Aastatel 2017-2018 toetas KredEx 34 korral kortermajade renoveerimist Harjumaal kokku 9 906 436 euroga. Toetust said korteriühistud Saue, Harku, Kose, Raasiku, Saku, Jõelähtme, Anija ja Rae vallas, samuti Keila linnas.

KredEx eraldas aastatel 2017-2018 kokku 275 renoveerimistoetust üle Eesti, millest 34 anti Harjumaale väljaspool Tallinnat.

“Eelmise perioodi väljamaksed jätkuvad veel praegugi, ent taotluste vastuvõtu peatasime 2017. aasta septembris, kuna eelarve summa sai taotlustega kaetud,” selgitab KredExi kommunikatsioonispetsialist Joonas Kerge.

Kerge eitab, et toetuse saamise nõudeid on karmistatud. “Vastupidi, oleme väga mitmes aspektis toetuse saamise tingimusi muutnud just nimelt paindlikumaks, et soodustada rekonstrueerimise aktiivsust kõigis Eesti piirkondades ja toetada ka erinevate piirangutega majade korrastamist.”

Saue vallale toetus

Aastatel 2017-2018 jagus toetusi kõige heldemalt Saue vallale. Kümne korteriühistu renoveerimisprojete toetati kokku 3 453 378 euroga.

“See on kindlasti meie tublide korteriühistute initsiatiiv. Vallal on oma tagasihoidlikud meetmed ühistutele, mis KredExiga kindlasti ei konkureeri, aga ehk suunavad õige pisut neid igapäevaselt mõtlema ühistu ja selle ümbrusega seotud investeeringute teostamise vajalikkusele ja otstarbekusele,” arvab Saue vallavanem Andres Laisk.

“Minu arust see number näitab väga hästi, et meede on töötav ja vajalik ning kui mõni ühistu pole täna saanud oma tegevust ega fookust paika, siis tuleks vaadata kas ühistu liikmete või juhtkonna poole, miks see nii on,” arvab Laisk.

Harku Kose ja Keila ees

Teist kohta hoiab Harku vald viie renoveerimisprojektiga, milleks anti 1 306 124 eurot. Harku vallas on kokku 168 korterelamut. „Kortermajade korrastamine ei ole kohaliku omavalitsuse kohustus. Loomulikult on meie soov, et kõik vanad kortermajad oleks üheks hetkeks renoveeritud ning energiasäästlikud. Eraomandite korrastamisega tegelevad kinnistu omanikud ehk korteriühistud,“ selgitab Harku valla kommunikatsioonijuht Liina Rüütel.

Raasiku, Kose ja Keila on igaüks saanud neli renoveerimistoetust, Saku kolm, Jõelähtme kaks ning Anija ja Rae kumbki ühe.

“Initsiatiiv kortermaju korda teha on tulnud korteriühistute endi poolt ja edaspidi peaks ka ülejäänud kortermajad KredExi abiga korda saama,” teatab Kose vallavanem Merle Pussak. Kolme ja enama korteriga elamuid on Kose vallas 151, mis tähendab siiski, et tööd jagub aastakümneteks. “Lisaks hakkame alates 20. maist väljastama uuenenud tingimustel rekonstrueerimistoetust ning sel aastal on toetusteks ette nähtud 17,5 miljonit eurot,” lubab Kerge.

Kerge sõnul on aastatel 2009-2019 üle Eesti KredExi rekonstrueerimistoetust saanud pisut üle 1000 korterelamu. “Erinevatel andmetel võib rekonstrueerimist vajavaid korterelamuid olla umbes 15 000,” väidab mees.

Kredexi renoveerimistoetused 2017-2018 Harjumaal eurodes

KÜ Saku Tiigi 4 (Saku vald) 615 647

KÜ Saku Põllu 1 (Saku vald) 548 979

KÜ Toome tee 6 (Jõelähtme vald) 541 084

KÜ Kuuse 41 (Saue vald) 526 660

KÜ Veetorni (Harku vald) 521 796

KÜ Kuuse 43 (Saue vald) 519 546

KÜ Redise 6 (Saue vald) 458 084

KÜ Kuuse 22 (Saue vald) 410 034

KÜ Vasara 8 (Keila linn ) 387 350

KÜ Kehra Kooli 10 (Anija vald) 333 913

KÜ Aia-Suur (Kose vald) 305 151

KÜ Neli Kaske (Harku vald) 299 963

KÜ Kodu 28/30 (Kose vald) 298 541

KÜ Koondise 9 (Saue vald) 291 065

KÜ Koondise 11 (Saue vald) 291 065

KÜ Koondise 13 (Saue vald) 291 065

KÜ Redise 9 (Saue vald) 279 789

KÜ Rahnu (Raasiku vald) 266 412

KÜ Kuuse 24 (Saue vald) 256 962

KÜ Kostivere Jõe 4 (Jõelähtme vald) 251 453

KÜ Niidu 5 (Keila linn) 233 970

KÜ Sügise 4 (Raasiku vald) 221 330

KÜ Kase 8 (Harku vald) 219 532

KÜ Ravila Maja (Kose vald) 206 639

KÜ Teaduse 3 (Saku vald) 167 194

KÜ Annike (Rae vald) 164 196

KÜ Piiri 3 (Keila linn) 161 457

KÜ Männimäe 9 (Kose vald) 157 539

KÜ Kasetuka (Harku vald) 142 444

KÜ Valingu Puiestee (Saue vald) 129 108

KÜ Harke (Harku vald) 122 389

KÜ Rahnu (Raasiku vald) 117 529

KÜ Rahnu (Raasiku vald) 116 670

KÜ Tuula tee 3 (Keila linn) 51 700