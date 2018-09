Kuusalu vallas on juba aastaid probleemiks olnud pealetükkivad müügimehed, kes peatuvad autoga eramajade aia taga, kortermajade ees ning pakuvad müügiks potte-panne, nuge ja kahvleid. Odava kauba eest küsitakse hingehinda, mida sageli ka saadakse.

Kuusalu alevikus Laane tänaval kortermajas elav Lembit Vao on 86-aastane pensionär. Aprillis oli eaka mehe abikaasa, 75-aastane Anne Saksamaal tütre juures, kui Laane tänaval peatus auto kolme tõmmu mehega.

“Ma läksin õue ja auto sõitis ette. Öeldi tere-tere, kas te ei tahaks seda, teist ja kolmandat vaadata või osta,“ meenutab Lembit. „Üks oskas eesti keelt, küllatki hästi purssis, tutvustas ennast lätlasena. Ma ei saanud aru, mis kuradi keeles nad omavahel rääkisid.”

Keegi müüjatest oma nime Lembitule ei öelnud.

Bensiini ostmiseks

“Nemad rääksid, et nad käisid Tallinnas laadal ja jäi üle, tahaks maha müüa,” meenutab Lembit. Müügiargumendina kasuti sedagi, et autole olevat bensiini ostmiseks raha vaja.

Et Anne sünnipäev oli lähenemas, otsustas mees pakutud kauba abikaasale kingiks osta. Kuna kogu nõutud summat sularahana kodus ei olnud, läks ta müügimeestega Kuusalu aleviku Coopi poe juurde sularahaautomaadist lisa võtma. Automaadi juures tõusis kauba hind korraga viiekümne euro võrra.

“Lõpp oli juba poolsundkorras. Läks väljapressimiseks,” ohkab eakas mees. 350 euro eest müüdi talle komplekt potte ja panne ning kaks komplekti kööginuge. Kuus 500 eurot pensioni saavale mehele oli pealesurutud tehing suureks väljaminekuks.

“Pärast vaatasin, et see on kaunis rämps kaup. Noad on enam-vähem kvaliteetsed, aga toidunõud on küll nihukesed…” jätab Lembit lause lõpetamata.

“Ma kardan, et need on kümme korda allahinnatud igal pool, sellepärast, et need ei ole enam moes. Nad said minu käest rohkem kätte, kui asjad maksavad,” ohkab Lembit.

Rohkem aprillis kohatud müügimeestega Lembit suhelda ei soovi. Komplekti kuuluvat panni vaadates põrutab ta: “See on kaunis raske asi. Paneks sellega neile vastu kukalt.”

Vaja jalga ravida

“Nad tulevad siia väravasse, räägivad vene keeles ja mina vastan nii palju, kui ma mäletan veel vene keelt,” räägib Kuusalu alevikus Männi tänaval elav 85-aastane Silvi Talpsepp.

Esimest korda puutus ta eriskummaliste müügimeestega kokku viie-kuue aasta eest. “Kolm potti oli, panne ei olnudki seekord. Kõige suurem oli neljaliitrine, keskmine kahe ja poole liitrine ja kõige väiksem liitrine. Ma võtsin täitsa rõõmuga need vastu,” meenutab ta. Täpset ostusummat Silvi enam ei mäleta.

Eelmise aasta sügisel tulid kaks pottide ja pannide müüjat aga just siis, kui Silvil oli pensipäev olnud. “Mulle maksti pensioni 389 eurot. Tema küsis 380 eurot, aga kuna ma olin pensionist maksnud elektri ja veel mõned kulud, siis mul ei olnud rohkem kui 350 eurot,” meenutab Silvi.

„Kui teine on ikka hädas, siis mina katsun aidata,“ ütleb Silvi Talpsepp.

Müüjatest üks rääkis Silviga, teine istus aga autos ja väidetavalt oli oma jala katki kukkunud. „Jalg oli kinni seotud, side mõlemalt poolt punane.“ Toidunõude raha olevat meestel vaja olnud lennukipiletite jaoks, et koju arsti juurde lennata.

Kuhu siis lennata taheti? “Vaat seda ta ei ütelnud,” räägib vana naine. “Mina olen selline inimene, et kui teine on ikka hädas, siis mina katsun aidata.”

Müüja uuris nüüd, et kas Silvi saaks mõnelt sõbralt raha juurde küsida. Kui selgus, et Silvi sõber ei saa sentigi anda, nõustuti toidunõud loovutama 350 euro eest.

“Ma sain jälle kolm potti. Siis ma sain ühe panni, kuus nuga, kuus kahvlit, kuus teelusikat, kuus supilusikat, kuus dessertlusikat, kuus tordikahvlit. Üks portsjon oli toidunõusid – supitaldrikud, tordialused, kausid, leivatassid, ikka kuue kaupa,” meenutab Silvi.

Tegelik hind 49 eurot

“Kas nad on mustlased? Nemad ütlesid, et nad on grusiinid,” meenutab Kuusalu alevis Metsa tänaval elav 78-aastane Ella Põhjala.

Ella oli enda sõnul Silvi Talpsepa juures, kui ta pottide ja pannide müüjatelt juttu kingitustest ja lennuki peale minekust kuulis. Kui Silvi oli pakutud kauba ära ostnud, võttis Ella karbist etiketi ja läks sellega koju.

“Internetist vaatasin huvi pärast, et kas on mingit märki ka selle kauba kohta. Sain näha, et see komplekt maksab 49 eurot! Siis helistasin sõbrannale, et kas sa tõde tahad teada, sa said tohutu palju petta,” ütleb Ella. Silvi vastanud talle, et mehed olid hädas.

“Aga see häda ei lõppenud ju sellega. Väga tihti hakkasin nägema neid mehi. Nad sõitsid siin alevi peal, sõitsid Metsa tänaval, sõitsid Männi tänaval. Ühel korral, kui ma läksin talvel tõukekelguga, nad sõitsid paralleelselt minuga, keerasid auto akna alla, kõnetasid mind vene keeles, et istuge peale, meil on nii palju kingitusi teile pakkuda,” ohkab Ella.

„Kuusalu teedele tuleks panna valvekaamerad,“ leiab Ella Põhjala.

“Nad on soliidselt riides, mustades ülikondades, valged särgid seljas. Neljakümne- või viiekümneaastased. Eestlased küll selliste nägudega ei ole,” räägib Ella. Oma nimesid ei ole mehed talle kordagi öelnud.

Viimati nägi Ella potimüüjaid valge Audiga Metsa tänaval 10. septembril. “Ma jätsin selle numbri meelde. Punane numbrimärk AD2448. Nad sõidavad hästi pikkamööda, igas väravas peatuvad, vaatavad hoolega. See ei ole päris normaalne,” on naine vihane.

“Kuusalu alevikku pääseb ainult kolme teed mööda. Nendele tuleks panna valvekaamerad,” arvab Ella. Tema sõnul tuleks taastada ka öiste vabatahtlike patrullide süsteem, millega löödi kord majja üheksakümnendatel.

Rumeenia kodanikud?

Ella helistas 10. septembril 45-aastasele Raul Valgistele, kelle autosse oli ööl vastu 31. augustit Kuusalu külas ridamaja ees sisse murtud.

Valgiste võttis videokaamera ja asus potimüüjate Audit jälitma. “Nägingi, see oli Audi A6 transiidinumbriga,” meenutab ta. “Kiiu torni juures nad peatusid. Audi kõrval oli ka Opel Leedu numbrimärgiga.”

Valgiste otsustas võõraid kaameraga filmida. “Kui nad mind kaameraga nägid, siis nad lahkusid kiirelt. Kui ma tegin Facebooki postituse, siis ma kuulsin, et needsamad autod oli Tallinnas juba Järve parklas.”

Valgiste sõnul kuulub samasse seltskond veel kolmaski auto, mis on samuti Leedu numbrimärgiga.

Potimüüjaid on nähtud lisaks Kuusalu alevikule teisteski valla asulates, samuti Jõelähtme ja Anija vallas.

“Siis mulle ühel hetkel helistas selle Audi müüja. Tema käes ma sain teada ostja nime, kontakttelefoni ja isegi isikukoodi,” jätkab Valgiste. Audi ostjaks osutus Rumeenia kodanik nimega Rostas Inatsu.

Valgiste ei julge potimüüjaid siiski otseselt seostada viimastel nädalatel Kuusalu vallas toime pandud vargustega. “Need andmed mul puuduvad,” ütleb ta.