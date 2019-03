Rae vallale lähenedes ei jää märkamatuks erkpunased võimsad laohooned põllumaastikul. 2006. aastal sai Smarteni uueks koduks logistikakeskus Raeküla teel ning mõned aastad hiljem kerkis Rukki teele tema noorem vend – Rukki logistikakeskus. Logistikakeskused on täna tööandjaks üle 350 töötajale, kellest paljud elavad lähiümbruses Rae vallas ning mujal Harjumaal.

Tartu maanteelt hakkab silma suur hoonele kinnitatud üleskutse – “Tule tööle!“

Suuri kutsuvaid tähti Smarteni hoonel märkasid eelmise aasta kevadel Oskar, Aaron, Hubert ja Kaspar.

Julged poisid helistasid meie personaliosakonda ja tutvustasid end kui noori, kellel oli huvi aukartustäratava laokompleksi vastu ning soovisid tulla meile külla, et ladu seest poolt näha.

Poisid nägid kaasaegsest logistikakeskust elus esmakordselt ning olid sellest lummatud.

Tutvumisel selgus, et poisid olid sõpruskond, kes õppisid alles gümnaasiumi 10. klassis. Erinevalt levinud eelarvamustest noorte huvidest veeta aega valdkonnas, mis on seotud digimaailma ja tehnoloogiaga, olid sõbrad valmis end logistikaettevõttes tööd tehes proovile panema.

Ei saa salata, endale taskuraha teenimise soov oli motivaatorina üks olulisemaid.

Vaid mõni päev võeti aega isiklike plaanide ülevaatamiseks ja vanematega kooskõlastamiseks, siis tuldigi tagasi.

Nii said noormeestest kevadel Smarteni Rukki lao töötajad. Töösuhte formaalsem pool poistele ilmselgelt suurt huvi ei pakkunud, kuid selle möödapääsmatuses olid nad vägagi teadlikud ning lepingute lugemisel olid väga tähelepanelikud. Päris kohmetult kannatasid nad ära tööohutusalase sissejuhatuse, mis tipnes ebamugavate turvajalanõude jalga panemisega.

Esimesed sammud tehtud, tehti järgmised ja järgmisedki…

Täna meenutame poistega eelmise aasta kevadet ja suve, mil nad said oma esimese ametliku töökoha ja teenisid oma esimese taskuraha. Kõigil oli juba tööle asudes teada, mille tarvis oma isiklikku raha kulutada sooviks, kuid seda siiski kõva häälega välja ei öeldud. Hiljem saime teada, et Oskar ostis omale ägedama telefoni, Hubert uue jalgratta ja Aaron hobifotograafina täiendas oma fotovarustust.

Poisid meenutasid, et kõige ägedam oli see kui õpetati sõitma komplekteerimiskäruga. Hoolimata sellest, et kiirused ei ole ega tohigi olla elektrikäruga liikumisel suured, andis see uue oskuse ja kogemuse valitseda üht suuremat ohuallikat laos.

Põhitöö seisnes erinevate kaupade komplekteerimises, mille käigus tuli leida õiged tooted ning need õiges koguses alustele paigutada ning sobivalt pakendada. Eksimused töös lubatud ei ole, mis andis vastutuse oma töö tulemuste eest.

Poisid möönsid, et vahel tuli veel koduski mõni töö murega meelde, kas pakkisin tellimusse ikka õige toote või võis juhtuda eksimus.

Hoolimata meie eelarvamusest, et noored tüdinevad kiiresti ega suuda mitme tunni vältel aktiivselt füüsilist tööd teha, tõestasid need noored spordipoisid, et kui oled aktiivne ja töökas, siis mingit sussisahistamist ja laiskust ei ole. Pigem tuli neile meelde tuletada, et vahel tuleb pause teha ja lõõgastuda. Noortel meestel on julgust uute asjade õppimiseks kindlasti enam kui vanematel inimestel ning tempo uute asjade omandamisel väga kõrge.

Lühikese sisseelamise järgselt olid poisid omale veenva kvaliteedimärgi saanud nii töö sisu kui suhtumisega, mistõttu olid nad oodatud abilised mitmes osakonnas ja ka töödel, mis nõudsid ajamahukamat väljaõpet ja keskendumist. Poiste hea keeleoskus ja nutikus võimaldas olla toeks ja tõlgiks ka mõnele inglise keelt kõnelevale hiljem liitunud töötajale. Noorte töö kiirus ja väsimatus tegi mitmes töölõigus rekordi ning põhikohaga töötajatele silmad ette.

Neljast Nõmmel elavast koolikaaslasest ja trennisõbrast sai meile kui tööandjale suveks arvestatav abijõud. Peab mainima, et poisid kõik on koolis hästi edasijõuvad ning aktiivsed spordipoisid: Aaron, Kaspar ja Hubert on aktiivsed Nõmme Kalju jalgpalliklubis, Oskar on kõva triatlonipoiss. Kes teeb, see jõuab!

Kevad saabus, koolid võtavad noortelt viimast, tööandjad ootavad abikäsi…

Julgustan noori pöörduma meie ettevõttesse leidmaks jõukohast ja sobivat tööd, tutvuma laoprotsessidega lähemalt ja võib olla leidma omale tulevikuks meelepärane elukutse. Eelnevatel aastatel on Smartenis käinud abiks ka mitmed Jüri gümnaasiumi tublid õpilased, kellest mõni on asunud ka logistikaõpingutele.

Aaroni, Oskari, Kaspari ja Hubertiga ajas juttu As Smarten Logistics personalijuht Anne Proos. Koos pandi paika ka plaanid selleks kevadeks-suveks.

Kui ka Sind huvitab töö Eesti suurimas logistikakeskuse uues laos, võta julgesti ühendust meie personaliosakonnaga e-posti aadressil personal@smarten.ee!