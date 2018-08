Sel teisipäeval kell 16:26 sai Häirekeskus teate tulekahjust Rae vallas Kurna külas. Päästjate saabudes põles puidust mahajäetud mõisahoone lahtise leegiga. Tulekahju kustuti kolme tunniga, keegi õnnetuses viga ei saanud.

Kurna külavanem Aivar Aasamäe ütles Harju Elule, et just enne põlengut oli omanik, ärimees Jaan Mugra mõisahoone ümber rajanud aia, et ligipääsu piirata. „Me vallaga survestasime, et ta aia rajaks, vald ähvardas muidu trahvidega. Kuskil kolm päeva enne tulekahju pandi mingi aed ette, kui mitte ümber hoone. Uksed-aknad olid aga ikka lahti,“ rääkis külavanem.

Aasamäe sõnul on väga omapärane, et nii kui aed ette sai, süttis maja. „20 aastat seisis niisama, nii kui aed ette ehitati, läks põlema. Aga eks see oligi vaid aja küsimus, millal selline asi juhtub. Nüüd on mõisahoone kenasti ajaloo prügikasti paigutatud,“ ütles ta.

Külavanem osutas sõrmega ka omaniku suunas, kes tema sõnul pole 20 aasta jooksul midagi hoone heaks teinud. „Eks ta saabki nüüd sinna midagi ehitada,“ ütles Aasamäe, kelle sõnul lahkusid mõisa lõunatiivast viimased elanikud kaks suve tagasi.

Päästeameti andmetel sai tulekahju alguse poisikeste huligaansusest.

Kurna mõis põles ka 2002. aastal, siis oli tules peahoone.