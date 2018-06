Eesti Loto juhi ja Tallinna ülikooli kantslerina töötanud Monika Salu valiti Kuusalu vallavanemaks 6. juuni vallavolikogu otsusega– nädal pärast seda, kui volikogu oli avaldanud umbusaldust Urmas Kirtsile.

6. juuni istungil oli 19 vallavolinikust kohal 16: Ingeldrin Aug, Andres Heinver, Marti Hääl, Mait Kröönström ja Kirsto Palu valimisliidust Üks Kuusalu Vald, Andres Allmägi, Kalmer Märtson, Kaupo Parve, Urmo Ristisaar, Raul Valgiste ja Kirsti Vetemaa valimisliidust Ühine Kodu, Madis Jõgi ja Avo Vest valimisliidust Arenev Kuusalu Vald, Mairika Rajaväli ja Sulev Valdmaa EKREst ning Margus Soom Reformierakonnast.

Puudusid seevastu Ilvard Eeriksoo ja Mart Sestverk valimisliidust Ühine Kodu ning keskerakondlane Värner Lootsmann.

Kiire eelmäng

Et Kirtsi umbusaldamise järel oli oma lahkumisest teatanud ka vallavolikogu esimees Märtson, juhtis 6. juuni istungit esialgu Allmägi kui kõige vanem kohalviibiv volikogu liige.

Esimese päevakorra punktina võeti ette vallavolikogu esimehe valimine. Soom esitas kandidaadiks Kröönströmi, kes valitigi kümne poolthäälega.

Ehkki hääletamine oli salajane, võib eeldada, et Kröönström sai Üks Kuusalu vallalt Augi, Heinveri, Hääle, Palu ja iseenda, Arenevalt Kuusalu Vallalt Jõgi ja Vesti, EKRElt Rajaväli ja Valdmaa ning Reformierakonnalt Soomi toetuse.

Kröönströmi juhtimisel otsustas volikogu senist tava eirates valida lausa kaks aseesimeest. Aug esitas kandidaadiks Hääle, Kröönström aga Soomi.

Igal volinikul oli sedapuhku kaks häält. Marti Hääle poolt anti 12, Margus Soomi poolt aga 10 häält.

Pole vallandamisnimekirja

Hääl esitas nüüd vallavanema kandidaadiks Monika Salu, ühtlasi rahustades kohalviibijaid: „Käiakse jutuga, et uuel koalitsioonil on nimekiri inimestest, keda on vaja vallandada. Seda kõike on mul väga kurb kuulata, sest mitte midagi sellist ei ole,“ lubas ta.

Salu rääkis volinikele, et tema õpingud algasid Tallinna pedagoogilises instituudis ning viisid ta magistri ja doktorikraadini EBSis. „Olen olnud nii abilinnapea kui linnaosa vanem. Olen olnud avalik-õigusliku ülikooli ehk Tallinna ülikooli kantsler,“ ütles ta.

Naise sõnul kutsusid teda vallavanemaks 11 Kuusalu vallavolikogu liiget. Siit võib järeldada, et kõik volinikud peale Ühise Kodu liikmete. Et kutsujatest Lootsmann puudus istungilt, sai Salu vallavanema kandidaadina kümme poolthäält.

Kui Kirtsi oli vallavanemana teeninud 2700 eurot kuus, siis Salu palgaks kinnitati volikogus tunduvalt kopsakamad 3900 eurot.

Järgnevalt kinnitati Salu esitatud neljaliikmeline vallavalitsuse nimekiri, kuhu kuuluvad Salu ise, Heino Junolainen (Üks Kuusalu Vald), Reija Roos (Arenev Kuusalu Vald) ja Sulev Valdmaa (EKRE).

INTERVJUUD

Mait Kröönström

Vallavolikogu esimees

Mait Kröönström, kust tuli mõte kandideerida vallavolikogu esimeheks?

Ega see mõte minult endalt loomulikult ei tulnud. Ettepanek kandideerida tuli volikogu liikmetelt. Ma pikalt kaalusin seda ja pika kaalumise peale siis sai otsustatud, et 25 aastat olen ühel pool lauda istunud, et võib ju siis proovida laua otsas ka istuda.

Kes volikogu liikmetest ettepaneku tegi?

Ettepaneku tegi oma nimekirjast Marti Hääl. Siis oli hea talle öelda, et ma olen nõus, kui ta volikogu aseesimees on. Kuna endal töökoormust on suhteliselt palju, siis sellepärast sai ka kahe aseesimehe kasuks otsustatud. Nii mina kui Marti oleme suhteliselt hõivatud. Võib juhtuda nihukesi volikogusid, kus kumbki ei saa tulla. Siis oleks ka kolmas variant olemas.

Aga kümme häält on küllalti õhukene enamus. Kaua see teie hinnangul vastu peab?

Meie hinnangul peab järgmiste valimisteni vastu. Ega muidu ei oleks seda vastutust võtnud ka. Ettepanek tuli enda nimekirjast, aga eks ma enne vestlesin ka teiste partneritega, kes hääletasid. See andis kindlust selle koha vastuvõtmiseks.

Marti Hääl

Vallavolikogu aseesimees

Marti Hääl, kas teie arvates on nüüd kaheka kuud kestnud võimukriis Kuusalu vallas läbi?

Ma väga loodan, et see nii on. Vähemalt eelmise ja tänase volikogu hääletustulemused annavad põhjust seda uskuda.

Mida te ise loodate kõige rohkem uuelt vallallavanemalt Monika Salult?

Värsket pilku, värskeid ideid, selle nii-öelda majapidamise ülevaatamist väljast tulnuna, kellel ei ole mitte mingisuguseid Kuusalu vallaga seotud huve või eelistusi. Just sellist tasakaalustatud vaadet ja selle arengu potentsiaali kaardistamist. Eks meil kõigil, nii volinikel, pikka aega vallavalitsuses või valla juhtimise juures olnud inimestel, on see ühine häda, et meil on ju mingisugused omad nägemused, ajalugu, eelistused ja need võib-olla segavad aeg-ajalt tervikpildi tasakaalustatud nägemist.

Millise panuse loodate te nüüd anda Kuusalu vallavolikogu aseesimehena?

Kogu selle toe ja teadmise, mis mul on, kindlasti plaanin anda Mait Kröönströmi kui esimehe töö ja tegevuse abistamiseks. Lisaks sellele mul on volinikuna olnud hingelähedane algusest peale mere ja merekultuuri teema, mida me kodanikualgatuse korras niikuinii ajame. Loodame seda nüüd edendada vallavolikogus.