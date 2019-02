Eelmise aasta 13. aprillil hävitas tuli Lootuse küla naistehoone Saue vallas Laitses. Palkmajast on alles vaid suur kivikamin koos korstnaga. Lootus jäi, et ehk õnnestub hoone siiski taastada.

Märt Vähi, kes koos poeg Andrew’ga Lootuse küla 2000. aastal asutas, et läbi töö aidata alkoholi- ja narkoprobleemidega inimesi, ei jäta jonni. Sellest annab tunnistust Kibuna külas kerkiv punane ühekorruseline hoone – Lootuse küla uus naistemaja.

24 naisele mõeldud hoone paikneb tules hävinud palkmajast kuue kilomeetri kaugusel. “Me hakkasime seda ehitama eelmise aasta augustis,” ütleb 71-aastane Vähi Harju Elule.

Tuleb mõelda tulevikule

Ruumikas hoone on 25 meetrit pikk ja 10 meetrit lai. Seda ehitab Raasiku vallas Kalesi külas paiknev firma Norges Hus Nova OÜ, kuid suure osa tööst on ära teinud Lootuse küla asukad ise.

Kibuna külla kerkivasse Lootuse küla uude naistemajja tuleb kuus magamistuba – kolm tuba ühes ja kolm tuba teises maja otsas. Iga toas hakkab elama neli naist. Magamistubadesse pannakse kahekordsed voodid, kapid ja töölauad.

Lisaks tehakse hoonesse kaks suuremat elutuba. Maja keskel hakkavad paiknema WC-d, duširuumid ja köök. “Maakütte paneme sisse,” lubab Vähi.

Praeguseks on naistemaja saanud korraliku betoonpõranda. Seinte puitkarkassi vahele topitakse kivivilla, et seinad hoone sees küproki või saepuruplaadi, hoone väliskülgedel männilaudadega katta. Laes ripuvad elektrijuhtmed, põrandast turritavad välja veetorude otsad.

Lootuse küla abivajajaid naisi majutatakse praegu sealsamas Kibuna külas väiksemat sorti kollakasrohelises majas. Selliseid naisi on hetkel viis. “Alkohol ja tabletid,” ütleb Vähi nende hädade kohta.

Tulekahjus hävinud vanast naistemajast Laitses on alles vaid korstnaga kamin.

Kas nii suurt hoonet, kuhu mahuks 24 naist, on üldse vaja? “Kui juba ehitad, siis tuleb ehitada tuleviku peale mõeldes,” ütleb Vähi. Tema sõnul võib hoone ühte poolt kasutada esialgu ka Lootuse küla töötajate jaoks, keda on kokku kuus.

Krundi ettevalmistamine ehituseks ja ehitamine lähevad Vähi sõnul maksma 190 000 eurot. Sellest 125 000 eurot tuli Ergo kindlustuselt põlengu katteks, kuid raha on saadud ka annetustena eraisikutelt, firmadelt ning Tallinna linnalt. Vajaminevast summast on puudu siiski veel 50 000 eurot.

“Ma usun, et ta saab valmis juulikuus,” arvab Vähi. Naistehoone valmimisele järgneb maja sisustamine. “WC-potid, teflonkausid ja sellised asjad. Selle peale ei kulu rohkem kui 20 000-30 000 eurot,” loodab mees.

Tules hävinud hoone, millest on püsti vaid korstnaga kamin, kavatseb Vähi koos krundiga maha müüa. “Niipea, kui on ostjaid,” lubab ta.

Uus algus läbi töö

Alkoholi- ja narkosõltlaste programm Lootuse külas kestab 10 kuud. Pärast seda ilmtingimata lahkuma ei pea. “Keegi ei lahku siit enne, kui ta on valmis selleks – leidnud omale töökoha ja elukoha,” kinnitab Vähi. Samas ta tunnistab, et on ka neid, kes peavad vastu vaid mõne päeva.

Kui Lootuse küla 19 aasta eest loodi, tegeleti esmalt üksnes meeste probleemidega. Viimased kaks aastat on programmi kaasatud ka naisi. Kui mehi rakendatakse eeskätt metsatöödel ja saekaatris, siis naised teevad süüa ja koristavad tube.

Praegu elab abivajajatest Lootuse külas 27 meest ja 5 naist, aga kokku on sealt läbi käinud 550 meest ja 17 naist. Neist muuta on end suutnud kaks kolmandikku. Ülejäänud kolmandik langeb Vähi sõnul kahjuks tagasi vanade pahede küüsi.

Väikestest punastest ja kollastest majakestest koosnev Lootuse küla Kibunas meenutab pisut Rootsit. “Kas sa tead, legendi järgi pidi Rootsi võim Eestisse tagasi tulema, kui Kernu kadakas ära kuivab. Kernu kadakas on ära kuivanud,” viskab Vähi tõsiste teemade sekka törtsu nalja.

“Mul on jõudu, mul on tahet, mul on visiooni. Mul on täpselt 3178 päeva, enne kui ma saan 80-aastaseks (usutlus on võetud 25. jaanuaril – A.T.). Ma loen igat päeva, sest iga päev on tähtis,” ütleb Vähi.

Mis saab aga siis, kui 80. sünnipäev kätte jõuab? “Siis ma võtan end kuuks ajaks vabaks, panen jalad seina peale ja mõtlen järele, mis on tehtud ja mis oleks vaja veel teha,” lõpetab mees vestluse.

TEAVE: Tunnustus riigikogu saalis

• MTÜ Lootuse küla tegemisi on märgatud ja mitte üksnes Harjumaal. 24. jaanuaril tunnustati seda riigikogu saalis Eesti Vabaühenduste Liidu poolt aasta vabaühenduse auhinnaga.

• Lootuse küla pälvis tunnustuse ligemale saja kandidaadi seast kahel põhjusel. Et aidatakse sõltlasi tagasi ühiskonda ja et organisatsioonisiseselt on tööstus, mis selle osaliselt ise ära majandab.

• Tunnustusüritus riigikogus kestis 24. jaanuari pärastlõunal kella kolmest poole viieni. Eesti Vabaühenduste Liidu esinaine Kai Klandorf kinkis lilled, riigikogu esimees Eiki Nestor andis raamitud diplomi, Kodanikuühiskonna Sihtkapitali juht Agu Laius ulatas tšeki 5000 eurole.