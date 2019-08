Jõelähtme valda Kostiverre sattudes ei ole võimalik märkamata jätta uhket roosat häärberit – Kostivere mõisahoonet, milles tegutseb seitsmendat aastat Kostivere Kultuurimõis. 18. augustil toimub seal juba Kostivere XI Mõisapäev, mis on kujunenud Jõelähtme valla suviseks suursündmuseks.

“Nii Kostivere mõisa renoveerimine kui ka mõisapäeva ellukutsumine oli MTÜ Kostivere Seltsi algatus. Mõisapäev ise sai alguse enne seda, kui mõisa üldse korrastama hakati. Hoone oli kehvas seisukorras, seisis peaaegu tühjalt ning kasutult. Kohalikul aktiivgrupil oli soov suursugune hoone kogukonnale taaskord avada, sellele “elu sisse puhuda” ja Kostivere mõisa olemasolust kogu maailmale teada anda. Nii tekkiski idee korraldada Kostiveres mõisapäev, mis aitaks kohalikel oma ideed ellu viia ja kuskilt otsast alustada. Tublid inimesed veetsid mõisas mitmeid päevi ja lugematuid tunde – pestes aknaid, välja tassides (veel nõukogude ajast) jäänud igasugu kraami, pühkides ja nühkides, kuni mõisasaal ja veel mõned ruumid kasutuskõlblikuks said,” räägib Irina Pärila.

Kohalikel köögiviljakasvatajatel tähtis roll

Ajalooliselt oli Kostivere mõis karjamõis, kus kasvatati karjaloomi ja tegeldi põllumajandusega. Ja kuna ka tänapäeval on Kostiveres põllupidamine ning köögiviljakasvatus olulisel kohal, otsustasid korraldajad võtta eesmärgiks tutvustada siinsete põllu- ja aiapidajate tegemisi ning pakkuda mõisapäeval nende kasvatatud aiasaadusi (seepärast valiti toimumisajaks augusti keskpaik). “Korraldati koduhoidiste näitusi ja degusteerimisi, jagati retsepte ning valmistamise õpetusi”, räägib Pärila. „ Kuid samuti oli väga oluline käsitöö ning Kostivere mõisa saamise ja kulgemise lugu, millest kõneles siinse kandi Parasmäe küla juurtega mees, ajalooteadlane Jüri Kuuskemaa. Lugudele täienduseks korraldati huvilistele mõisatuure, kus kõike olemasolevat sai oma silmaga vaadata. Mõisatuurid kestavad seniajani, mis külastajatele huvi pakuvad ning mis on alati osalejaterohked,” rõõmustab naine.

Esimesele mõisapäevale renditi kangasteljed. Sellest ajast sai alguse Kostivere näputöökamber, mis asub mõisa teisel korrusel ning kuhu on tänaseks Kohaliku Omaalgatuse Programmi ja Jõelähtme vallavalitsuse toetusega soetatud uued teljed ning mitmed erinevad masinad, mida saavad kasutada koolitatud juhendajate käe all kõik huvilised tasuta. Lisaks korraldatakse samas erinevaid koolitusi ja töötubasid.

“Mõisapäeva lõpetab alati kontsert. Esimesel korral esines ansambel Hortus Musicus. Saal oli puupüsti rahvast täis, ilmselt soovist üle mitmete aastate taas vanasse mõisasaali kokku tulla ning nautida üheskoos suurepärast muusikat. Mõisapäeva kontsert olid algusaastatel suursündmus ning on seniajani jäänud seda päeva traditsiooniliselt lõpetama,” räägib Irina Pärila.

“Tänu Kostivere mõisapäevale on paljud inimesed leidnud tee Jõelähtme valda. Julgen tõdeda, et Kostivere mõisast on saanud oluline Jõelähtme valla turismiobjekt – igal nädalal (suvel pea iga päev) satub siia mitmeid juhuslikke uudistajaid kui ka turismigruppe. Üha enam tuleb võõramaalasi, keda huvitab siinne kant ja ajalugu,” lisab Pärila.

Eesti keel ja eesti meel

Igal aastal on mõisapäeval oma teema, sellele vastav programm ja pealkiri. Varasematel aastatel on olnud teemadeks “Meeste tegemised”, “Lahe on olla noor”, “Maarjamaa 800”, “Karjapoiss on kuningas”, “600 aastat mõisakultuuri” jne.

Selle aasta mõisapäeva pealkirja “Sõida tasa üle silla” idee sündis vestlusest Eesti Instituudi murdekeeleuurija Jüri Viikbergiga, kes on tulemas mõisapäevale tutvustama samanimelist raamatut ning kõnelema Eesti murdekeeltest ning keelemurretest. Lisaks on teada fakt, et Kostivere alevikus on kokku üheksa silda ja sellel suvel, juba üheksandat korda, korraldab Kostivere Spordiselts siinsamas spordipäeva nimega Sildade jooks. Samuti on tõde, et Kostivere mõis asub Jõelähtme jõe saarel, mida ümbritsevad igast ilmakaarest sillad, mis tähendabki, et Kostivere mõisa juurde pääseb vaid üle sildade.

Mõisapäeva programmis on tutvumine Kihnu- ja Seto Kultuuriruumiga (esinevad Kihnu Virve pereansambel ning Setomaa ansambel Nedsaja Küla Bänd). Heidame pilgu Eesti kirjandusele ning teeme kummarduse Oskar Lutsule – vaatame O. Lutsu lühikomöödiat “Võidulaenupilet”, mida esitab Jõelähtme Lavagrupp ja on võimalus osaleda “Vana aja koolitunnis”, mida viib läbi Palamuse Muuseum. Lastele tuleb lugusid jutustama jutuvestja Piret Päär, mängime vanu ja unustatud mänge (Kapsapea, Värvide mäng, Mooramaa kuningas, Sõnamäng, Täidan-täidan laeva jne) ja veel palju muud põnevat,” tutvustab Irina Pärila tänavust programmi.

Tegevust jagub pika päeva vältel tõepoolest kõigile – töötubades saab teha pilttrükkimise tehnikas siidisalli või proovida kätt raamatuvoltimises, toimub maastikumäng “Kuhu meie sillad viivad”, mudilastele on mängumaja ja loomasõpru tulevad rõõmustama vetelpäästekoerad Eesti Newfoundlandi Klubist. Külas on luuletajad Ly ja Kristiina Ehin, ning muusik Silver Sepp, esinevad rahvatantsijad, mõisasaalis astub üles Kostivere Laste Teater etendusega “Mereröövlid” , päeva lõpetab kuum rahvabänd Nedsaja Küla Bänd Setomaalt.

Korraldamisse kaasatud ka ümberkaudsed külad

Näituste alal on võimalik tutvuda rändnäitusega “Et rada ei rohtuks”, fotokonkursi “Vaatan puud, näen siili. Märkamise lood loodusest” võidutöödega ning väljapanekut “Jõelähtme Vanakülad 800”.

Traditsiooniliselt toimub Kostivere mõisapäeval ka eestimaise toidu- ja käsitöö laat ning müüakse kohalike talunike põllu- ja aiasaadusi.

Läbi kõigi kümne aasta on selle suvise Jõelähtme valla suursündmuse korraldustesse kaasatud ka ümberkaudsete külade esindajad. “Päeva on aidanud ette valmistada ning läbi viia Jõelähtme valla mittetulundusühingud, ettevõtjad, asutused ja paljud head inimesed, kes on võtnud aega ja leidnud tahet selle päeva õnnestumisele kaasa aidata! Tänu Kohaliku Omaalgatuse Programmi, Jõelähtme Vallavalitsuse ning MTÜ Kostivere Seltsi toetusele, on see senini püsima jäänud ja teoks saanud,” on Kostivere Kultuurimõisa kultuurijuht Irina Pärila kõigile tänulik.

Kõik tegevused ja etteasted on osalejatele ning publikule tasuta.

Olete südamest oodatud 18. augustil algusega kell 11.00 Kostivere XI Mõisapäevale!