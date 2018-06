Laagris ning Lool algasid suured kaevamistööd, et vahetada välja enamus kahe asula ENSV-aegsetest soojatrassidest. Et soe vesi ka remondi ajal rahvani jõuaks, kasutab ettevõte ajutisi torusid.

Saue vallas Laagris käivad praegu tööd kooli vastas, Veskitammi tänaval ning Comarketi ümbruses. Kokku vahetatakse alevikus välja 2,5 kilomeetrit torusid ehk umbes 85 protsenti asula soojatrassidest. Kaasrahastust annab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Adven Eesti arendusjuht Priit Tiit ütles, et valdavalt on vanad trassid pärit 1980ndatest. Enamus torusid olid rahuldavas korras. “Aga teatud kohtadest oli vesi sisse tilkunud ning trasse kahjustanud. Isolatsioon on ka kohati kehv. Seega ei sobi ENSV lõpus paigutatud trassid tänasesse päeva,” seletas Tiit.

Praegu tuuakse torud kohale juba isoleeritult ning pannakse seejärel paika. Harjumuspäraseid betoonist trassikünasid praegu ei kasutata, sest uued torud seisavad liivapadjal.

Tiit rääkis ka, et esmakordselt kasutab Adven Eesti ehitustööde ajal ajutisi torustikke. “Ajutised plasttorustikud paigaldatakse, et lühendada soojakatkestuste kestust. Kui tavapäraselt kestavad need paar nädalat, siis Laagris ja Lool ehk mõne tunni,” ütles arendusjuht. Ta lisas, et koolides ja lasteaedades on katkestused vast kolm kuni neli tundi. Elamutes aga veidi kauem.

Soojakaod vähenevad

Jõelähtme vallas Loo alevikus kaasajastatakse samuti soojavõrku. Vahetatakse välja 1,3 kilomeetrit vananenud soojatrasse. Pärast seda väheneb trasside soojakadu ning paraneb tarbijate varustuskindlus.

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) kaasrahastusel toimuvate tööde tulemusena saab Loo alevikus olema pea 85 protsenti soojatrassidest renoveeritud. “Kaevatakse Loo aleviku keskuses. Seda nii Spordi teel, Kuusiku teel, Grossi toidukaupluse, Kikase söögimaja ning Pääsupesa lasteaia ümbruses,” ütles Tiit.

Mõlemas asulas käivad tööd nii haljasaladel kui ka asfaldil. Adven Eesti on teatanud, et trassidele jäävad lillepeenrad ja ilutaimed tõstetakse ehtistööde ajaks ümber. “Tervitame ka olukorda, kus tublid majaelanikud, kes lillede eest seni on hoolitsenud, on taimed ise välja kaevanud,” viitas Priit Tiit. Nii on tema sõnul kindel, et taimed saavad hiljem istutatud viisil ja asukohta, mis majaelanikele enim sobib.

Samas on soojustrassidel kaitsevöönd, mis ulatub kummalegi poole trassi kahe meetri jagu. Sinna ei tohi istutada puid, suuremaid põõsaid või rajada püsivaid ehitisi.

Viimsi-Haabneeme kokku

Pärast Laagri ning Loo asulate torustike uuendamist plaanib Adven Harjumaal juba järgmisi töid. “Haabneemes alustasime Sõpruse tee 4 asuva uue puidukatlamaja ehitust. Tööd lõpevad aastavahetuseks,” ütles Tiit. Uuel aastal plaanitakse ühendada Haabneeme ja Viimsi soojusvõrgud. Selleks tuleb rajada Haabneeme Selveri juurest Viimsi mäele umbes 500 meetrit torustikku. Lisaks vahetatakse mõlemas asulas KIKi rahalisel toel ka vana torustik.

Saue linna plaanib Adven Eesti ehitada aga uue katlamaja, mida köetaks hakkepuiduga. Rahalist toetust oodatakse taas KIKilt, kes aitabki viimasel ajal rajada vaid puiduhakke katlamaju.

Harjumaal on olnud arutluse all ka Kostivere uus katlamaja. “Puiduhake on kohalik kütus, mis tuleb katlamajja tavaliselt 50-100 kilomeetri kauguselt. Soojuse hind on tänu sellele ka pikka aega stabiilne,” rääkis Priit Tiit.