Alates 3. jaanuarist võetakse rongides järk-järgult kasutusele piletimasinad, mis võimaldavad reisijal ise oma sõit ära valideerida või Elroni sõidukaardiga pilet soetada, teatas Elron.

Piletimasinad, mis on üks osa Elroni uuest piletimüügisüsteemist, käivitatakse esialgu elektrirongides ning need asuvad rongis sissepääsualades.

“Piletimasinate kasutuselevõtt on oluline samm pakkumaks kliendile kiiremat ja mugavamat piletiostu võimalust. Kui suur osa klientidest ostab pileti ise kas veebist või piletimasinast, on meie klienditeenindajatel selle võrra rohkem aega reisijatega tegeleda, neile vajalikku infot jagada ja muuta reis võimalikult meeldivaks,“ selgitas Elroni müügi ja arendusjuht Ronnie Kongo. „Meie jaoks on väga oluline ka info, mida me rongide täituvuse kohta saame – et saaksime pakkuda parimat teenust, on vajalik, et kõik sõidud oleksid registreeritud, mistõttu kutsume ka kõiki tasuta sõiduõigusega inimesi oma sõit kohe rongi sisenedes valideerima.“

Esialgu on piletimasinast võimalik pilet osta Elroni sõidukaardile laetud rahaga. „Aasta esimeses pooles lisandub tasumisvõimalusena ka kontaktivaba pangakaart, mis toob kaardimakse võimaluse ka elektrirongidesse. Piletimasinast saab pileti soetada 10% soodsamalt, seega julgustame kõiki masinat kasutama,“ täpsustas Kongo. „Tahan kindlasti ka rõhutada, et klienditeenindajad rongist ära ei kao, nad on endiselt seal olemas.“

Kuidas piletimasinast piletit osta?

Pileti ostmise alustamiseks viibake piletimasina ees Elroni sõidukaarti.

Valige soovitud sihtkoht, kuhu sõita soovite – valida saab kas konkreetse peatuse või Tallinna lähiümbruses ka kiirvalikuna tsooni, kus soovitud peatus asub.

Valige soovitud pilet (tavapilet või õpilase/pensionäri sooduspilet) ja kogus. Ühiskaardi soodustuse saate registreerida, vajutades vastava ikooni järel „Vali“ ning viibates Ühiskaarti masina ees

Sisestatud info põhjal kuvab masin sõidu maksumuse.

Piletiostu kinnitamiseks viibake piletimasina ees uuesti Elroni sõidukaarti.

Kuidas valideerida tasuta sõiduõigust?

Piletimasinas saab ka mugavalt ja kiirelt ära valideerida omavalitsuste poolt pakutava tasuta sõiduõiguse. Selleks toimige täpselt samamoodi nagu Tallinna ühistranspordis – tallinlased, Saue valla elanikud, Saku ja Raasiku valla õpilased saavad oma soodustussõidu valideerida lihtsalt Ühiskaarti masina ees viibates.

Piletimasinad asuvad rongis sissepääsualades, sealsamas on leitav ka kasutusjuhend, vajalikud juhised kuvatakse masinal ning loomulikult võib julgelt abi küsida alati ka klienditeenindajalt.

Piletimasina kasutusjuhendiga saab juba eelnevalt tutvust teha Elroni kodulehel: http://elron.ee/piletid/piletimasin/.

Diiselrongides võetakse piletimasinad kasutusele lähinädalatel.