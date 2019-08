Andres Tohver: Kuidas sündis mõte anda välja kogumik Rae vallas elavate kirjanike ja luuletajate tekstidest?

Toomas Aru, Rae kultuurikeskuse juhataja: Augusti soojad ja pimedad ööd panevad liikuma nii mõnegi mõtte. Rae kultuurikeskus on Rae vallas korraldanud selliseid kultuuriasju ka enne. Näiteks oleme teinud kunstis ülevaatenäitusi, fotokonkursse jne. Kuna ise olen välja andnud neli luuleraamatut, siis inimesena on mulle alati kirjandus olnud oluline ja tähtis.

Rae vallas loodan, et kirjutavaid inimesi jagub ja üks korralik antoloogia võiks meil olemas olla. Peale üleskutset on juba laekunud kolme autori tekstid ja selle üle on väga hea meel. Nende kolme hulgas on ka Eesti Kirjanike Liidu liige, kes elab Lagedil J

Milliseid tekste loodavasse kogumikku oodatakse?

Lühiproosat, luulet, vesteid ja kasvõi eksperimentaalkirjanduslikke katsetusi. Lugupeetud autorid ja poeedid, ärge piirake ennast ja las muusa tulistab, kasvõi puusalt. Vaatame tekstid ka toimetaja pilguga üle, aga midagi tsenseerima ja poliitkorrektseks muutma me ei hakka. Teksti mahtu me piirama ei hakka, kuna eeldame, et saadetav on lühiproosa, luule jms.

Kuidas näeb välja kogumiku avaldamine?

19. augustini ootame tekste, teeme neist valiku ja pärast seda hakkab toimetamine ja kujundamine. Rae vallas on toimunud fotokonkursse ja mõtlesin, et nendel piltidel oleks ka hea võimalus selles raamatus olla illustratiivne materjal. Loodan, et toimetamise puhul aitab meid Urmas Alas, kes töötab Rae vallas ja on tõlk, ulmekirjanik ja näidendite autor ja küljendusega kunstnik ja Vaskjala loomeresidentuuri koordinaator Janno Bergmann.

Ise prognoosin sellist kuni 70-100-leheküljelist. raamatut, mis valmis peaks saama oktoobri lõpus või novembri algusesse. Teose tiraaž jääks 300 juurde. Vajadusel saab juurde trükkida.

Esitame ka raamatu osaliste kulude katmiseks Eesti Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupile taotluse. Raamatu eelarve on ligikaudu 1000 eurot ja pool sellest on juba olemas, ülejäänud leiame fondidest ja sponsoritelt.