maailma 157 riigis. Kogu seda aktsiooni suunatakse ja ohjatakse Tallinna Ülikoolis sisseseatud staabist. Sealt suheldakse Facebooki vahendusel maailma eri riikide ja maade korraldustoimkondadega. Näiteks Aafrikas lööb kaasa 42 riiki, Aasiast ka enamik riike, sealhulgas Hiina, teab Tatjana Lavrova. Kui näiteks eelmisel üleilmsel talgupäeval olid talgulised väljas 116 riigis, siis nüüd on registreerunud juba 157 maad. Kui palju talgulisi tuleb, seda ei oska keegi täpselt öelda. Ometigi on korraldajatel eesmärk olemas.

„Tahame, et osaleks 5% talgutel kaasalööva riigi elanikkonnast,“ ütleb korraldaja. Viis protsenti on selline kriitiline arv, mille ületamisel tava või traditsioon hakkab elanikkonna hulgas levima, inimesed teadvustavad selle, võtavad omaks. Kui Eestis tähendab 5% 65 000 inimest, siis, Venemaal seitset ja Hiina 1,3-miljardise rahvaarvu juures 65 miljonit. Need numbrid avaldavad muljet ka kõige suuremale skeptikule.

Kuidas on aga jõutud selleni, et nii palju riike ja inimesi koristusaktsioonis kaasa lööb?

Kaasa löövad staarid

Teeme Ära sihtasutusel on väga tugevad ja mõjukad partnerid, kes igaüks omamoodi panustab maailmakoristusse oma ressurssidega. Näiteks Coca-Cola, kellel on vägev võrgustik üle maailma, kutsub inimesi oma võrgustiku kaudu osalema. Venemaal on 1600 jäätmete taaskasutusega tegelevat ettevõtet, nemad panustavad jälle jäätmete äraveoga – nii aitavad erinevad firmad igaüks millegagi kaasa, kõneleb Tatjana Lavrova.

Ka maailma staarid on otsustanud panustada kodanikualgatusse. Oma esinemisega löövad kaasa Jack Johnson, Crystal Fighters, Josi Gonzales, Kodaline, Gilles Peterson, Snatam Kaur, Hybrid Minds, Mariam & Amadou jt

Samas pole Teeme Ära kunagi tähendanud üksnes prügi koristamist. Sihiks on maailmakogukonna ühendamine, teadlikkuse tõstmine, tõelise muutuse elluviimine, et saavutada puhas ja terve planeet, mis on kingitus meile kõigile. Et ka need, kes prügi mahaviskajad, saaksid looduse hoidjateks.

15. septembril toimub ka Eestis Teeme Ära Maailmakoristuspäev, mil koristame prügi Eestimaa loodusest. Rohkem infot saab maailmakoristus.ee.