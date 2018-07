19. augustil taaspühitsetakse Naisaare Maarja kabel. Aukülalistena osalevad pidulikul sündmusel Eestisse ühepäevasele visiidile saabuvad Rootsi kroonpritsess Victoria ning tema abikaasa, prints Daniel.

Kutse kuninglikele külalistele esitati Tallinna Rootsi Mihkli kiriku õpetaja Patrik Göranssoni kinnitusel paar aastat tagasi. Seda põhjusel, et Rootsi kuningas Carl XVI Gustaf on toetanud Naisaare kabeli taastamist. “Näiteks aknad on kuningliku annetusega taastatud,” märkis õpetaja.

Ta lisas, et Eesti rootslaste delegatsioon käis üleeelmisel aastal Stockoholmi kuningalossis. Seal anti üle eelkutse.

Pärast seda läks Rootsi poole teele ka EELK peapiiskop Urmas Viilma allkirjaga kutse. Loomulikult aitas visiiti ette valmistada Rootsi suursaadik Eestis Anders Ljunggren.

“Kroonprintsess Victoria on tänavu külastanud Leedut ja Lätit nende 100. juubeliaastal. Augustikuine visiit on osa Eesti juubeliaastast,” ütles õpetaja Patrik Göransson.

Ühtlasi möödub 11. septembril 80 aastat Naissaare kabeli esmakordsest pühitsemisest. Puidust pühakoda valmis Karl Tarvase projekti järgi.

Kiire päev Eestis

Kuninglikud külalised, kroonprintsess Victoria ja prints Daniel saabuvad Tallinna lennukiga 19. augusti hommikul. Pärast seda suunduvad nad Kadriorgu, et kohtuda Eesti riigipea Kersti Kaljulaidiga. Lõuna paiku sõidavad külalised Eesti mereväe alusel Viimsi vallale kuuluvale Naissaarele. Maarja kabeli taaspühitseb EELK peapiiskop Urmas Viilma. Teenistus toimub pärastlõunal. „Täpne aeg selgub varsti,” ütles õpetaja Patrik Göransson.

Teenistusel laulavad ja mängivad Tallinna Rootsi Mihkli koguduse liikmed. Göransson lisab, et Kose pasunakoor on käinud paljudel Eestimaa rootslaste üritustel ja väikesaartel. Ka Naissaarel on Kose mängijad kindlasti kohal.

Pärast teenistust kohtuvad kroonprintsess ja tema abikaasa Naissaare elanike ja teiste Eesti väikesaarte esindajatega. Õhtupoolikul toob laev külalised Tallinna.

“Nad osalevad veel samal õhtul toimuval Eesti öölaulupeol Tallinna lauluväljakul. Pidu korraldab Naissaarega seotud dirigent Tõnu Kaljuste. Samal õhtul lendavad külalised Rootsi tagasi,” rääkis Patrik Göransson. Viimati külastas kroonpritsess Eestit 2014. aasta oktoobris.

Naissaare Tagakülast pärit Mai Malström lisas, et pidupäev toob Naissaarele kindlasti suure hulga saarelt pärit inimesi. Tema sõnul on kindlasti tulemas Austraalia, Uus-Meremaa, Norra, Suurbritannia, Kanada ning teistegi maade Eestimaa rootslasi.

Mai Malmström, Patrik Göransson ning Naissaarelt päästetud altarimaalid. Teoseid hoitakse Rootsi Mihkli kirikus.

Pühakoda oli kehv

Mai Malmström räägib, et tänaseks 80 aastat vana Naissaare pühakoda oli 1990ndate alguseks väga kehvas olukorras. “Okupatsioonivägi kasutas torni vaatluseks, pikihoones näidati kino, hoiti hobuseid ja heinu. Ma kohtusin äsja mehega, kes teenis saarel aastatel 1955-57. Tema kinnitas, et sõdurid vaatasid vaatasid kirikus kino,” ütles Malmström.

Veidi vähem, kui 30 aastat seisti tõsise valiku ees. Kas taastada pühakoda taastada või mitte? Naisaare ühing Rootsis otsutas, et see on ainus hoone vanast ajast ning see tuleb ikkagi taastada. “Tagakülast pärit Linda Rosen kinkis oma krundi kirikule. Seda tingimusega, et maa tuleb müüa ja raha kulutada plekk.katusele,” meenutas Malmström.

Katus sai peale selle sajandi alguses. 2005. aastaks remonditi torn ja pühitseti rist. Annetanud on kuninglikud kõrgused, Eesti rootslased, nende järeltulijad ja pereliikmed. “Väga lahkelt on toetanud ka paljud mitterootslased. Annetatud on altar, pikihoone on ka seest korras pinkide ja põrandaga. Taastamist juhendab tubli ehitusmeister Juhan Kilumets,” kiitis naine.

Millal saab Naissaare pühakoda täiesti valmis? “Ma kardan, et lähiajal ei saagi hoone päris valmis. Vana asja tuleb ju kogu aeg remontida. Suurim töö, mis ees ootab, on välisvooderduse paikapanek. Seest jäävad seinapalgid katteta. Kuid väljastpool peavad olema lauad peal,” seletas Göransson.

Suur edasiminek on ka see, et eelmisel sügisel tunnistati Naissaar koos Väike-Pakri ja Aegnaga asustatud väikesaareks. See tähendab näiteks talvist laevaühendust.

Enne suurpäeva Naissaarel toimub väiksem sündmus Väike-Pakril. Pühapäeval, 22. juulil kell 18 taaspühitsetakse sealse kabeli altar.