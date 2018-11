Sõltumata sellest missuguse köögikombaini sa tellid e-poest. Missugune on selle välimus või mis firmanimi on peale kirjutatud, sa ju tegelikult soovid, et ostetud seade oleks köögis abiks ning aitaks aega kokku hoida. Et leida just enda kööki sobivaimat, tasub mõelda neljale järgnevale nüansile.

Soovitusi jagab laia kodu- ja köögitehnika valikuga e-pood Kaup24.ee

Köögikombaini suurus ja sobivus oma kohale

Pole midagi teha, kõik köögikombainid ei mahu igasse kööki. Selle asemel, et esmalt pöörata tähelepanu lõiketeradele ja pilkupüüdvatele lisavõimalustele, peaks paika panema selle, mis mõõtmetega köögikombain kööki mahub. Vastupidi tehes võib juhtuda, et oled juba uurimistöö ära teinud, üksjagu aega kulutanud, sobiva mudeli välja valinud ning viimasel hetkel selgub, et see võtab enda kohal palju rohkem ruumi, kui võiks.

Köögikombaini kaal ei ole siinkohal probleemiks, kui seda just igapäevaselt kapist välja ei ole vaja tõsta. Mida raskem masin, seda kergem võib isegi seda kasutada olla – nii püsib köögikombain töörežiimides paremini paigal ja vibreerib vähem.

Vaja on hinnata just masina enda mõõtmeid ehk laiust, pikkust ja kõrgust. Mõtle järgi, kuhu kodus sa köögikombaini paigutaksid, võta ka mõõdud ja hoia neid pidevalt silme ees. Selliselt saad sobimatud köögikombainid välistada juba eos ja õige kodumasina leidmine muutub lihtsamaks.

Ostusoovitus – väike ja paljude lisadega BOSCH MCM 68885 köögikombain.

Terad – lähtu enda vajadustest

Köögikombaini abil saab segada tainast, riivida ja tükeldada köögivilju, mikserdada, püreestada ja paljut muudki. Tohutu hulk lisasid ja võimalusi, kuid on vähe inimesi, kes igat võimalust reaalselt ja tihti kasutavad. Peale sobivale suurusele mõtlemist tasub köögikombaine võrrelda selle põhjal, mis võimalusi nad pakuvad ja mis võimalusi sa ka tegelikult vajad.

Õige otsuse tegemiseks mõtle vaid oma kokkamisharjumustele. Kui vaja, siis paljud tootjad pakuvad alati võimalust lisaterasid ka juurde osta aga kui sul neid reaalselt vaja ei lähe, ei pea selle pärast pead vaevama.

Kasutusmugavus tuleneb ka suurusest

Köögikombaini on rõõm kasutada ainult siis, kui sedaon mugav kasutada. Selle terade vahetamine, avamine ja puhastamine on lihtsad. Seetõttu on oluline roll ka masina suurusel, suuremat on enamasti lihtsam puhastada.

Samamoodi on oluline turvafunktsioon, et masin ei hakka tööle enne, kui köögikombaini mahuti ja kaas on mõlemad oma kohale lukustatud. See aitab vältida hajameelsusest tulenevaid õnnetuid otsuseid.

Kontrollmehhanismist saab vaadata ka kiirust. Reeglina ei ole erilist rolli sellel, kas kasutada kiiret või aeglast töötamist. Olulisem on hoopis see, et köögikombainil oleks kolm sätet: ON/OFF ja Pulse. Esimene ja teine lubavad masinat sisse ja välja lülitada. Kolmas aga masinal pulseerides töötada, mis võimaldab hakkida-püreestada efektiivsemalt. Howstuffworks.com artikkel soovitab Pulse režiimi kasutada 10-15 korda järjest ühesekundiliste vajutustena. See segab kombainis olevad toiduasjad taas ühtlasemalt segamini ja püreestamine võib jätkuda.

Disain

Funktsionaalsus ennekõike ja just sel põhjusel on köögikombaini disain viimasel kohal. Disaini poole pealt võiks vaadata kontrollmehhanismi. Väljaulatuvaid nuppe on võib-olla lihtsam vajutada, ent keerulisem puhastada. Puutetundlik ekraan võib olla parem lahendus. Ja kuigi plastist osadega köögikombain on odavam, siis metallist masin peab kauem vastu.

Võttes köögikombaini valides arvesse just suurust, terade olemasolu, kasutusmugavust ja viimaseks disaini, võid olla kindel, et leiad just sellise abilise nagu soovid.