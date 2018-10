16. oktoobril lõppes reformierakondlane Laine Randjärve töö Rae vallavolikogu esimehena. Maakonnaleht Harju Elu küsitles teda vahetult pärast ameti mahapanekut Rae vallamajas.

Laine Randjärv, Teid tuntakse kui igipõlist tartlast. Mis põhjustel Te eelmise aasta sügisel Rae vallavolikogu esimeheks hakkasite?

Ma hakkasin, sest mulle tehti selline ettepanek. Ma kandideerisin Rae vallas kohalike omavalitsuste valimistel seetõttu, et ma elan Rae vallas.

Ja mida on õnnestunud aastaga ära teha?

Ilmselt ei saa öelda, et aastaga oleks palju käegakatsutavat ära tehtud. Aga selle jaoks, et valimistel osaleda, oli tarvis pidada plaani, missugused programmilised lubadused on Reformierakonnal järgmiseks perioodiks. Olen nende ettevalmistamise juures kaasas olnud ja ma usun, et läbirääkimistel riigi tasandil, ka selleks, et Rae valda tuleks riigigümnaasium, mida siia väga oodatakse, olen saanud kaasa aidata.

Kindlasti olen olnud vahendajaks Peetri aleviku ja teiste Rae valla asulate murede ärakuulamisel ja vahendamisel vallavalitsusele. On olnud mitmeid erinevaid pöördumisi. On olnud ametlikke kirju ja ka telefonikõnesid. Need, kes on olnud minu valijad, on mind ikka üles leidnud ja küsinud ja minu kaudu palveid edastanud.

Mis on jäänud aasta jooksul tegemata?

Väga keeruline on seda öelda. Osalesin Rae valla eelarveprotsessis ja eelarvestrateegia ettevalmistamisel järgmiseks neljaks aastaks. Ei saa öelda, et ilmtingimata kõik plaanid kohe realiseeruvad, aga nad on pandud pikaajalisse kavva. Ma usun, et minu ühiskondlik aktiivsus siiski säilib. Ma ei kao kusagile. Ma saan olla kontaktisikuks vajaduse korral. Ma ei tooks praegu välja ühtegi konkreetset asja, et midagi oleks lubatud ära teha ja see on tegemata.

Kas lahkumine Rae vallavolikogu esimene kohalt on seotud Teie asumisega tööle Eesti Kontserdi juhi ametikohale?

Jah, vastab tõele.

Kuuldavasti on Teie tööleping Eesti Kontserdiga veel allkirjastamata. Mis kuupäeval see allkirjad saab?

Ma ei oska seda konkreetselt öelda. See sõltub väga mitmest asjaolust. See on planeeritud lähiajaks, aga kindlasti saab sellest teada, kui see on alla kirjutatud.

Kui Te lahkute järgmise aasta märtsis riigikogust, saate hüvitist 20 888 eurot. Kui palju saate hüvitist Rae vallavolikogu esimehe kohalt lahkudes?

Rae vallavolikogu esimehe kohalt lahkudes ei saa ma hüvitist.

Kas on peast läbi käinud mõte millalgi poliitikasse tagasi tulla, näiteks vallavanema, ministri või presidendina?

Ei oska praegu küll öelda. Lähiajal on plaanis muuta säravamaks ja omanäolisemaks Eesti Kontsert, teha tööd muusika valdkonnas. Ma ei ole praegu poliitilise karjääri juurde tagasitulemise peale mõelnud.

(Intervjuu järel peab Laine Randjärv vajalikuks täpsustada, et riigikogust lahkumise hüvitist – 20 888 eurot – ei saa ta kogusummas kätte, vaid sellest võetakse maha maksud)