Novembri keskpaigas selgusid Eesti Laul 2019 finalistid. Järgmisel nädala neljapäeval ja laupäeval toimuvates poolfinaalides kõlasb kokku 24 lugu. Kostivere kooli huvijuhi Ranele Raudsoo lugu „Supernova“ on üks väljavalituist.

Laulmine on Ranele ellu kuulunud juba varajasest lapsepõlvest. Ta on lõpetanud kodulinnas Viljandis muusikakooli pop-jazz laulu erialal ja osalenud hulgaliselt erinevatel konkurssidel, näiteks „Laulukarussell“, „Viis viimast“, „Jõulutäht“, aga ka populaarses talendisaates „Eesti otsib superstaari“.

Ka keskkoolis õppides jagas ta oma aega õppimise, töötamise ja loomulikult muusika vahel: Eesti Meelelahutuse Agentuuri hingekirja kuuludes viis läbi karaokeõhtuid, tegi sooloesinemisi ja õhtujuhtimisi.

Ranele sõnul on talle uued väljakutsed koguaeg meeldinud, samuti mugavustsoonist väljatulemine. Seega ei jäänud ta meelelahutusmaailma kutsuvate tulede lõksu, vaid asus peale keskkooli lõpetamist õppima Tartu Ülikooli klassiõpetaja erialale ja hiljem Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemiasse ning lõpetas seal huvijuht-loovtegevuse õpetaja eriala. Seda valikut pole ta kunagi kahetsenud ning huvijuhi tööd on ta viimased kuus aastat Kostivere koolis ka teinud.

Ranele sattus 2013. aastal Kostivere kooli tööle üsna juhuslikult. Elades toona veel Viljandis, käis ta iga nädal Tallinnasse bändiproovi, see aga osutus pikapeale üsna kurnavaks ja nii asuski naine otsima sobivaid tööpakkumisi Tallinna lähiümbruses. Pisikese poja emana hindas ta eelkõige looduslähedast elukeskkonda ning ka lasteaiakoha olemasolu oli määrava tähtsusega. Parasjagu otsis Kostivere kool omale huvijuhti ja valik oligi langetatud.

Koolis on Ranele väga hinnatud kolleeg, õpetaja ja klassijuhataja. Juba aastaid on Ranele organiseerinud kõiki kooli aktuseid ja pidusid, on osalenud oma õpilastega erinevatel konkurssidel, ta juhendab laste kooliraadio ja meisterdamisringi ning korraldab kooli huvitegevust.

Aga see ei ole veel sugugi kõik! Nagu Ranele ise ütleb: „Kes teeb, see jõuab!“ – lisaks korraldab ta igal suvel lastelaagreid, laulab bändis IZ-58, kuulub eesti estraadimuusikat viljelevasse džässitriosse ning tegeleb ka oma soolokarjääri arendamisega. „Kogu aeg millegagi hõivatud olemine on minu elustiil,“ naerab Ranele.

Esimest korda

Eesti Laulu konkursil pole Ranele varem osalenud, sel aastal juhtus aga lausa nii, et Ranele oli esindatud koguni kahe looga. „Supernova“ loo autor Marek Rosenberg pakkus Ranelele, et teeks loole seade ja saadaks selle Eesti Laulu konkursile. Muidugi oli Ranele pikemalt mõtlemata nõus! Samal ajal pakkus Ranelele koostööd veel teinegi artist, Olavi Otepalu. Nende ühine lugu „Ameerika mäed“ küll poolfinaali ei pääsenud, ent leiab näiteks raadio Elmaris igapäevaselt mängimist.

Seda, et „Supernova“ finaali jõudis, sai Ranele teada Ringvaate saatest ning loomulikult valdas teda emotsioonide laviin. „Ma nutsin ja naersin korraga!“ meenutab Ranele.

Kui varasemalt oli lugude konkursile esitamine tasuta, siis alates sellest aastast on kehtestatud osalustasu – eestikeelse loo eest 25 eurot ja ingliskeelse loo eest 50 eurot. Osalustasu, mida kogunes üle 8000 euro, läheb aga Eesti Laulu 2019 võitja lavašõu fondi.

Eelmisel aastal muudeti ka poolfinalistide väljaselgitamise süsteemi – kui varasemalt sai žürii kokku ja kuulas lugusid ühiselt, siis sel aastal sai iga žüriiliige (keda oli kokku 14) 216 helifaili, millel oli kirjas vaid loo pealkiri. Iga žüriiliige hindas kõiki lugusid viie palli süsteemis ja punktide põhjal selgusidki poolfinalistid.

Kulud enda kanda

Telekast efektseid poolfinaalide esitusi nähes ei oska ilmselt enamik televaatajaist aga aimatagi, milline töö ja millised väljaminekud ühe esinemisega kaasnevad.

Hetkest, mil poolfinalistide nimed välja hõigati, läks valitutel kibekiireks – vaid umbes nädalaga tuli loole valmis teha video ning saata see Eesti Laulule. Samal ajal tuli tegelda taustalauljate otsimisega ja neile tuleb loomulikult tasu maksta esinejal endal. Ranele taustalauljad poolfinaalis on oma ala absoluutsed profid: Rolf Roosalu, Dagmar Oja ja Kaire Vilgats. Ehkki laval on Ranele üksinda ja taustalauljaid pole kordagi isegi näha, ei kahtle Ranele proffide palkamises hetkegi. „Eesti Laulul osalemine on ilmselt elus ainukordne võimalus ja tahan anda endast maksimumi. Ma saan keskenduda ainult iseenda häälestamisele ja ei pea muretsema, kuidas näiteks taustalauljate närvikava vastu peab,“ põhjendab Ranele oma valikut.

Juba varakult peab mõtlema ka esinemiskostüümile – kui tahta see tellida mõnelt Eesti moedisainerilt, peab arvestama disainimisele ja õmblemisele kuluva ajaga ning paraku ka üsna kopsaka numbriga eelarvereas. „Esinemiskostüümil on üsna suur roll – see peab olema efektne, sobima looga ja sa pead end selles hästi tundma,“ räägib Ranele, miks ta lihtsalt midagi oma kapist ei otsi.

Ja muidugi ei saa unustada koreograafi, kuigi Ranele peaks esinemise ajal seisma üsna liikumatult. „Võib ju mõelda, et milleks siis koreograafi vaja on, aga katsu sa kolm minutit järjest laval paigal seista ja mitte midagi teha,“ räägib Ranele naerdes. Lisaks aitab koreograaf ka miimika paika panna.

Kes aga soovib oma lavašõus kasutada spetsiaalset tossu, mis mängib valgusega ja mõjub rünkpilvena, siis üks n-ö tossutamine maksab 200 eurot. Arvestades, et üks tossukord kulub ära juba peaproovis, siis koos poolfinaali esinemisega tõstab tossu kasutamine eelarvet 400 euro võrra.

Ranele on väga tänulik kõigile, kes teda sellel ettevõtmisel juba toetanud on. Ja mis kõige peamine – olge siis 31. jaanuaril telekate ees Ranelele pöialt hoidmas ja toetushääli jagamas!

TEAVE: Ranele Eesti Laulul

• Eesti Laulu poolfinaalid toimuvad 31. jaanuaril ning 2. veebruaril, finaal 16. veebruaril 2019.

• Ranele esineb 1. poolfinaalis.

• Ranele esitatud lugu „Supernova“ on võimalik kuulata YouTube´ist: Ranele Raudsoo.

• Laulu loomisele aitasid kaasa Marek Rosenberg, Lauri Lembinen, Marco Margna/ Anne Loho.