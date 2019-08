15. augustil üllatas liiklejaid Lääne-Harju vallas eriskummaline veos – haagisel viidi uude asukohta tervet raamatukogu. Tõsi, tegemist on ajutise lahendusega, mille Lääne-Harju valla tellimisel pakkus välja moodulmaju valmistav Akso-Haus.

“Lehola raamatukogu on Lääne-Harju valla raamatukogu haruraamatukogu. Seega on ta nii rahvaraamatukogu elanikele kui ka kooliraamatukogu õpikute laenutamiseks,” selgitab valla avalike suhete spetsialist Marje Suharov.

Miks ikkagi otsustati raamatukogu paigutada moodulisse? “Laulasmaa kooli Lehola koolimajas oli ruumipuudus. Selleks, et klassiruume saaks juurde, otsustati kolida raamatukogu kooli hoonest moodulisse,” täpsustab Suharov.

Kraanaga treilerile

“Siirdemaja hankimiseks korraldas Lääne-Harju vallavalitsus sellel kevadel riigihanke, mille võitis Vasalemmas tegutsev Akso-Haus. Siirdemaja kasuks otsustasime, kuna see on suhteliselt kiire lahendus ja tulevikus on võimalik mujale paigutada,” selgitab Lääne-Harju valla Keila piirkonnajuht Kuldar Vassiljev.

“Akso-Haus võitis hanke, sest oli ainuke pakkuja, kes nõutud tingimustele vastas. Siirdemaja eelarve on 92 000 eurot,” lisab Suharov.

Mida uus raamatukogu endast täpsemalt kujutab? Piirkonnajuhi sõnul on see puitkarkassile ehitatud kõikidele kaasaegsetele normidele vastav maja, mille pikkus on kaksteist ja laius kuus meetrit. 20 tonni kaaluvas majas on üks suur ruum, kööginurk, samuti WC.

Et viia siirdemaja Vasalemmast Akso-Hausi tootmisplatsilt uude asukohta Lehola kooli õuealale, tuli see 15. augustil esmalt treilerile tõsta. Selleks kasutati kraanat, mille tõstevõime on 200 tonni. Maja transpordiga alustati kell 9.30.

“Sõit maanteel Vasalemmast Leholasse kestis lühikest aega. Aega hakkas kuluma kui maja jõudis Lehola küla vahele, kus masin koos majaga pidi hakkama läbima kitsaid kohti. Pool teest toimus tagurdades,” meenutab Vassiljev.

9000 raamatut

“Siirdemaja teekond läbi Lehola oli täpselt ette valmistatud ja mõõdetud. Suuremaid probleeme ei tekkinud,” arvab Marje Suharov, kelle sõnul kontrolliti kitsamate teelõikude laiust lausa mõõdulindiga.

Maja jõudis kohale kell 12.30. Suharovi sõnul võttis kraana paigaldamine, millega siirdemaja taas treilerilt maha tõsteti, siiski mitu tundi. “Koolimaja õuel oli ette valmistatud vundament ja kommunikatsioonid. ” Nii transpordi kui tõstmise eest vastutas Akso-Haus.

“Kohapeal tehakse veel fassaaditöid ja väiksemaid sisetöid. Maja on plaanis kasutada seni, kuni Lehola kool saab juurdeehituse,” lisab Vassiljev. “Tegemist on püsiehitisega ja tähtaega ei ole veel paika pandud,” täpsustab Suharov.

Kui palju raamatuid siirdemajja paigutatakse? “Momendil on kokku pakitud ca 9000 raamatut,” teatab Suharov.

Moodulite kasutamise osas on Lääne-Harju vallal juba varasemalt palju kogemusi. “Klooga, Harju-Risti ja Laulasmaa lasteaiad paiknevad renditud moodulmajades,” lõpetab Suharov.