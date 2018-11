8. detsembril peetakse Viimsi keskuses üleriigilist õpilasfirmade laata. Kohale on tulemas sadu ettevõtlikke noori kõikidest maakondadest ja suurematest linnadest. Kindlasti on väljas ka Viimsi omad firmad, mida kohalikus gümnaasiumis tegutseb vähemalt 15.

Värskeltavatud riigigümnaasiumi 11. klassis õppivad nutikad noormehed lõid tänavu sügisel firma TempHold. Seda veavad Renar Roolaht, Ragnar Popell, Franco Ilves, Kevin Kassihin ja Marko Liiv. Nende toode on väike termokott. “Kolm prototüüpi on valmis. Vaatame, milline neist hoiab kõige paremini temperatuuri ja sobib rahvale. Mustale kotile saab õmmelda ka logo,” räägivad noormehed.

Nende sõnul on taskusse mahtuva kotikese põhimõte lintne. Selle sisse on õmmeldud mõne millimeetri paksune termomaterjal, mida ümbritseb tavaline sangaga kott. Selles saab hoida nii sooja kui ka külma toitu. “Üks ei jahtu ja teine ei soojene. Proovisime värskelt kahe liitrise õunamahla pudeliga. Panin need sügavkülma. Toas kotikeses seisnud pudelis oli mahl praktiliselt jääs, laul olnud pudel aga üles sulanud,” räägib Ilves.

Uus nädal kulub noormeestel õmblemise korraldamisele. 8. detsembriks on plaan toota vähemalt 20 kotti. “Ise me neid ei õmble. Selleks on ettevõtja Viimsis. Pärast meie laata ootab ees veel õpilasfirmade laat Rocca Al Mares. Seal müüme tooteid,” lubab Liiv.

Rulale pilt peale

Firma LongEST on aga valmistamas rulasid, millele saab igaüks soovi järgi ka pildi peale tellida. Tobias Tikenberg näitab lauda, mis on ise vineerist välja saetud, kokku liimitud ja painutatud. Vineerijääke küsivad noored erinevatelt mööblifirmadelt ning neid on ka lahkelt Viimsisse saadetud.

Ettevõtlikud noormehed ja nende termokottide kolm prototüüpi.

“Puurime vineeri augud ka, rattad kruvime alla ning lauale tulevad pildid,” räägib noormees. Pildivalik on laia ehk alates nimedest ja logodest kuni enda või sõbra fotoni. “Kasutame UV trükki. Pilti saab tellida ka retro- või vintage välimusega,” lisab Minna-Liisa Herman.

Küpsiseid igale maitsele

Firma Aggressive Frenchmen kõlab küll veidi kurjakuulutavalt, kuid neli neidu ehk Elisabeth Madisson, Katriin Loviis Viltsin, Eva-Sofia Brežežinski ning Marlen Puhm valmistavad küpsiseid.

“Maitseid on esialgu neli. Jõulude ajal kindlasti piparkoogine. Hiljem lisame ka muid maitsed,” lubavad Viltsin ja Puhm. Näiteks tumedad šokolaadiküpsised, piparmündimaitsega, karamellised või hoopis küpsised veganitele ja ülitundlikele.

LongEST-i meeskond ja nende rula.

Kindlasti müüvad neiud oma küpsiseid ka ühekaupa. “Ühe küpsise hind on 80 senti. Kolm maksab kaks eurot ja kümne kaupa ostes on samuti hind odavam,” räägib Madisson. Praegu saavad nad kokata kooli köögis.

ARVAMUS

Janek Popell, majandusõpetaja ning ettevõtja

Gümnaasiumis on majandusõppega klassid. Õpilasfirmasid on meie koolis praegu 15. Lisaks veel firmad teistest valla koolidest. Olemas on näiteks 4.-5.-klasside mini-mini ettevõtted, 7.-8.-klasside omad ning päris õpilasfirmad gümnaasiumis.

Praegu on sügisel asutatud firmadel käes see aeg, kui ideed ja prototüübid on valminud. Algamas on kaubandusliku tootmise periood. Esimesi tulemusi saab näha laupäeva, 8. detsembri keskpäeval Viimsi keskuses algaval üleriigilisel laadal.

Vallas, laiemalt maakonnas ja kogu Eestis on ettevõtlikke noori piisavalt. Nii on Viimsis ettevõte, kes valmistab kasutatud riietest raamatu- ja vihikukaasi.