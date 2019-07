33 aastat vana Kolga kooli staadion on saanud uue kuue. Tartaankate, kunstmuru ja valgustus võimaldavad seal anda nii kaasaja nõuetele vastavaid võimlemistunde kui korraldada U14 kategooria jalgpallivõistlusi. Renoveerimise kogumaksumuseks kujunes 194 539 eurot.

Kolga kooli koos staadioniga ehitas Kirovi nimeline näidiskalurikolhoos 1986. aastal. Jooksuradu ja jalgpalliväljakut kattis asfalt. “Siis ei tundunud see nii halb, aga aastad teevad oma tööd,” räägib Signe Teesalu, kes on Kolgal võimlemisõpetajana töötanud viimased 29 aastat.

Miks ikkagi tehti nõukogude ajal valik asfaldiga kaetud jooksuradade kasuks? “See oli kõige kiirem lahendus. Ka koolimaja ehitati väga kiiresti, pandi lage ja põrandat korraga,” ütleb Teesalu.

Künklik asfalt

Asfaldi üleküllus tekitas probleeme turvalisusega. “Asfalt muutus künklikuks. Kui keegi juhtus kukkuma, olid vigastused suured. Üks tüdruk murdis rangluu. Viimastel aastatel me spordipäevigi tegime Kuusalu staadionil,” meenutab õpetaja.

Kolga kooli staadioni kordategemisest räägiti Teesalu sõnul viimased kümme aastat. Kuusalu vallavolikogu võttis vastava otsuse vastu eelmise aasta 2. oktoobril. “Eraldatud summa oli 99 000 eurot. Osa vajaminevast summast oli juba varem eraldatud Kuusalu valla 2018. aasta I lisaeelarvega,” meenutab Kolga kooli direktor Tõnu Valdma.

Tööde teostajaks valis Kuusalu vald Kivipartner OÜ, kes alustas töödega 18. oktoobril. Asfalt võeti üles, aluspõhi kaeti liiva ja killustikuga. Pandi paika äärekivid. Staadioni äärest võeti maha puid. Talvega tuli töödesse paus, mis venis pika ja külma kevade tõttu.

Kevadel paigaldati staadioni tartaankate ja kunstmuru, valgustus ja haljastus, ehitati aed. Mis kuupäevaks kõik tööd ühele poole jõudsid? “17. juunil teostati paikvaatlus ja ehitaja andis objekti üle,” meenutab Valdma.

Staadioni väravad avati rahvale 25. juunil. “Me küll lootsime, et saame staadioni maikuus spordipäevaga avada, aga kahjuks see ei läinud õnneks. Nüüd teeme spordipäeva sügisel, kui jälle kooli tuleme,” räägib Teesalu.

Soov võistlusi korraldada

Tartaankattega jooksuringi pikkuseks on 224 meetrit. Jooksuradade lõpus paikneb kaugushüppekast. Tulevikus plaanitakse staadionile ehitada veel kuulitõukesektor, kuid oda ja ketast visatakse ka edaspidi koolimaja lähedal põllul. “Meil on siin suured heinamaad,” muigab õpetaja.

Staadioni jalgpalliväljaku kunstmuru on lihtne hooldada. “See sai tehtud arvestusega, et vallas on jalgpalliklubi JK Kuusalu Kalev, kus mängijaid on 150 ringis lasteaiast kuni täiskasvanud meeste ja naisteni. Äkki jõuavad nemad oma treeningutega meie staadionile,” loodab õpetaja.

“Tänu valgustusele saab Kolga staadionil jalgpalli mängida ka pimedal ajal. Uus jalgpalliväljak on 60×40 meetrit suur. See on pool suurest jalgpalliplatsist. Siin saaks U14 võistlusi pidada,” arvab Teesalu. U14 tähendab kuni 14-aastasi mängijaid.

Esialgsete kavadega võrreldes läks Kolga kooli staadion siiski kaks korda kallimaks. “Objekti lõplik maksumus koos projekteerimise, ehituse, ehitusjärelvalve ja haljastusega on 194 539 eurot,” tunnistab Valdma.