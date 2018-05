Võimuvõitlus Kuusalu vallas võttis järjekordse pöörde, kui 30. mai vallavolikogu istungil avaldati umbusaldust kauaaegsele vallavanemale Urmas Kirtsile. Umbusalduse läbimineku järel teatas Kirtsi liitlane Kalmer Märtson, et loobub vallavolikogu esimehe kohast.

2. mail esitatud Kirtsi umbusaldusavaldusele olid oma allkirjad andnud seitse volikogu liiget valimisliitudest Üks Kuusalu Vald ning Arenev Kuusalu Vald.

Et Kirtsi kuulub valimisliitu Ühine Kodu, võis eeldada, et selle kaheksa vallavolinikku toetavad vallavanema jätkamist. Võtmeküsimuseks kujunes seega, kuidas käituvad ülejäänud neli volikogu liiget.

“Segane tunne on. Hääletus näitab, kas vallavanem jääb ametisse. Ma ei taha ennustada,” oli volikogu esimees Märtson enne istungit ettevaatlik. “Eelaimdus on minu jaoks natuke negatiivne.”

Pateetiline kõne

Vallavolikogu istung toimus üle hulga aja taas Kiiu mõisas. Vallavanema umbusaldamine oli päevakorras ette nähtud kaheksanda punktina. Selleni jõudmiseks kulus kolmveerand tundi.

Umbusaldushääletust vedav Marti Hääl valimisliidust Üks Kuusalu Vald pikemalt sõna võtta ei soovinud, küll kasutas vallavanem Kirtsi viimast võimalust, et volikogu enamus enda taha saada.

“Viimased kaheksa aastat on valimisliit Ühine Kodu Kuusalu valda valitsenud koos Reformierakonnaga,” ütles Kirtsi ja jätkas: “Tahaks mainida, et sellel Reformierakonnal ei ole mitte midagi ühist selle rakukesega, mida juhib Margus Soom, vaid need inimesed on täna meie valimisliidus.”

Kirtsi tegi kriitikat ka Hääle aadressil. “Mina vallavanemana küll uskusin, et need erimeelsused, mis meil on, ajapikku sumbuvad, ajapikku me leiame ühtse tunnetuse, kuid kuna tegu on fundamentaalsete erimeelsustega, siis seda ei sündinud.”

Nüüd muutus vallavanem lausa pateetiliseks: “Selle peale võiks öelda – parem õudne lõpp kui lõputu õudus!”

Kirtsi võttis omaks, et probleeme on olnud Kiiu mõisa ehitusega, sotsiaalmaja ehituse ettevalmistamisega ja Kuusalu kooliga. Seda olnuks ka võimatu eitada, sest eelmise aasta oktoobris valmima pidanud Kiiu mõisa tellingute askeldasid endiselt töölised.

Lähenevat umbusaldamist silmas pidades ütles vallavanem: “Võib-olla viivitate käe tõstmisega.”

Puudus plaan B

Vallavolikogu esimees Kalmer Märtson teatas, et umbusalduse läbiminekuks peab selle poolt hääletama vähemalt kümme volikogu liiget.

Selgus, et Kirtsile olid truuks jäänud Andres Allmägi, Ilvard Eeriksoo, Kalmer Märtson, Kaupo Parve, Urmo Ristisaar, Mart Sestverk, Raul Valgiste ja Kristi Vetemaa valimisliidust Ühine Kodu, kuhu Kirtsi ka ise kuulub. Keskerakondlane Värner Lootsmann otsustas erapooletuse kasuks.

Vallavanema kukutamine – üksteise järel tõusevad Kirtsi vastaste käed. Seisab ja hääli loeb volikogu esimees Kalmer Märtson.

Vallavanemale avaldasid umbusaldust Marti Hääl, Andres Heinver, Kristo Palu, Ingeldrin Aug ja Mait Kröönström valimisliidust Üks Kuusalu Vald, Madis Jõgi ja Avo Vest valimisliidust Arenev Kuusalu Vald, Mairika Rajaväli ja Ranno Pool EKREst ning Margus Soom Reformierakonnast – ühtekokku kümme volinikku. Seega oli umbusaldus läbi läinud.

Kirtsi tõusis ja lahkus volikogu saalist. “Meil on veel päevakorrapunkte, milleks on uue vallavanema kandidaadi esitamine,” jätkas Märtson. Nüüd selgus piinlik lugu, et Kirtsi kukutajatel sellist kandidaati polegi.

“Seadus ütleb väga selgelt, et kui ei ole, siis määratakse vallavanema asendaja vallavalitsuse liikmete hulgast,” teatas Lootsmann. Segaduses mindi vaheajale.

“Teen ettepaneku määrata vallavanema kohusetäitjaks Heino Junolainen,” ütles Märtson vaheja järel. Ettepanek läks läbi 12 poolthäälega.

See on punktivõiduks valimisliidule Üks Kuusalu Vald, mille ridadesse Junolainen kuulub, aga mitte lõplik võit, sest vallavanema kohusetäitjaks saab kinnitada vaid kuni kaheks kuuks.

Vaevalt oli õnnestunud kohusetäitja leida, kui puhkes uus kriis. “Nimelt on mul kavas Kuusalu vallasekretärile esitada avaldus volikogu esimehe kohalt lahkumiseks alates 5. juunist,” teatas Märtson istungi lõpetuseks.

Kellele konkreetselt Märtson oma avalduse esitab, on ebaselge. Kuusalu valla veebilehel ilutseb küll vallasekretäri lauatelefoni number ja teave, et see inimene töötab esimesel korrusel, kuid nime lahtris haigutab tühjus.