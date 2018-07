Küsimustele vastab AS Eesti Raudtee ehitusteenistuse juht Riho Vjatkin.

Milliseid remonditöid tehakse praegu raudteel Lääne-Harjumaal?

Käimasolev töö on raudtee pealisehituse kapitaalremont, mis sisaldab olemasoleva raudtee eemaldamist, ballastiprisma väljavahetamist, uute liiprite ja rööbaste paigaldamist. Töid teostavad GoTrack OÜ ja GRK Infra AS. Hetkel toimuvad tööd Urda raudteepeatuse ja Tallinn-Balti raudteejaama vahelisel alal erinevatel lõikudel ning tööd peaksid olema teostatud septembri lõpuks. 2019. aastal on kavas kapitaalremonti teha Paldiski, Klooga, Keila ja Pääsküla jaamas.

Rongiliiklus läänesuunal on organiseeritud selliselt, et liikluskatkestuse ajal sõidavad rongid mõlemal suunal ühel teel. Augustis on teatud hetkedel suletud ka mõlemad teed ning kasutuses on asendusbussid. Reisijad peaksid tähelepanelikult jälgima ooteplatvormidel olevaid teavitusi ning nendest juhinduma. Samuti tuleks jälgida pidevalt rongide sõiduplaani (http://elron.ee/avaleht/soiduplaan/) ning teavitusi (http://elron.ee/uudised/teated/).

Millal saab kogu Harjumaal asuv raudtee ja selle taristu korda?

Tallinna-Keila-Paldiski ja Keila-Riisipere raudtee kapitaalremondi teise etapi tööd lõppevad 2019. aasta lõpus. Jätkuvad aga tööd liiklusjuhtimissüsteemide uuendamise osas ning laual on ka mitmeid perspektiivseid projekte, mille algused ja lõpud ei ole veel täpselt paigas.

Kavas on uuendada rööbasteed ning liiklusjuhtimisseadmeid kõikides läänesuuna jaamades. Eeltöö Pääsküla ja Keila terves ulatuses kaheteeliseks ehitamise osas käib. Kuid täpsemaid plaane selles vallas tehtud veel ei ole.

Kas Riisipere-Turba lõigu ehitus algab tänavu hilissügisel?

Lõppenud on Riisipere jaama rööbasteede ümberehituse tööd ja juulis on plaanis välja kuulutada hange uue Riisipere elektrirongide veoalajaama projekteerimiseks-ehitamiseks. Jätkub aprillikuus alanud raudtee projekteerimine ning suve lõpus plaanime alustada uue raudtee ehituslubade taotlemist. Juuni lõpus valitsuses otsustatud hoonestusõiguse seadmine Riisipere-Turba lõigu raudteemaadele võimaldab Eesti Raudteel projektiga edasi liikuda kavandatud ajakavas. Planeeritud ajakava järgi algavad suuremad ehitustööd 2019. aasta alguses. Kui ei tule olulisi tagasilööke ajakavas, saab uus raudteelõik kasutusloa 2019. aasta novembris.