Eelmisest nädalast saab Coopi e-poest tellida toitu toidukappidesse, mis säilitavad saadetise vajalikul temperatuuril nii tava- kui ka sügavkülmutususes. Esimesed kuus sinist kappi asuvad Tallinna põhimagistraalide ääres, Neste ja Alexela tanklate juures.

Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimees Jaanus Vihand ütles, et uue teenuse kasutuselevõtmine toob kaasa olulise muutuse kogu toiduvaldkonna e-kaubanduses.

“Uus tehnoloogia annab võimaluse e-poest toitu tellida paljudel neil inimestel, kelle jaoks kauba kojuvedu seni mingil põhjusel ei sobinud,“ lisas Vihand.

Kui seni on kuller toonud toidu koduukseni ja eeldas kliendilt samal ajal kodus olemist, siis toidukapi juurde saab klient minna ise endale sobiva pooleteisetunnise ajavahemiku sees. Nii on näiteks õhtul töölt koju sõites mugav tellitud kaup toidukapist kaasa haarata.

“Koostöö tanklakettidega annab meile ühelt poolt hea võimaluse paigutada kapid hästi ligipääsetavatesse kohtadesse ning pakub kliendile võimaluse auto samaaegselt tankida,“ rääkis Vihand.

Kapid on kergesti äratuntavad. Need on taevasinised ning ümbritsetud valge valguskastiga, mis on tähistatud eCoop.ee sümboolikaga

Harju Elu uuris Coopi kommunikatsioonijuhilt Martin Miidolt, kuidas toidusaatmine käib ning kapid töötavad.

Millistes lähiriikides on need juba olemas?

Uute lahenduste kasutuselevõtmine on üks osa meie igapäevasest tööst ning taolised täisfunktsionaalsed toidukapid, kus on nii tavajahutus kui ka sügavkülmutuse režiimid, on kasutusel mitmetes riikides. Täpselt samasugused kapid on kasutusel näiteks Rootsis ja Venemaal. Need on end meiega sarnases kliimas nii pakase kui kuuma ilmaga väga hästi tõestanud ning neid paigaldatakse järjest juurde.

Milline on kappide tööpõhimõte?

Toidukapid on sisuliselt nagu tavalised külmkapid, kus on nii tavajahutuse kui ka sügavkülmutuse režiim. See tähendab, et sinna saab tellida kaupa puu- ja juurviljast kuni jäätiste ja miks mitte ka tavalise pakitud jääni. Kui kliendil on tellitud kauba hulgas tooteid, mida tuleb säilitada eraldi tava- ja sügavkülmas, siis pannakse kaup kahte kambrisse, osa tavalisse ja osa sügavkülma.

Erinevus harjumuspäraste pakiautomaatidega on see, et kapi temperatuuri säilitamise eesmärgil ei avane kapiuksed automaatselt, vaid need tuleb ise avada ja sulgeda. Samuti on toidukappi tellides määratud pooleteise tunnine ajavahemik, mille jooksul tuleb kaubal järel käia. Kapid on toodetud Hiinas.

Ühes toidukapis on kokku 39 kambrit ehk ust. Sellest 27 on tavajahutusega ning 12 on sügavkülmutusega. Sõltuvalt ostukoti suurusest mahutab üks kamber 2-3 ostukotti.

Kui kaua on võimalik toiduaineid kambris hoida?

Toidukappide tellides tuleb kliendil valida endale sobilik pooleteisetunnine ajavahemik. Kui klient selle aja sees kaubale järgi ei jõua, siis erandkorras on võimalik lisada kaup järgmisesse pooleteisetunnisesse ajavahemikku, aga seda ainult sellisel juhul, kui järgmises ajavahemikus on vaba koht.

Kuidas käib tellimine ja maksmine?

Toidukauba tellimine toidukappi on lihtne, tuleb minna aadressile www.ecoop.ee, valida välja endale sobilikud tooted ning valida tarneviisina kas kojukanne või toidukapp. Seal on võimalik juba maksta ning täpselt kirja panna kojutellimise korral oma kodune aadress või toidukappi tellides tuleb valida endale sobivaim toidukapp. Uksekood saadetakse kliendile mobiilile.

Kas kappe seatakse üles ka Harjumaale?

Hetkel on tegemist pilootprojektiga. Kui toidukappe saadab edu, siis paigaldatakse neid kindlasti ka Tallinnast väljapoole. Kuhu täpsemalt, selgub täpsemalt juba siis, kui aeg käes. Seni on aga kõigil, ka neil, kes Tallinnas ei ela, aga näiteks töötavad seal, tellida kaupa toidukappi ja töölt koju sõites haarata toidukapist kogu vajalik toidukraam minutiga kaasa. Coopi e-poest tellides on nii kojuvedu kui ka toidukappi tellimine alates 25-eurosest ostukorvist tasuta.

TEAVE: Esimesed kuus toidukappi asuvad Tallinnas

* Kadakas (Neste tankla Kadaka tee 60).

* Sikupillis (Alexela tankla Tartu mnt 87b).

* Uues Maailmas (Neste tankla Suur-Ameerika 49/Koidu 47).

* Veerennis (Alexela tankla Vana-Lõuna 30).

* Haaberstis (Neste tankla Paldiski mnt 98).

* Pelgulinnas (Neste tankla Sõle 25a)