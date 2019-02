25. jaanuaril peeti Kuusalu valla 80. aastapäeva ajalooseminari ning rahvamajas avati näitus aleviku vanadest fotodest. Mõlemaid korraldasid Kolgaküla selts ja Veljo Tormise kultuuriselts.

Kuigi mõisavallad tegutsesid Kuusalu kirikukihelkonna territooriumil juba 19. sajandi kolmandal veerandil, algas suure omavalitsuse loomine pärast 1937. aasta maikuud. Siis hakkas kehtima vallaseadus. Halduslike piiriajamiste ja haldusreformiga kehtestati vald 1. aprillil 1939. Praegustes piirides on Kuusalu aastast 2005, kui omavalitsusega liitus väike Loksa vald. Tunamullune haldusreform Kuusalu valda ei puudutanud, sest Loksa linn jäi iseseisvaks.

Tähtpäeva märkimiseks toimus 25. jaanuaril rahvamajas seminar kuue ettekandega. Õhtu lõpetas vallavanem Urmas Kirtsi juhitud ekskursioon vastremonditud vallamajas Kiiu mõisas.

Alevik läbi 120

Kaalukam sündmus on rahvamajas avatud fotonäitus Kuusalu alevikust. Ülesvõtted on pärit vahemikust 19. sajandi viimased aastad kuni 1939. Näituse idee kasvas välja aasta jagu tagasi Facebooki grupist “Kuusalu ajalugu”, mille üks administraator on näituse koostaja Sven Olav Paavel. “Sattusime rääkima, et on palju põnevaid fotosid nn vanast Kuusalu alevist, selle kujunemisest. Veljo Tormise kultuuriseltsiga võtsime ideest kohe vedu. Kirjutasime näituse korraldamiseks rahataotluse ja nii näitus vaikselt sündima hakkaski,” ütles seltsi tegevjuht Ulvi Rand.

Esialgu oli kavas vana foto kõrvale teha foto ka samast aastal 2018. Aga korraldajad said kiiresti aru, et 20. sajandi alguses alevikus haljastus peaaegu puudus ning enamasti oli tegu põllu ja karjamaaga.

Tänapäeval on aga palju kõrgeid puid ja ehitatud on uusi hooneid. “Seepärast jäi see plaan ära. Fotosid on näitusel 32 ja lisaks Kuusalu aleviku plaan aastast 1933,” jätkas Ulvi Rand.

Oodatakse täiendust

Näha on tõelisi haruldusi. Nii saadi Türi mehe Rene Viljati erakogust Kuusalu vana pastoraadi foto. Tegemist on ilmselt ülesvõttega aastast 1901 ja see on vanemaid kvaliteetseid fotosid alevikust.

“Toona oli keskus suhteliselt lage. Hooned olid pastoraadi ja kiriku ümbruses ning ka köstrimaja lähedal. Mujal olid põllud, aiamaad ning väikesed rajad,” ütles Rand. Kirikust on foto samuti aastast 1901 ja selle omanik on Kuusalu elanik Jaan Valk.

Lisaks on väljas foto aastast 1899. Sellel on Kiiul asunud väike kohtumaja, kuhu mahtusid ka valla- ja koolimaja. Seda hoonet alles pole. Küll seisavad omal kohal vanad Kiiu, Kolga ja Kõnnu vallamaja.

“Loomulikult on kõik pildid väärtuslikud just ajateljele pannes. Saab aimu, kui palju on alevik sajandi jooksul muutunud ja arenenud,” ütles Ulvi Rand. Ta lisas, et kindlasti on inimestel kogudes vanu väärtuslikke fotosid, mille väärtusest võib-olla nad ise teadlikud ei ole. “Kindlasti tuleks näidata fotosid meie Kuusalu valla Kolga muuseumi töötajatele või miks ka mitte Harjumaa muuseumile. Heal meelel antakse nõu ka Kuusalu rahvamajas,” rääkis Rand.

TEAVE: Kingitus Eestile

• Nii 25. jaanuaril Kuusalu rahvamajas avatud näitus, toimunud ajalooseminar (selle korraldas Kolgaküla selts) kui väljaantud brošüür on kohalike ühine kingitus Eesti 100 tähistamise raames. Näitus jääb avatuks märtsi lõpuni.

• Töögruppi kuulusid Kaisa Linno, Ott Sandrak, Ulvi Meier, Aleksander Skolimowski, Meelis Rondo, Sven Olav Paavel, Heiki Pärdi ja Ulvi Rand. Korraldajad on huvitatud ka ühe suurema fotoalbumi väljaandmisest.