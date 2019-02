Laulasmaa põhikooli-lasteaia praegune hoone valmis aastal 2007. Tänaseks on maja kitsas ning lasteaed ja klassid toimetavad osalt mullu suvel kohaletoodud moodulites. Lääne-Harju vald soovib alustada ehitusega veel tänavu sügisel.

Koolihoone pandi ametlikult nurgakivi märtsis 2006 ning see avati jaanuaris 2007. Valge maja arhitektid on Toomas Rein ja Toivo Tammik ning ehitaja Eesti Ehitus. Kokku läks hoone rajamine toonastes hindades maksma 71,8 miljonit krooni (4,59 miljonit eurot).

Rohkem kui kümne aastaga on kogukond ning kool kasvanud. Abivallavanem Erki Ruben kinnitab, et hoonet pole siiani laiendatud. Kohale on toodud küll moodulid, kuid need on vaid rendilepingu alusel paigutatud ajutised ruumid.

Tänaseks on kindel, et Kloogaranna poole lisandub Laulasmaa hoonele juurdeehitus. “See sisaldab klassiruume. Neid on vaja selleks, et majas saaks korraga õppida kaks paralleelklassitäit õpilasi kolmes kooliastmes. Juurdeehitusse planeeritakse ka uus raamatukogu,” selgitas Ruben.

Põhjuseks on asjaolu, et tänasel päeval raamatukogu poolt kasutatavasse ruumi peab laienema õpilastele lõunasöögiks vajalik ala.

Riik toetab

Samuti kavandatakse juurdeehitusse korralik tehnoloogiaõpetuse klass koos laoruumiga. Kogu maja küttesüsteem projekteeritakse ümber säästlikumale variandile.

Projekt on praegu koostamisel. See jaguneb kaheks ehitusetapiks ehk klassiruumide juurdeehitus (1. etapp) ja spordisaal (2. etapp). Autor on olemasoleva hoone loonud arhitekt. Juurdeehituses on ka kauaoodatud spordihoone.

“Ehitaja leitakse läbi riigihanke. Töödega alustame esimesel võimalusel käesoleva aasta lõpus,” lubas abivallavanem.

Millise raha eest töid tehakse? Rubeni sõnul on tänaseks selge, et kooli juurdeehituseks saadi riigieelarvest pisut üle 800 000 euro. Lõplik hind ei ole siiski veel teada ja selgub projekteerimise lõppedes.

Ruumi mujalgi vähe

“Esimese etapi väljaehitamiseks tuleb vallal kindlasti omavahendeid juurde panna ja seda me ka teeme. Teise etapi väljaehitamiseks otsime võimalusi. Eesmärk on selline, et me ei peaks midagi etappideks jaotama, vaid saaksime kauaoodatud juurdeehituse ühe hooga valmis,” rääkis Ruben.

Samas pole ühte koolimaja lõputult laiemaks ehitada kuigi otstarbekas. Rahvaarvu kasvades tuleb ilmselt mõelda uue hoone ehitamise peale.

Millised koolid ja lasteaiad Lääne-Harjus lähiajal veel uuenduskuuri läbivad või juurdeehituse saavad? “Hetkel käivad ettevalmistustööd Rummu lasteaia rekonstrueerimise osas. Ruumipuudus annab tunda ka Lehola koolimajas,” loetles abivallavanem.

TEAVE: Kasvav Laulasmaa kool

• Laulasmaa kool on alguse saanud Lohusalu lasteaiast-algkoolist, mis jäi arenevale piirkonnale väikeseks. Uus kool avati ametlikult 2007. aasta jaanuaris. Koolis oli toona seitse klassi, kus õppis 49 õpilast.

• “Praegu on lasteaias 125 last ja koolimajas 279 õpilast. Õpetajaid lasteaias 16 ja kooli poolel 42. Maja on ehitatud aga 216 õpilasele,” ütles direktor Kadi Mäekuusk.

• Lisaks klassiruumide puudusele on söögisaali koridori laiendatud ning raamatukogu õpikufond on koridori kolitud. Nii on saadud lisaklass. Samuti on suures kitsikuses garderoob. Õpetajate toast on saanud klassiruum.

• “Moodulis on kaks lasteaiarühma ja üks klassitäis õpilasi. Kool kasutab aktiivselt tundide läbiviimisel ka lasteaia saali. Olukorra teeb keeruliseks veel lasteaia ja kooli päevakavade erinevus – lasteaed magab, aga koolilapsed lähevad tundidesse,” selgitas Mäekuusk.