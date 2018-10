Sel esmaspäeval Saue valla keskuses Tervise ja Veskitammi nurgal tegevust alustanud Laagri tervisekeskuse kahele korrusele mahuvad arstid, pereõed, sotsiaaltöötajad ning apteek.

Keskuse aadress on Tervise 2 ning seda on lihtne leida. Samas kõrval asuvad tennisekeskus ja Laagri kool. Kahel korrusel on kokku üldpind 1200 ruutmeetrit.

Varem tegutsesid perearstid kunagises Saue sovhoosi keskusehoones ehk tänases vallamajas. Seal oli nende kasutada vaid 200 ruutmeetrit. Ruumipuudusel polnud Laagris ämmaemandaid ega füsioteraapia kabinetti.

Nüüd on ruumid perearstidele ja pereõdele, füsioterapeudile, vastuvõtukabinetid logopeedile, psühholoogile, sotsiaaltöötajale ja lastekaitsetöötajale. Lisaks töötavad apteek ja hambaravi.

Kogu investeering moodsasse keskusse on ligi 1,8 miljonit eurot. Sellest toetus on 690 000 eurot. Ehitust kaasrahastatakse regionaalarengu fondi tervisekeskuste infrastruktuuri arendamise meetmest. Hoone projekteeris: AS Infragate Eesti ja ehitas valmis OÜ Silindia Ehitus. Tööd algasid mullu novembri viimastel päevadel ning hoone sai valmis tänavu 31. augustil.

Olgu avarust ja naeratust

Avamisel tervisekeskuse peret tervitanud vallavanem Andres Laisk võrdles ehitust etendusega. “Tavaliselt jääb etenduse kulminatsioon lõppu. Aga ehituse juures on see juba alguses, kui seda valmistatakse ette,” ütles Laisk. Tema sõnul lausunud 2500 aastat tagasi Hippokrates: hea tuju ja isu säilimine on tervise märgid. Vastupidine tähendavat aga halba.

Laisk meenutas, et kirjavahetus uue tervisekeskuse rajamiseks algas aastatel 2012–2013. Õigel ajal pääseti toetusmeetmetesse ning nüüd on keskus valmis.

Perearstikeskuse juhi Triinu-Mari Otsa sõnul käis ta kümme aastat tagasi toonase vallavanema Mati Tartu juures. “Ütlesin talle edasi mõtted, milline peab olema üks tore perearstikeskus. Suure ja avara eesruumiga, naeratava ja abivalmis registraatoriga ning suurepärase kollektiiviga,” ütles Ots. Nüüd on selline maja olemas.

Apteek uues kohas

“Perearstikeskus on hoonesse sisse kolinud, kuid ootame eritellimusega valmistatud mööblit, füsioteraapia toa varbseina ja muudki,” lisas Ots.

Ta tegi külistega ka väikese ringkäigu keskuses. Esimesel korrusel on perearstid, pereõed, ämmaemandad ja muu vajalik. Imikute vannitamine, ämmaemand ja teised emale-lapsele vajalik on raudteepoolses tiivas. Teisele korrusele kolivad ka valla sotsiaaltöötajad. Hoones on olemas invatualetid ning invaliftid.

Tervisekeskusega ühel päeval alustas tööd ka Benu frantsiisi kasutav partnerapteek. Apteegi juhataja Ester Tiru sõnul olid senised apteegiruumid juba ajale jalgu jäänud. “Uues apteegis on rohkem avarust ja müügipinda. Samuti on nüüdsest võimalik apteeki siseneda nii lapsevankri kui ka ratastooliga. Enim vajaminevad käsimüügiravimid leiavad meie külastajad nüüdsest avariiulitelt, et kliendid saaksid iseseisvalt tootevalikust oma vajadustele sobivaima leida. Loomulikult on meie pädevad apteekrid külastajaid nõustamas ja jagamas informatsiooni apteegitoodete kohta,” selgitas Benu partnerapteegi juhataja.