Harjumaa kruusateid kahjustasid aprillis tavapärasest arvukamad külmakerked. Maikuu kõrvetava päikese all on teed aga kivikõvaks kuivanud, mis kruusateede hooldust ei soosi.

Kose vallas Oru-Tuhala teel lükkab teehöövel Vammas laiali kruusa, mida Sisu kallur on äsja teele toonud Kose-Risti karjäärist. Tööd kümne kilomeetri pikkusel teel algasid aprilli keskel, kui täiteks toodi killustikku.

“Täna me katame purustatud kruusaga külmakerkekohti ja teeme profiiliparandusi. Kruus on läbimõõduga 0-32 millimeetrit,” selgitab Üle OÜ teemeister Hendrik Jürgenson.

Porist tuhkkuivaks

Jürgensoni sõnul oli sellel kevadel tavapärasest rohkem külmakerkeid, mis tekitasid kandevõime kaotust nii kruusateedel kui ka kattega teedel. Külmakerked sõltuvad tee aluskihtidest, külmumisele eelnevast sügise vihmaperioodist ja tee läbikülmumissügavusest.

“Hull aeg kestis aprilli esimestest päevadest kuni kuu lõpuni,” meenutab Jürgenson. “Viimase paari nädalaga on tee ära kuivanud ja külmakerked taandunud. Tee muutus porimülgastest tuhkkuivaks.”

Kui päike kütab ja tee on kuiv, kas siis on hea tööd teha? “Ei, siis ei tee midagi. Siis saab ainult kruusa peale vedada,” ütleb teehöövlijuht Arvi Kaljurand.

Kaljuranna sõnul on kõige parem teed hööveldada päev või paar pärast vihma. “Siis, kui niiske on. Kui on näha, et on ikka veel märg, ei ole veel tolmu taga.”

Arvi Kaljurand teehöövli kabiinis.

Teehöövliga edasi-tagasi sõites lükkab Kaljurand Oru-Tuhala teel 20 tonni kruusa veerand tunniga hiiglaslikuks pannkooki meenutavaks laiguks. Nõnda saab täiendava kihi viie meetri laiune ja 40 meetri pikkune lõik. Selliseid täitekohti ilmub teele päeva jooksul seitse.

“Ei ole kõige hullem. See on nihuke Harju keskmine,” arvab Kaljurand Oru-Tuhala tee kohta. “Kui tuleb vihma ja saab üle hööveldada, siis läheb veel paremaks,” loodab ta.

Harjumaa kõige hullemaks kruusateeks peab Kaljurand Haljava teed Jõelähtme vallas: “Haljava teel pole materjali all. Muld tuleb alt välja. See on nii pehme.” Kriitikat pälvib ka Veskitaguse tee Rae vallas: “Seal ka materjali ei ole. Nii kui lumi ära sulab, on kööga. Kõik vajub ära.”

1100 kilomeetrit

1990. aastal tegevust alustanud Üle OÜ tegeleb teede pindamise ja hooldusega. Praegu on firmal lepingud Jõelähtme, Rae ja Kose vallaga. Kuusalu teemeistri piirkonna puhul on lepingupartneriks maanteeamet. 40 mehe jõul hoitakse korras 1100 kilomeetrit valla- ja riigiteid. Neist poole moodustavad kruusateed.

Lepingutest värskeim on Kose vallaga, mis sõlmiti 7. mail. “See kestab selle hooaja lõpuni ehk sügiseni. Leping hõlmab kruusateede hööveldust ja kruusa pealevedu bussiliinidel,” selgitab Jürgenson.

Teehöövli kesktera.

“Jõelähtme vallas on meil leping heakorratööde nime all. Seal on muruniitmine, väiksemate prügikastide tühjendus, teede puhastus ja teeäärte niitmine. Lisaks oleme tellimuste alusel seal teid lappinud, hööveldanud ja tolmutõrjet teostanud,” räägib teemeister.

“Rae vallas hõlmab leping kõiki teehooldustöid nagu teede lappimine, teede hööveldamine, teede puhastus, teeäärte niitmine ja haljasalade niitmine,” ütleb Jürgenson.

Kuusalu teemeistri piirkonnas teostab Üle OÜ teede lappimist, puhastust ja teeäärte niitmist, aga et seal tegeletakse üksnes kõvakattega teedega, siis teede hööveldamist ei toimu.

Talvisel ajal teostab ettevõte lumetõrjet ja soolatab teid.