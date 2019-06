Jõelähtme vallas Saha külas asub Liipa talu koolitus- ja puhkekeskus, mis võlub tulijaid hea aura ja eheda taluarhitektuuriga. Tallinnast vaid 15-minutilise autosõidu kaugusele jäävasse talukompleksi kuulub suur peamaja, rehemaja, saunamaja, kümme 8-kohalist kämpingut, ruumikas katusealune ja massiivne paekividest grillinurk. Kõik see võimaldab seal tähistada mistahes sündmusi ja üritusi, mis iganes inimestel pähe tuleb.

Liipa Talu juhataja Jessica Lainde sõnul on Liipa talu sotsiaalne arendusprojekt, mille rahadega toetatakse noorte arengut ja tegevusi, samal ajal arendatakse ka Saha küla vanimat talukompleksi, Liipa talu selleks, et hoida ja tutvustada Eesti kultuuri. Jessica Lainde nendib rahulolevalt, et tasapisi on jõutud niikaugele, et näiteks aprillikuust alates on kõik suvised nädalavahetused kuni sügiseni juba broneeritud ning julgustab inimesi broneeringuid tegema võimalikult varakult. “Juba tasub järgmiseks suveks kuupäevi broneerida, siis on kindel, et saab ka soovitud kuupäeva. Praegu on vabu aegu vaid nädalasisesteks seminarideks või koolitusteks,” räägib Lainde.

Orienteeritud noortele

Kuna talu kasvas välja noortega seotud vajadustest ning tegevused on suures osas orienteeritud noortele, korraldavad talu tegemisi samuti noored ise. Igapäevaselt on seal ametis Jessica Lainde (23) ja Tauri Vosman (25). Hakkajad noored saavad hakkama nii kogu kompleksi koristamise, muruniitmise kui ka administreerimisega. Lisaks mõtlevad nad koguaeg, mida uut ja kuidas saaks veel paremini teha. Tauri Vosmani sõnul sattus ta Liipa tallu 16aastasena, kui tuli korraks appi, see kõik aga hakkas nii meeldima, et sinna tööle ta ongi jäänud. Jessica Laindet aga ei hirmuta ka 80 voodikohaga kümne kämpingu koristamine. “Mulle tegelikult väga meeldib selline toimetamine, aega kulub selleks umbes 4,5 h. Muidugi kui ühele seltskonnale tulevad kohe järgmised otsa, siis on vaja koristamisel abiväge,” räägib neiu.

Camp of Hip-hop laagrid

Liipa talu koolitus- ja puhkekeskuse lugu sai alguse 2014. aastal, kui Camp of Hip-Hop elustiili laagri looja otsis püsivat kohta, kus võiks korraldada tantsulaagreid. Esimene tänavatantsulaager Camp of Hip-hop toimus 2003. aastal ning kasvas aasta-aastalt aina võimsamaks, kohale toodi ka ülemaailmseid tänavatantsulegende. Rahvusvahelise laagri korraldamisega kaasnesid aga ka probleemid – vaja oli suuremat pinda ja suurenesid kulutused (nt mitu treeningplatsi, rohkem ööbimiskohti jne). Iga-aastaseks mureks sai see, kuhu inimesed ööbima panna, kuidas tagada neile head majutus- ja toitlustustingimused, samuti ajakava koostamise ja turvalisuse küsimused. Aastal 2012 hakati korraldama ka Camp of Hip-hop noortelaagreid, mis kasvatas sobivate laagrikohtade leidmise muret veelgi. See kõik viiski nii kaugele, et kolimisest sai villand ja hakati otsima püsivat paika. 2014. aastal see Liipa talukompleksi näol leitigi.

Naabriks väärikas Saha kabel

Peale ostmist alustati kohe ka põhjalike renoveerimis- ja ehitustöödega. Peamajas renoveeriti pea täielikult kogu alumine korrus, otsaseinad said suured avarad klaasuksed ja terrassid, samuti ehitati mitu duširuumi ja wc-d. Sellel aastal valmis ka peamaja köögiosa, mis annab kasutusmugavust veelgi juurde. Peamajas on olemas kõik tehnilised võimalused seminaride ja koolituste korraldamiseks, aga muidugi sobib ruum ka mis tahes muude ürituste jaoks – sünnipäevad, pulmad jms koosviibimised.

Täielikult renoveeriti ka rehemaja, mis sai omale sobiliku rookatuse ning muutus külmast kõrvalhoonest praktiliseks koosviibimiste ruumiks. 2017. aastal uuendati täielikult ka tilluke saunamaja, mis seisab keset hoovi iidse kastanipuu all.

Renoveerimistööde juures on arvestatud paikkonna eripäraga, väärikas naaber Saha kabel ning Rebala muinsuskaitseala seavadki omad tingimused. Renoveeritud hoonetel on rookatused, taluõu on piiratud krundilt kogutud paekivist aiaga. Talule kuulub lisaks 8 hektarit maad, mis võimaldab vaba aja veetmise võimalusi ja tegevuste valikut laiendada veelgi, mõttes on nii võrkpalliplats, vibulaskmine kui ka minigolfirajad.

Peresõbralikud ettevõtmised

Uusim lisa on õunapuuaias asuvad kümme kämpingumajakest, mis valmisid eelmisel aastal. See andis juurde väärtuslikud 80 magamiskohta. Koos nendega suudab kompleks tubastes tingimustes majutust pakkuda 130 inimesele, lisaks veel telkimisvõimalused. Vajadus kämpingute järgi kasvas enda korraldatud laagritest, kus osalejaid teinekord ligi 300. “Kämpingud saabusid vahetult enne laagrite toimumist, värvisime neid laagri ajal koos noortega ja korraldasime ka naride kokkupanemise võistluse,” räägib Jessica Lainde.

On kolm üritust, mida Liipa talu korraldab regulaarselt: iga aasta juulikuus toimuvad Camp of Hip-hop laagrid (noortelaager ja rahvusvaheline tantsulaager), peresõbralik alkoholivaba jaanituli ja Liipa talu jõulumaa.

Suviste laagrite ajal on kahtlemata üks populaarsemaid paiku talu hoovil asuv türkiissinise veega tiik, mille kaldal asub DJ puldiga rannamaja. Vee teeb siniseks looduslik tiigivärv, mis on täiesti ohutu. “Ei pea kartma, et veest välja tulles oled roheline nagu Smurf,” räägib Jessica Lainde naerdes ning lisab, et sinise veega tiik on noorte seas ka väga populaarne pildistamiskoht.

Hea energiaga koht

Lisaks aga toimuvad talus elustiililaagrid, golfilaagrid ja noortelaagrid, peetakse pulmapidusid, suvepäevasid ning päevastel aegadel käiakse väga palju seminare ja koolitusi pidamas. Jessica Lainde sõnul on talu väga paindlik, et külastaja leiaks just talle sobivaima variandi, see tähendab, et kõiki hooneid saab rentida ka eraldi, ei pea võtma kogu kompleksi. Samuti on paindlik rendiaeg – saab rentida 12 tunni, 20 tunni ja ka kasvõi ühe tunni kaupa. “Mõni seltskond tulebki ainult päevaseks ajaks, et grillida ja mõnusalt aega veeta,” räägib Lainde ja kutsub julgelt inimesi kohapeale taluga tutvuma. Suure taluõue boonus on see, et ruumi on küll palju, aga kõik on siiski nii piisavalt kompaktne, et seltskond ei haju suure ala peale ära.

Jessica Lainde sõnul käis neil mõni aeg tagasi ka inimene, kes mõõtis paiga energiataset ning kiitis selle väga heaks. Parim koht energia ammutamiseks pidi olema keset hoovi sauna kõrval, iidse kastani all asuv tagasihoidlik kivi, mille kõrvale tasub end istuma sättida kui jaks otsakorral.